Decibel: ascolta le canzoni del nuovo album “Noblesse Oblige” che segna il ritorno del gruppo fondato da Enrico Ruggeri

I Decibel, pionieri del punk in Italia, si sono riuniti per festeggiare i 40 anni dalla fondazione ed hanno rilasciato il nuovo album battezzato Noblesse Oblige, disponibile nel classico CD, in doppio vinile, in download digitale, nella versione deluxe battezzata Superfan Limited Edition (pensata per i fans più accaniti e per i collezionisti) e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Ma prima della tracklist ed ulteriori informazioni sulle versioni dell’opera commercializzate, spendiamo due parole sul progetto del gruppo fondato nel 1977 dal cantautore Enrico Ruggeri, insieme agli amici Silvio Capeccia e Fulvio Muzio, che dopo ben 40 anni si è finalmente riunito.

L’album (CD e versione digitale) include un totale di tredici canzoni, undici inedite e due grandi successi: “Contessa” e “Vivo da re”. Il doppio vinile racchiude invece un’ulteriore pezzo battezzato “Leaving Home”.

Il primo singolo estratto si intitola My My Generation ed è in rotazione radiofonica nazionale dallo scorso 24 febbraio.

Prima di passare ai titoli delle canzoni di tutte le versioni, di entrare nel dettaglio della Superfan Limited Edition e di accedere all’audio dell’intero progetto, volevo annunciarvi le prime dale della tournée dei Decibel: il 17 marzo a Castelleone – Cr (Teatro del Viale); il 18 marzo a Pomezia – Rm (Club Duepuntozero); il 25 marzo a Perugia (Teatro Morlacchi); il 28 marzo a Torino (Club Le Roi); il 29 marzo a Asti (Teatro Palco 19); l’8 aprile a Genova (Teatro della Tosse); il 10 aprile a Milano (Teatro della Luna); il 26 aprile a Bologna (Teatro Il Celebrazioni); il 18 maggio a Bergamo (Teatro Creberg); il 19 maggio a Nova Gorica (Casinò Perla). I tagliandi d’ingresso sono come sempre reperibili su TicketOne.

Tracklist Noblesse Oblige – Decibel album

CD:

My My Generation [Video Ufficiale] 3:28 Noblesse Oblige 3:19 Gli anni del silenzio 3:30 L’ultima donna 3:35 Universi paralleli 4:00 Il Jackpot 4:02 Contessa 3:03 Fashion 3:56 Crudele poesia 3:57 La bella e la bestia 3:48 Triste storia di un cantante 1:47 Il primo livello 3:03 Vivo da re 4:48

Vinile:

Disco 1

Lato A:

1. My My Generation

2. Noblesse oblige

3. Il primo livello

4. Triste storia di un cantante

Lato B:

1. Universi paralleli

2. Il Jackpot

3. Fashion

4. La corte del principe

Disco 2

Lato A:

1. Gli anni del silenzio

2. Crudele poesia

3. Pernod

Lato B:

1. L’ultima donna

2. La bella e la bestia

3. Leaving Home

Superfan Limited Edition Numerata (Esclusiva Amazon):

Sinteticamente, la Superfan Limited Edition di Noblesse Oblige dei Decibel, include in un elegante cofanetto 5 Vinili + 1 CD + 1 DVD + 2 Poster + Book + Cartolina Autografata + T-Shirt.

Nel dettaglio:

il nuovo album in doppio vinile 10″ (busta a libro);

il debut album Punk (1978) nel formato vinile 12″;

il secondo album Vivo Da Re (1980 – riedito nel 1986 con il titolo Decibel) nel formato vinile 12″;

il 45 giri di “Indigestione Disko/Mano armata” (singolo del 1979);

il CD del nuovo album con bonus track esclusive;

DVD documentario “Milano-Londra”;

2 poster, che in realtà sono due manifesti, rispettivamente del primo concerto e dell’ultimo tour;

book fotografico da 48 pagine (26×26 cm);

cartolina autografata dal gruppo;

t-shirt esclusiva.

Qui il video della presentazione di Enrico Ruggeri della superfan limited edition, a suo parere un giusto investimento.













