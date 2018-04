Dear Jack – Non è un caso se l’amore è complicato: audio, video ufficiale e testo del nuovo brano

Dal 20 aprile 2018, è in rotazione radiofonica nazionale, nei digital store e nelle principali piattaforme streaming il nuovo singolo dei Dear Jack battezzato Non è un caso se l’amore è complicato.

La nuova canzone anticipa l’uscita del quarto album in studio ancora senza titolo, che vedrà la luce a giugno, a oltre due anni di distanza dall’ultima fatica discografica Mezzo respiro. Il progetto sarà il frutto di un’intensa ricerca musicale ed introspettiva durata 2 anni.

Il brano è stato prodotto e mixato da Ciro “Princevibe” Pisanelli, mentre il testo è stato firmato da Antonio Marcucci e Federico Zampaglione. La collaborazione con quest’ultimo è stata fondamentale per il gruppo, ora capitanato da Lorenzo Cantarini, perché li ha arricchiti sotto tanti punti di vista, facendo loro da guida.

Disponibile da oggi e nato da un’idea dei Dear Jack, il video ufficiale è stato diretto dal veterano Gaetano Morbioli per Run Multimedia e per l’occasione, il gruppo veste David Naman. «È stato un piacere ritrovare Gaetano Morbioli e condividere con lui un po’ della nostra sana follia» ha affermato la pop rock band nata nel 2012.

Per accedere all’audio cliccate sulla cover in alto e sull’immagine sottostante per gustarvi il video su Youtube. A seguire le parole che compongono questo pezzo.





Testo Non è un caso se l’amore è complicato (Download)

Hai ragione pure tu

quando dici che sei stanca

e non ti riconosci più

nelle scelte di una volta.

Non è un caso

se l’amore è complicato

è difficile capirsi

interpretare le intenzioni

dietro ai gesti

non è un caso

se l’amore è complicato

non cercare una risposta

scegli prima il cuore e poi la testa

e vedrai che poi ti basta

e vedrai che poi ti basta

perché sono i sentimenti

l’unica salvezza.

Ogni storia è un’occasione

che ti porta via con sé

ma ti accorgi che era grande

solo quando non c’è.

‘Non è un caso se l’amore è complicato’ non è una semplice canzone d’amore ma una visione su quanto a volte sia facile perdersi nei meccanismi vorticosi della mente, dimenticandosi di affrontare le scelte più importanti della nostra vita ascoltando i suggerimenti del cuore. Dear Jack.

Non è un caso

se l’amore è complicato

è difficile capirsi

interpretare le intenzioni

dietro ai gesti

non è un caso

se l’amore è complicato

non cercare una risposta

scegli prima il cuore e poi la testa

e vedrai che poi ti basta

e vedrai che poi ti basta

perché sono i sentimenti

l’unica salvezza.

Rinascere

per vivere

sentendoti

come vorrai

se capirai

cosa è meglio per te

per te.

Non è un caso

se l’amore è complicato

ohohohoh

non è il caso

che ora sembri disperata

e se dentro hai una tempesta

scegli prima il cuore e poi la testa

perché è l’unica salvezza.