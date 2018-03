David Guetta & Sia – Flames: lyric video e traduzione del nuovo singolo

Il deejay e produttore discografico francese David Guetta e la cantautrice australiana Sia, hanno unito le forze nel nuovo singolo battezzato Flames, disponibile in streaming e digitale dal 22 marzo 2018.

Dopo la fortunata ultima release “Mad Love” con Sean Paul e Becky G, il producer transalpino David Guetta ci propone questo brano interpretato da Sia Furler, con la quale ha già collaborato in “Titanium”, “She Wolf (Falling to Pieces)”, “Bang My Head” (che da soli hanno totalizzato oltre 1 miliardo di streaming su Spotify e altrettante views su YouTube), “The Whisperer” e “Helium remix”.

David Guetta-Sia è indubbiamente sempre stato un binomio vincente e la sesta collaborazione Flames, una canzone abbastanza gradevole, ha le carte in regola per dar loro ulteriori soddisfazioni.

Ma giudicate voi ascoltandola. E’ possibile farlo tramite il lyric video, direttamente sul canale Youtube di Guetta cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate le parole tradotte in italiano.

Traduzione (Download – Audio)

[Introduzione]

Ohohohohoh

Ohohohohoh





[Strofa 1]

Un piede davanti all’altro baby

Un respiro tira l’altro, sì

Non ti fermare

Ohohohohoh

Guarda dentro di te per avere forza oggi

Adesso ascolta la voce che dice

Non ti fermare

Ohohohohoh

[Pre-Ritornello:]

Vai! Vai! Vai

Inventati qualcosa, inventati qualcosa, ma non smettere di muoverti

Vai! Vai! Vai

Inventati qualcosa, inventati qualcosa, puoi farcela

[Ritornello:]

Quindi tesoro mio, continua a correre

Devi superare questa giornata

Lì amore mio, continua a correre

Devi tenere a bada quelle lacrime

Oh, amore mio, non smettere di bruciare

Le manderemo tra le fiamme

Tra le fiamme

[Verse 2:]

Non fermarti, domani è un altro giorno

Non fermarti, domani non sentirai dolore

Non ti fermare

Non fermarti il passato ti farà cedere

Sai, adesso dovrebbe bastare

Non ti fermare

[Pre-Ritornello:]

Vai! Vai! Vai

Inventati qualcosa, inventati qualcosa, ma non smettere di muoverti

Vai! Vai! Vai

Inventati qualcosa, inventati qualcosa, puoi farcela

[Ritornello:]

Quindi tesoro mio, continua a correre

Devi superare questa giornata

Lì amore mio, continua a correre

Devi tenere a bada quelle lacrime

Oh, amore mio, non smettere di bruciare

Le manderemo tra le fiamme

Tra le fiamme

[Ponte:]

Tra le fiamme

Tra le fiamme

Vai! Vai! Vai

Inventati qualcosa, inventati qualcosa, ma non smettere di muoverti

Vai! Vai! Vai

Inventati qualcosa, inventati qualcosa, puoi farcela

[Ritornello:]

Quindi tesoro mio, continua a correre

Devi superare questa giornata

Lì amore mio, continua a correre

Devi tenere a bada quelle lacrime

Oh, amore mio, non smettere di bruciare

Le manderemo tra le fiamme

Tra le fiamme