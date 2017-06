I Depeche Mode e il nuovo significativo singolo Going Backwards: audio, testo e traduzione

Si intitola Going Backwards il nuovo singolo dei Depeche Mode estratto dall’album Spirit, uscito il 17 marzo 2017 e certificato ORO nella penisola, con il primato per due settimane consecutive nella classifica FIMI/GfK. Per la cronaca, il disco ha debuttato in prima posizione anche in Austria, Belgio, Slovacchia, Danimarca, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Germania, Svizzera e Portogallo, entrando anche nella top ten di tanti altri paesi.

Dopo Where’s the Revolution, la band britannica è on air con questo bel pezzo, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dallo scorso 9 giugno.





Il brano è stato firmato da Martin Gore e prodotto da Brendan Morawksi & James Ford.

Per quel che concerne il significato, in quest’occasione il gruppo cerca di avvisarci che la nostra società sta regredendo anziché progredendo, come ai più potrebbe sembrare.

E’ questo il concept della canzone che, in attesa del video ufficiale, è possibile ascoltare cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

Prima volevo tuttavia comunicarvi che, tra il 25 ed il 29 giugno, la band si esibirà dal vivo nella penisola con tre imperdibili concerti. Per vedere le date ed acquistare i tagliandi d’ingresso visitate TicketOne.

Depeche Mode - Going Backwards testo

[Chorus 1]

We are not there yet

We have not evolved

We have no respect

We have lost control

We're going backwards

Ignoring the realities

Going backwards

Are you counting all the casualties?

[Chorus 2]

We are not there yet

Where we need to be

We are still in debt

To our insanities

We're going backwards

Turning back our history

Going backwards

Piling on the misery

[Verse 1]

We can track it all with satellites

See it all in plain sight

Watch men die in real time

But we have nothing inside

We feel nothing inside

[Chorus 3]

We are not there yet

We have lost our soul

The course has been set

We're digging our own hole

We're going backwards

Armed with new technology

Going backwards

To a caveman mentality

[Verse 2]

We can emulate on consoles

Killings we can control

With senses that have been dulled

Because there's nothing inside

We feel nothing inside

[Outro]

We feel nothing inside

(We feel nothing, nothing inside)

We feel nothing inside

(We feel nothing, nothing inside)

We feel nothing inside

(We feel nothing, nothing inside)

We feel nothing inside

(We feel nothing, nothing inside)

We feel nothing inside

(We feel nothing, nothing inside)

Because there's nothing inside

Because there's nothing inside

















