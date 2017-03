David Guetta, Nicki Minaj & Lil Wayne nel nuovo singolo “Light My Body Up”: video e traduzione del testo

Si intitola Light My Body Up il nuovo singolo bomba del dj e producer francese David Guetta, pubblicato nei digital store ed in rotazione radiofonica nazionale da giovedì 23 marzo 2017.

Niente male la nuova produzione di questo grande artista transalpino (insieme a Julien ‘Drek’ Martinez), che ha anche firmato il testo insieme a Giorgio Tuinfort, Afrojack, Ester Dean, Julien Martinez, Kirill Slepukha aka KIIDA, Danil Shilovskii aka KIIDA, Nicki Minaj e Lil Wayne, i due rapper protagonisti della canzone, in particolar modo la Minaj che la canta e rappa per intero, ad eccezione del terzo verso affidato a Wayne.

Un nuovo suono, una nuova produzione, una nuova hit: in Light My Body Up, la voce di Nicki Minaj (già al lavoro col dj in ‘Turn Me On’ , ‘Where Them Girls At’ ( 120 milioni di streaming su Spotify) e soprattutto nella due volte Disco di Platino in Italia ‘Hey Mama’ il cui video ha superato il miliardo di visualizzazioni su ) è come non l’avete mai ascoltata prima, in quanto oltre a rappare, Nicki canta e lo fa piuttosto bene!

Per quel che concerne il significato, nella prima parte la rapper dissa nei confronti di una collega, per poi parlare di sesso, cosa che abilmente fa anche Lil Wayne nel terzo verso.

E’ più o meno questo il concept della canzone, significato che potete approfondire leggendo la mia traduzione in italiano che trovate scorrendo la pagina.

In attesa del filmato ufficiale, cliccando sull’immagine in basso accedete invece all’official lyric video diretto da Amber Park.

David Guetta – Light My Body Up traduzione (Download)

[Introduzione: Nicki Minaj]

Yo, ho iniziato la mia condanna (o “frase, sentenza, pena”) con una lettera maiuscola*

Faccio strofe da anni, spero che mi invierai una lettera**

No, non sarà mai regina, quindi adesso vuole vendicarsi***

Non sto parlando di David quando dico che vado da Guetta

Ho fatto venti milioni, a stagione naturalmente (fa riferimento al 2016)

Venti milioni senza rilasciare album o effettuare tour

Sì stro*za, io sono io

La bella N-I-C

Capisci? Glaciale

Ma lo spelling dek mio nome è N-I-C

[Verso 1: Nicki Minaj]

Sento che stiamo colando a picco

Fammi fuori

Mi chiedo se

Hai tutto ciò che voglio e

Se continui a parlare

La metterò dove la vuoi

Tieni il passo, non c’è bisogno di andarci piano

Potremmo spassarcela un po’

Potresti amarmi, amarmi in centro

Hai tutto quello che voglio adesso

Voglio essere le tue fantasie

E darti quel che stavi sognando

[Pre-Ritornello: Nicki Minaj]

Hai qualcosa che credo

Di aver aspettato per tutta la mia…

Ardiamo nel cielo, il fumo riempie la notte

Io sono la benzina, tu il fuoco

Oh, dammi fuoco, incendiami

Oh, dammi fuoco, bruciami

[Ritornello: Nicki Minaj]

Accendi il mio corpo

Illumina il mio corpo

Accendi il mio corpo

[Verso 2: Nicki Minaj]

La posta in gioco è superiore a quella di una madre

Scommettiamo che non troverai mai un’altra?****

Come me, io capito una sola volta nella vita****

Otterrai tutta me una sola volta nella vita****

Ti lascerò affogare nel tuo sogno bagnato****

Nuota in quell’amore

Io faccio surf (o “cavalco le onde”) nel tuo sogno bagnato

Baby, fammi saltare nella tua coperta

Andiamo, fammi desiderare di essere la tua amante part time

[Pre-Ritornello: Nicki Minaj]

Hai qualcosa che credo

Di aver aspettato per tutta la mia…

Ardiamo nel cielo, il fumo riempie la notte

Io sono la benzina, tu il fuoco

Oh, dammi fuoco, incendiami

Oh, dammi fuoco, bruciami

[Ritornello: Nicki Minaj]

Accendi il mio corpo

Illumina il mio corpo

Accendi il mio corpo

[Verso 3: Lil Wayne]

Ragazza sai che ho portato quella cosa fuori dall’oscurità

Ho reso quella cosa una stella marina, con il mio pesce spada

Porterò scintille e il tuo narcotrafficante preferito

Ooooh, alzi il livello, lo porti lontano, è Rated R*****

Tienilo stretto stretto, prendi questa D, vai a nanna

Lo spingo dentro te, perdo il Wi-Fi

Dammi il cinque

Perché sai che ti serve un sicario che venga leccare, a leccare le tue ferite

Ti faccio saltare come tic tic tic (intende “una bomba ad orologeria”), come tic tic tic

