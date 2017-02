Depeche Mode: ascolta il nuovo singolo Where’s the Revolution (testo e traduzione)

A quattro anni di distanza dal fortunatissimo Delta Machine, i Depeche Mode sono finalmente tornati con il nuovo singolo battezzato Where’s the Revolution, primo brano estratto dal quattordicesimo studio album Spirit, che vedrà la luce il prossimo 17 marzo. L’edizione standard del’atteso progetto prodotto da James Ford dei Simian Mobile Disco (prima collaborazione in assoluto con questo producer), includerà dodici inediti (qui i titoli e l’eventuale pre-order della versione digitale), mentre quella deluxe cinque canzoni aggiuntive (qui i titoli e l’eventuale pre-order della versione digitale), ovvero i remix delle tracks Cover Me, Scum, Poison Heart, Fail e So Much Love.

Scritta da Martin Gore, Where’s the Revolution (Dov’è la rivoluzione) viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 3 febbraio 2016.

Solo scorso 2 febbraio, ho avuto modo di parlare del nuovo singolo dei Nickelback, Feed The Machine, un brano di denuncia al sistema, contro il cosiddetto nuovo ordine mondiale, ma in passato qui su Nuove Canzoni, si è avuto modo di parlare di tanti pezzi similari, come brani dei Metallica, di Povia, dei Muse, tanto per citare solo alcuni coraggiosi artisti, che con le loro canzoni cercano di far capire alla gente la difficile situazione del mondo ed i pericoli a cui stiamo andando incontro.

I Depeche Mode stanno facendo la medesima cosa con il pezzo in oggetto, che molti potrebbero definire “complottistico”, “fantasioso”, spiegando all’ascoltatore di turno che le “verità” che ci impartiscono fin dalla nascita, sono in realtà menzogne create ad arte per farci stare buoni ed accettare le scelte dei potentati del mondo, che sono maestri nel mistificare la realtà, grazie soprattutto ai mass media, che danno le notizie per come vogliono gli ultra-miliardari del pianeta, news che altro non servono che a mandare avanti la loro agenda. L’intento è quello di svegliare il popolo e spingerlo alla cosiddetta rivoluzione, visto che la politica sta ormai interamente dalla parte dei “cattivi” e la democrazia quindi è pura finzione; la rivoluzione è a parer loro l’unica strada che bisognerebbe seguire, per cercare di riprenderci la libertà, i nostri diritti e far quindi fallire il New World Order.

E’ sostanzialmente questo il significato della canzone, che è possibile ascoltare direttamente nel canale Youtube del gruppo inglese di musica elettronica, cliccando sulla copertina della quattordicesima era discografica, definita dal frontman Dave Gahan come “davvero potente, tanto a livello di sound quanto di messaggio”.

Di seguito trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Where’s the Revolution – Depeche Mode – Traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

Sei stato oppresso

Sei stato maltrattato (o “comandato a bacchetta”)

Ti hanno mentito

Sei stato nutrito di verità

Chi sta prendendo le tue decisioni?

Tu o la tua religione

Il tuo governo, il tuo paesi

I tuoi patriottici drogati

[Ritornello]

Dov’è la rivoluzione?

Andiamo gente

Mi state deludendo

Dov’è la rivoluzione?

Forza gente

Mi state deludendo

[Verso 2]

Ti hanno pisciato addosso

Per troppo tempo

I tuoi diritti violati

Le tue opinioni respinte

Loro manipolano e minacciano

Con il terrore che usano come un’arma

Ti spaventano finché non sarai sbalordito

Ti ossessionano finché non sei dalla loro parte

[Ritornello]

Dov’è la rivoluzione?

Andiamo gente

Mi state deludendo

Dov’è la rivoluzione?

Forza gente

Mi state deludendo

[Ponte]

Il treno sta arrivando

Il treno arriva

Il treno sta arrivando

Il treno è in arrivo

Quindi sali a bordo

Sali a bordo

Sali a bordo

Sali a bordo

Il motore è acceso

Il motore è acceso

Il motore è acceso

Il motore è acceso

Quindi sali a bordo

Sali a bordo

Sali a bordo

Sali a bordo

Il treno sta arrivando

Il treno arriva

Il treno sta arrivando

Il treno è in arrivo

Quindi sali a bordo

Sali a bordo

Sali a bordo

Sali a bordo

Il motore è acceso

Il motore è acceso

Il motore è acceso

Il motore è acceso

Quindi sali a bordo

Sali a bordo

Sali a bordo

Sali a bordo

[Ritornello]

Dov’è la rivoluzione?

Andiamo gente

Mi state deludendo

Dov’è la rivoluzione?

Forza gente

Mi state deludendo

Depeche Mode – Where’s the Revolution testo

[Verse 1]

You’ve been kept down

You’ve been pushed ‘round

You’ve been lied to

You’ve been fed truths

Who’s making your decisions?

You or your religion

Your government, your countries

You patriotic junkies

[Chorus]

Where’s the revolution?

Come on, people

You’re letting me down

Where’s the revolution?

Come on, people

You’re letting me down

[Verse 2]

You’ve been pissed on

For too long

Your rights abused

Your views refused

They manipulate and threaten

With terror as a weapon

Scare you till you’re stupefied

Wear you down until you’re on their side

[Chorus]

Where’s the revolution?

Come on, people

You’re letting me down

Where’s the revolution?

Come on, people

You’re letting me down

[Bridge]

The train is coming

The train is coming

The train is coming

The train is coming

So get on board

Get on board

Get on board

Get on board

The engine’s humming

The engine’s humming

The engine’s humming

The engine’s humming

So get on board

Get on board

Get on board

Get on board

The train is coming

The train is coming

The train is coming

The train is coming

So get on board

Get on board

Get on board

Get on board

The engine’s humming

The engine’s humming

The engine’s humming

The engine’s humming

So get on board

Get on board

Get on board

Get on board

[Chorus]

Where’s the revolution?

Come on, people

You’re letting me down

Where’s the revolution?

Come on, people

You’re letting me down

















