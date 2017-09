Depeche Mode – Cover Me: guarda il video ufficiale + traduzione del testo

Cover Me è il terzo singolo dei Depeche Mode estratto dal fortunato quattordicesimo album in studio Spirit, pubblicato lo scorso 17 marzo.

Dopo “Where’s the Revolution” e “Going Backwards”, l’electronic band inglese fa rilasciato questa canzone, scritta da Christian Eigner, Dave Gahan & Peter Gordeno, con produzione di Brendan Morawksi & James Ford.





Dave Gahan & soci hanno reso disponibile il video ufficiale che accompagna il brano, dal prossimo 6 ottobre disponibile anche nei remixes (in pre-order nel CD e in vinile), un filmato diretto da Anton Corbijn, che vede protagonista il frontman del gruppo britannico.

Egli si aggira per le strade di una Los Angeles deserta, per poi ritrovarsi su una navicella spaziale pronta ad essere lanciata nello spazio, dove vagherà anche all’esterno di essa, con tanto di tuta spaziale.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il brano.

Depeche Mode – Cover Me traduzione (Download)

[Ritornello 1]

Sono stato meglio

Sono stato sveglio tutta la notte

Sento che sta arrivando

La luce del mattino

Qui l’aria è così fredda

È difficilissimo respirare

E’ meglio che ci copriamo

Mi coprirai?

[Strofa 1]

Qui con l’aurora boreale

Oltre te e me

Ho sognato noi in un’altra vita

Quella che non abbiamo mai vissuto

[Ritornello 2]

Sai che stiamo affondando

Potremmo scomparire

Non voglio morire

Non oggi

L’aria è così fredda qui

Troppo fredda per capire

Che dobbiamo metterci al riparo

Coprimi

[Strofa 2]

Qui con l’aurora boreale

Oltre queste barre spezzate

Immaginavo noi in un’altra vita

Nella quale siamo tutti delle super stelle

Cover Me – Depeche Mode – Testo

[Chorus 1]

I’ve felt better

I’ve been up all night

I can feel it coming

The morning light

The air is so cold here

It’s so hard to breathe

We better take cover

Will you cover me?

[Verse 1]

Way up here with the Northern lights

Beyond you and me

I dreamt of us in another life

One we’ve never reached

[Chorus 2]

You know we’re sinking

We could fade away

I’m not going down

Not today

The air is so cold here

Too cold to see

We have to take cover

Cover me

[Verse 2]

Way up here with the Northern lights

Beyond these broken bars

I pictured us in another life

Where we’re all super stars

