Tick ​​tick, canzone

[Pre-Ritornello: Nicki Minaj]

Hai qualcosa che credo

Di aver aspettato per tutta la mia…

Ardiamo nel cielo, il fumo riempie la notte

Io sono la benzina, tu il fuoco

Oh, dammi fuoco, incendiami

Oh, dammi fuoco, bruciami

Link sponsorizzati









[Ritornello: Nicki Minaj]

Accendi il mio corpo

* la Minaj inizia a rappare con un triplo senso. Le frasi devono iniziare con la lettera maiuscola, una condanna è un periodo di tempo prigione mentre la pena capitale è l’autorizzazione legale alla pena di morte.

** “Bars” ha un doppio senso: i versi dei brani e letteralmente alle sbarre di una prigione. I detenuti scrivono spesso lettere alle persone care, in quanto hanno pochi contatti con il mondo esterno.

*** la Minaj dissa nei confronti della rapper statunitense Remy Ma, che le ha mancato di rispetto in quanto gelosa del suo successo

**** Nicki fa riferimento al suo rapporto con il rapper Meek Mill. I due hanno i primi di gennaio 2017, dopo due anni insieme.

***** Secondo il sistema di classificazione della Motion Picture Association of America, i filmati possono rientrare in una delle seguenti cinque categorie;

G – general audiences, film per tutte le età.

PG – Parental Guidance Suggested: è adatto a bambini di età da 10 anni in su per la visione non accompagnata; i bambini minori di 10 anni richiedono l’accompagnamento dei genitori o tutori.

PG-13, parents strongly cautioned: vietato ai minori di 13 anni non accompagnati dai genitori.

R – con restrizioni: vietato ai minori di 17 anni non accompagnati dai genitori.

NC-17: solo adulti e quindi maggiorenni.

Tornando alla riga del brano, la fidanzata di Wayne è molto avanti su questa scala, ovvero la R: durante il rapporto sessuale fa cose che qualche minorenne potrebbe solo sperare di vedere, se non accompagnato da un genitore.

Light My Body Up – David Guetta – Testo

[Intro: Nicki Minaj]

Yo, I just started my sentence like a capital letter

Got bars for years, I hope you send me a letter

No she’ll never be queen, so now she got a vendetta

I ain’t talkin’ ‘bout David when I say I’ma Guetta

Twenty mil’ on my off, season of course

Twenty million when you ain’t put out no album or tours

Yes, bitch, I’m me

Pretty N-I-C

You get it? Icy

But my name is spelled N-I-C

[Verse 1: Nicki Minaj]

I feel like we going under

Take me down

I can’t help but wonder

You got everything I want and

If you keep on talking

I’ma put it where you want it

Keep up, ain’t no need to slow it down

We could get it popping

You could love me, love me downtown

You got everything I want now

Let me be your fantasies

And give you what you dream ‘bout

[Pre-Chorus: Nicki Minaj]

You got something that I believe

I’ve been waiting for all my

We’re blazing high, smoke fill the night

I’m gasoline, you’re fire

Oh, you’re burnin’ me down, burnin’ me down

Oh, you’re burnin’ me down, burnin’ me

[Chorus: Nicki Minaj]

Light my body up

Light my body up

Light my body up

[Verse 2: Nicki Minaj]

Stakes are higher than a mother

What you wanna bet that you’ll never find another?

Like me, I’m once in a lifetime

Only get all of me once in your lifetime

I’ll leave you drowning in your wet dream

Swimming in that love

Surf it up in your wet dream

Baby, let me blow your cover

Come on, make me wish I was your part time lover

[Pre-Chorus: Nicki Minaj]

You got something that I believe

I’ve been waiting for all my

We’re blazing high, smoke fill the night

I’m gasoline, you’re fire

Oh, you’re burnin’ me down, burnin’ me down

Oh, you’re burnin’ me down, burnin’ me

[Chorus: Nicki Minaj]

Light my body up

Light my body up

Light my body up

[Verse 3: Lil Wayne]

Girl you know I brought that thing right up out the darkness

Made that thing a starfish, right up on my swordfish

I’ma bring sparks and your favorite narcs

Ooooh, you raise the bar, you take it far, you rated R

But keep it tight tight, take this D, go night night

Go so far downtown on you, I lose Wi-Fi

Give me high five

Cuz you know you gon’ need a goon to come lick, lick your wounds

Got you lit like tick tick tick, like tick tick tick

Tick tick, Tune

[Pre-Chorus: Nicki Minaj]

You got something that I believe

I’ve been waiting for all my

We’re blazing high, smoke fill the night

I’m gasoline, you’re fire

Oh, you’re burnin’ me down, burnin’ me down

Oh, you’re burnin’ me down, burnin’ me

[Chorus: Nicki Minaj]

Light my body up

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi