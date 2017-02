I Deep Purple e l’album 2017 InFinite: informazioni su tutte le versioni e la tracklist

Il 7 aprile 2017 vedrà la luce il ventesimo album in studio dei Deep Purple che si intitola Infinite, attesissimo disco che sarà reperibile in tante versioni che vi illustro di seguito.

A quattro anni di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica “Now What?!”, la storica rock band inglese torna finalmente alla ribalta con questo progetto prodotto da Bob Ezrin, distribuito da Edel nella penisola e disponibile nel classico CD contenente 10 nuove canzoni, tra le quali spicca il primo singolo estratto “Time for Bedlam”, dal 3 febbraio rilasciato anche nel formato CD, un EP contenente anche i brani Paradise bar (non album track), Uncommon man (versione strumentale inedita) e Hip boots (prove, registrazione di Ian Paice).

Tutte le versioni in commercio:

CD audio ;

; CD + DVD ;

; 2 LP + DVD ;

; Digitale : quella disponibile su iTunes include ulteriori 4 tracks;

: quella disponibile su iTunes include ulteriori 4 tracks; Small Box Set : cofanetto che racchiude CD+DVD Digipack + T-shirt (Taglia L);

: cofanetto che racchiude CD+DVD Digipack + T-shirt (Taglia L); Big Box Set : CD + DVD, 2 LP + 3LP 10” di Now What?! Live Tapes Vol. 2, T-shirt (Taglia L), un poster, 5 stampe fotografiche e uno sticker.

Il DVD è un esclusivo documentario di un’ora e mezza, che mostra il processo creativo e di scrittura dell’album con il produttore Bob Ezrin.

Come potete ben vedere, per il ritorno discografico i Deep Purple hanno davvero fatto le cose in grande, commercializzando anche versioni del progetto pensate per i fans più accaniti. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli di tutte le canzoni incluse in questa nuova uscita discografica, alla quale farà seguito una tournée che vedrà il gruppo esibirsi anche in Italia, nello specifico: il 22 giugno al Palalottomatica di Roma, il 26 all’Unipol Arena di Bologna ed il 27 al Mediolanum Forum di Assago (MI). I biglietti per assistere ad uno dei tre eventi, sono reperibili su TicketOne.

Tracklist Infinite – Deep Purple album (Reperibile su Amazon nelle versioni CD Audio – CD+DVD – 2LP+DVD – Small Box Set – Big Box Set – Digital Download – Download su iTunes)

“Time for Bedlam” 4:35 “Hip Boots” 3:23 “All I’ve Got Is You” 4:42 “One Night in Vegas” 3:23 “Get Me Outta Here” 3:58 “The Surprising” 5:57 “Johnny’s Band” 3:51 “On Top of the World” 4:01 “Birds of Prey” 5:47 “Roadhouse Blues” 6:00

Tracce bonus iTunes

11 Paradise Bar 4:10

12 Uncommon Man (Instrumental Version) 6:58

13 Hip Boots (Rehearsal, Ian Paice Recording) 4:00

14 Strange Kind of Woman (Live in Aalborg) 5:46













