Demi Lovato: ascolta il nuovo brano “You Don’t Do It For Me Anymore” + testo e traduzione

In data odierna la pop star Demi Lovato ha rilasciato una nuova bellissima canzone battezzata You Don’t Do It For Me Anymore, come singolo promozionale dell’attesissimo sesto album in studio Tell Me You Love Me, che vedrà la luce il prossimo 29 settembre. Ricordo che la versione standard (in pre-order nel formato digitale e nel classico CD) racchiuderà dodici tracks, mentre in quella deluxe (in pre-order nel formato digitale e nel CD) saranno inclusi tre pezzi aggiuntivi

Dopo il primo singolo ufficiale “Sorry Not Sorry” e la title track del progetto, la 25enne cantautrice e attrice statunitense ha svelato il terzo brano della sesta era discografica, un bel pezzo che fa letteralmente venire i brividi, firmato da Ashlyn Wilson, Gladius, Jonas Jeberg & Chloe Angelides, con produzione di Jonas Jeberg & Anton Kuhl.

Si tratta di una ballata che si concentra sulla bellissima voce di Demi, che canta la fine di una relazione affettiva dannosa per lei.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, a mio parere di gran lunga la migliore fin’ora proposta, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso.

A seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

You Don’t Do It For Me Anymore traduzione – Demi Lovato (Download)

Link sponsorizzati









[Strofa 1]

Vedo il futuro senza di te

Che diavolo stavo facendo in passato?

Ora che ho scoperto tutto su di te

Un amore come il nostro non durerebbe

[Pre-Ritornello]

I tuoi giochetti non funzioneranno con me

Quindi non odiarmi quando dico

[Ritornello]

Che tu non lo fai più per me

No, non fai più per me

[Strofa 2]

Il denaro non risolverà i tuoi problemi

Devi risolverli da solo

I vizi e la pietà non li risolveranno

Smettila di sentirti male con te stesso

[Pre-Ritornello]

I tuoi giochetti non funzioneranno con me

Quindi non odiarmi quando dico

[Ritornello]

Che tu non lo fai più per me

No, non fai più per me

[Ponte]

Mi spiace per l’onestà

Non sopportavo l’idea di mentirti, di dormire con te

Mi spiace per l’onestà

Sono stata consapevole di averti mentito quando l’ho fatto

[Ritornello]

Non fai più per me

No, non fai per me, non fai per me

Non fai più per me

No, non fai più per me

Powered by NuoveCanzoni.com

Demi Lovato – You Don’t Do It For Me Anymore testo

[Verse 1]

I see the future without you

The hell was I doing in the past?

Now that I’ve learnt all about you

A love just like ours wouldn’t last

[Pre-Chorus]

I won’t fall for your games

So don’t hate me when I say

[Chorus]

That you don’t do it for me anymore

No, you don’t do it for me anymore

[Verse 2]

Money won’t pay for your problems

You gotta fix them yourself

Vices and pity won’t solve ‘em

Stop feeling bad for yourself

[Pre-Chorus]

I won’t fall for your games

So don’t hate me when I say

[Chorus]

That you don’t do it for me anymore

No, you don’t do it for me anymore

[Bridge]

I’m sorry for honesty

I could not bear to lie to you, to lie with you

I’m sorry for honesty

I’m well aware I lied to you when I lied with you

[Chorus]

You don’t do it for me anymore

No, you don’t do it for me, don’t do it for me

You don’t do it for me anymore

No, you don’t do it for me anymore

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi