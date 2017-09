Demi Lovato e il nuovo album “Tell Me You Love Me”: i titoli delle canzoni in scaletta

A poco meno di due anni di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Confident, la pop star Demi Lovato è in procinto di rilasciare il sesto album in studio che si intitola Tell Me You Love Me, in uscita il 29 settembre 2017 nel classico CD, in vinile e nella versione digitale.

La versione standard del progetto racchiude dodici nuove canzoni, tra le quali spicca il primo singolo estratto “Sorry Not Sorry”, la promozionale title track e “You Don’t Do It For Me Anymore”, pubblicati rispettivamente l’11 luglio, il 24 agosto e l’8 settembre.





Nell’edizione deluxe, sono invece incluse tre tracce bonus, nello specifico la versione acustica di Sorry Not Sorry, più due brani che hanno visto la Lovato come featured artist.

L’album è stato prodotto da Anton Kuhl, DJ Mustard, Jax Jones, John Hill, Jonas Jeberg, Mark Ralph, Stint & Warren “Oak” Felder e tra gli autori dei brani, figurano la stessa Demi, MNEK, Ashlyn Wilson, Warren “Oak” Felder, Jax Jones, Gladius, Sean Douglas, Chloe Angelides, Zaire Koalo, Toby Gad, Stint, Jonas Jeberg, John Hill, Ilsey Juber, Gino Barletta, Sarah Aarons, Trevor Brown, Kirby e Stefflon Don.

Appena dopo la cover della standard edition, trovate la tracklist ufficiale di questa nuova uscita discografica, senz’altro una delle più attese dell’anno.

Tracklist Tell Me You Love Me – Demi Lovato album

(Reperibile su Amazon nei formati: Audio CD – CD Deluxe – Vinile – Download – Download edizione Deluxe)

Edizione deluxe – Bonus tracks

13. Instruction – Jax Jones feat. Demi Lovato & Stefflon Don

14. Sorry Not Sorry

15. No Promises – Cheat Codes feat. Demi Lovato













