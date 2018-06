Demi Lovato – Sober: video, testo e traduzione della nuova canzone

Dopo una serie di fortunate collaborazioni, la cantautrice statunitense Demi Lovato vi presenta il nuovo singolo Sober, disponibile in streaming e nei digital store dal 21 giugno 2018.

Dovrebbe trattarsi del primo estratto dal futuro settimo album in studio, che al momento in cui scrivo non ha né un titolo, né una data d’uscita.

Non sono un mistero i problemi dell’ex stellina Disney, legati alla dipendenza da alcool e droghe, che la cantante attribuisce principalmente al padre, anch’egli alcolista, che andò via da casa quando Demi aveva solo 4 anni, preferendo quindi lo sballo dell’alcol alla famiglia.

Dal testo del singolo, che potete leggere scorrendo la pagina, sembra purtroppo essere ricaduta nella dipendenza da queste sostanze, dopo 6 anni di sobrietà.

Nella triste ma bella canzone, la Lovato non sembra stare affatto bene e chiede scusa a tutti: alla madre, al padre, al partner ed ai fan, scusandosi anche per gli addii, riferendosi probabilmente alla rottura con la sua migliore amica d’infanzia Marissa, ma anche con Nick Jonas, altro amico d’infanzia e Phil McIntiry, suo ex manager e socio.

Per vedere il lyric video cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi.

Sober testo e traduzione – Demi Lovato (Download)

[Verse 1]

I got no excuses

For all of these goodbyes

Call me when it’s over

Cuz I’m dying inside

Wake me when the shakes are gone

And the cold sweats disappear

Call me when it’s over

And myself has reappeared

[Strofa 1]

Non ho scuse

Per tutti questi addii

Chiamami quando sarà finito tutto

Perché mi sento morire

Svegliami quando i brividi saranno spariti

E il sudore freddo scomparirà

Chiamami quando sarà finito tutto

E me stessa ricomparirà

[Pre-Chorus]

I don’t know, I don’t know, I don’t know, I don’t know why

I do it every, every, every time

It’s only when I’m lonely

Sometimes I just wanna cave

And I don’t wanna fight

I try and I try and I try and I try

Just hold me, I’m lonely





[Pre-Ritornello]

Non so, non so, non so, non so perché

Lo faccio ogni, ogni, ogni volta

È solo quando sono sola (o “mi sento sola”)

A volte vorrei solo arrendermi

E non litigare

Ci provo e ci provo e ci provo e ci provo

Stringimi, mi sento sola

[Chorus]

Momma, I’m so sorry I’m not sober anymore

And daddy, please forgive me for the drinks spilled on the floor

To the ones who never left me

We’ve been down this road before

I’m so sorry, I’m not sober anymore

[Ritornello]

Mamma, mi spiace tanto di non essere più sobria

E papà, ti prego, perdonami per i drink rovesciati sul pavimento

A quelli che non mi hanno mai lasciato

Ci siamo già passati

Mi dispiace tanto, non sono più sobria

[Verse 2]

I’m sorry to my future love

For the man who left my bed

For making love the way I saved for you inside my head

I’m sorry for the fans I lost

Who watched me fall again

I wanna be a role model

But I’m only human





[Strofa 2]

Mi spiace per il mio futuro amore

Per l’uomo che ha lasciato il mio letto

Per aver fatto l’amore nel modo in cui ti messo da parte nella mia testa

Mi spiace per i fan che ho perso

Che mi vedevano cadere di nuovo

Voglio essere un esempio da seguire

Ma sono solo un essere umano

[Pre-Chorus]

I don’t know, I don’t know, I don’t know, I don’t know why

I do it every, every, every time

It’s only when I’m lonely

Sometimes I just wanna cave

And I don’t wanna fight

I try and I try and I try and I try

Just hold me, I’m lonely

[Pre-Ritornello]

Non so, non so, non so, non so perché

Lo faccio ogni, ogni, ogni volta

È solo quando sono sola (o “mi sento sola”)

A volte vorrei solo arrendermi

E non litigare

Ci provo e ci provo e ci provo e ci provo

Stringimi, mi sento sola

[Chorus]

Momma, I’m so sorry I’m not sober anymore

And daddy, please forgive me for the drinks spilled on the floor

To the ones who never left me

We’ve been down this road before

I’m so sorry, I’m not sober anymore

I’m not sober anymore

[Ritornello]

Mamma, mi spiace tanto di non essere più sobria

E papà, ti prego, perdonami per i drink rovesciati sul pavimento

A quelli che non mi hanno mai lasciato

Ci siamo già passati

Mi dispiace tanto, non sono più sobria

Non sono più sobria

[Outro]

I’m sorry that I’m here again

I promise I’ll get help

It wasn’t my intention

I’m sorry to myself

[Conclusione]

Scusa se sono di nuovo qui

Prometto che cercherò aiuto

Non era mia intenzione

Mi dispiace per me stessa