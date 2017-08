Demi Lovato: ascolta il nuovo singolo Tell Me You Love Me dall’album omonimo (con testo e traduzione)

Il 29 settembre 2017, vedrà la luce il sesto album in studio di Demi Lovato battezzato Tell Me You Love Me, atteso progetto che nella versione standard (in pre-order nel formato digitale) racchiuderà dodici tracks, mentre in quella deluxe (in pre-order nel formato digitale) saranno inclusi tre pezzi aggiuntivi.

Tra le canzoni in scaletta, il primo singolo ufficiale “Sorry Not Sorry”, “Sexy Dirty Love”, “You Don’t Do It for Me Anymore” e la title track in oggetto, rilasciata il 24 agosto 2017.

Questo bel pezzo è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Kirby, Stint & John Hill, con produzione degli ultimi due.

Dal punto di vista del testo, in “Tell Me You Love Me” Demi Lovato parla della sua cotta nei confronti di una persona, che deve aver ferito commettendo degli errori, ma la cantante sottolinea le sue colpe e le chiede di tornare a stare insieme, in quanto questo rapporto è troppo importante per andare avanti e per vivere felicemente.

E’ sinteticamente questo il significato dell’inedito, che potete comunque approfondire leggendo la traduzione in italiano che trovate appena dopo la cover.

Cliccando sulla copertina, accedete all’audio integrale direttamente su Spotify.

Tell Me You Love Me – Demi Lovato – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Oh no, ricominciamo

A litigare per ciò che ho detto

Mi dispiace, si mi spiace

Sono pessima in amore, no, non sono brava in questo

Ma non posso dire di essere innocente

Assolutamente no, ma mi spiace

[Pre-Ritornello]

E tutti i miei amici, sanno che è vero

Non so chi sono senza di te

Ho preso una bella sbandata, baby

Ho preso una bella sbandata

[Ritornello]

Oh, dimmi che mi ami

Ho bisogno di qualcuno in giorni come questo, davvero

In giorni come questo

Oh, dimmi che mi ami

Ho bisogno di qualcuno

In giorni come questo, davvero

In giorni come questo

Oh, puoi sentire il mio cuore dire

Ooohhhh, ooh

No, non sei nessuno finché non hai qualcuno

Non sei nessuno finché non hai qualcuno

[Strofa 2]

E spero non arrivi mai il giorno in cui

Vai avanti e sei felice senza di me

Senza di me

Cosa sarebbero le mie mani senza poter abbracciarti?

Non so per cosa vivo

Se vivo senza di te

[Pre-Ritornello]

Tutti i miei amici, sanno che è vero

Non so chi sono senza di te

Ho preso una bella sbandata, baby

Ho preso una bella sbandata

[Ritornello]

Oh, dimmi che mi ami

Ho bisogno di qualcuno in giorni come questo, davvero

In giorni come questo

Oh, dimmi che mi ami

Ho bisogno di qualcuno

In giorni come questo, davvero

In giorni come questo

Oh, puoi sentire il mio cuore dire

Ooohhhh, ooh

Non sei nessuno finché non hai qualcuno

Non sei nessuno finché non hai qualcuno

Il mio cuore sta…

Ooooh, ooh

No, non sei nessuno finché non hai qualcuno

Non sei nessuno finché non hai qualcuno

[Ponte]

Tutto ciò di cui ho bisogno è

Che tu stia proprio qui davanti a me

So che staremo bene, bene, sì

Tra alti e bassi

Baby, resterò qui

Ti prometto che staremo bene, bene

[Ritornello]

Oh, dimmi che mi ami

Ho bisogno di qualcuno in giorni come questo, davvero

In giorni come questo

Oh, dimmi che mi ami

Ho bisogno di qualcuno

In giorni come questo, davvero

In giorni come questo

Oh, puoi sentire il mio cuore dire

Ooohhhh, ooh

Non sei nessuno finché non hai qualcuno

Non sei nessuno finché non hai qualcuno

[Conclusione]

Il mio cuore sta…

Ooooh, ooh

Tutto ciò di cui ho bisogno è

Che tu stia proprio qui davanti a me

So che staremo bene, bene, sì

Demi Lovato – Tell Me You Love Me testo

[Verse 1]

Oh no, here we go again

Fighting over what I said

I’m sorry, yeah I’m sorry

Bad at love, no, I’m not good at this

But I can’t say I’m innocent

Not hardly, but I’m sorry

[Pre-Chorus]

And all my friends, they know and it’s true

I don’t know who I am without you

I got it bad, baby

Got it bad

[Chorus]

Oh, tell me you love me

I need someone on days like this, I do

On days like this

Oh, tell me you love me

I need someone

On days like this, I do

On days like this

Oh, can you hear my heart say

Ooohhhh, ooh

No, you ain’t nobody ‘til you got somebody

You ain’t nobody ‘til you got somebody

[Verse 2]

And I hope I never see the day

That you move on and be happy without me

Without me

What’s my hand without your heart to hold?

I don’t know what I’m living for

If I’m living without you

[Pre-Chorus]

All my friends, they know and it’s true

I don’t know who I am without you

I’ve got it bad, baby

I got it bad

[Chorus]

Oh, tell me you love me

I need someone on days like this, I do

On days like this

Oh, tell me you love me

I need someone

On days like this, I do

On days like this

Oh, can you hear my heart say

Ooohhhh, ooh

You ain’t nobody ‘til you got somebody

You ain’t nobody ‘til you got somebody

My heart’s like

Ooooh, ooh

No, you ain’t nobody ‘til you got somebody

You ain’t nobody ‘til you got somebody

[Bridge]

Everything I need

Is standing right in front of me

I know that we will be alright, alright, yeah

Through the ups and downs

Baby, I’ma stick around

I promise we will be alright, alright

[Chorus]

Oh, tell me you love me

I need someone on days like this, I do

On days like this

Oh, tell me you love me

I need someone

On days like this, I do

On days like this

Oh, can you hear my heart say

Ooohhhh, ooh

You ain’t nobody ‘til you got somebody

You ain’t nobody ‘til you got somebody

[Outro]

My heart’s like

Ooooh, ooh

Everything I need

Is standing in front of me

I know that we will be alright, alright, yeah

















