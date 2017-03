I Depeche Mode e il nuovo album Spirit: info e tracklist

A quatto anni dal fortunato Delta Machine, i Depeche Mode sono tornati con il quattordicesimo album in studio che si intitola Spirit, la cui uscita è fissata al 17 marzo 2017 via Columbia Records.

Il disco è disponibile nel classico CD, nella versione deluxe in doppio CD, in vinile (2 LP) ed in download digitale standard e deluxe.

Nel dettaglio, il CD include un totale di dodici nuove canzoni, tra le quali spicca il primo bel singolo estratto Where’s the Revolution, in radio da venerdì 3 febbraio 2017. Il secondo CD, denominato “Jungle Spirit Remix”, include i remixes di cinque delle dodici tracks, più un booklet composto da 28 pagine. La versione deluxe in digital download, include le diciassette canzoni dei CD.

Il vinile è formato da 2 LP più una speciale serigrafia e le fotografie di Anton Corbjin, come potete vedere dall’immagine.

“E’ un lavoro sull’umanità … dobbiamo occuparci di quanto succede ma sembra che stiamo andando in un’altra direzione”, con queste parole la band inglese ha descritto l’atteso progetto, non più prodotto da Ben Hiller, per l’occasione avvicendato da James Ford, che segna il ritorno di Andy Fletcher & soci, dopo ben quattro anni di silenzio.

Come si poteva già evincere dal primo singolo estratto, l’opera è una sorta di grido di allarme e al contempo una diretta assunzione di responsabilità collettiva per un’umanità che, spinta da leader sbagliati, sta letteralmente andando fuori controllo.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni incluse in questa nuova uscita discografica, che dal 17 marzo dovrebbe anche essere disponibile nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Prima volevo tuttavia ricordare ai fans del gruppo, che i Depeche Mode si esibiranno dal vivo nella penisola. Nello specifico i concerti sono in programma presso: lo Stadio Olimpico di Roma domenica 25 giugno, allo Stadio San Siro di Milano martedì 27 giugno ed infine allo Stadio Dall’Ara di Bologna il successivo 29 giugno. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

Tracklist Spirit – Depeche Mode album

Standard Edition – CD 1:

Going Backwards – 5:42 Where’s the Revolution – 4:59 The Worst Crime – 3:48 Scum – 3:14 You Move – 3:49 Cover Me – 4:51 Eternal – 2:24 Poison Heart – 3:17 So Much Love – 4:29 Poorman – 4:25 No More (This Is the Last Time) – 3:13 Fail – 5:07

Deluxe Edition – CD 2 “Jungle Spirit Remix”:

“Cover Me” (Alt Out) 4:27 “Scum” (Frenetic Mix) 5:26 “Poison Heart” (Tripped Mix) 4:16 “Fail” (Cinematic Cut) 5:38 “So Much Love” (Machine Mix) 7:20













