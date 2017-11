David Guetta & Afrojack nel nuovo singolo “Dirty Sexy Money” feat. Charli XCX & French Montana: video, testo e traduzione

Il deejay e producer francese David Guetta e il collega olandese Afrojack, vi presentano la nuova scoppiettante produzione battezzata Dirty Sexy Money, rilasciata il 3 novembre 2017.

Dopo la hit Hey Mama e la più recente Another Life, i due artisti tornano a collaborare in questo pezzo, interpretato dalla cantautrice statunitense Charli XCX e il rapper French Montana.





Il brano è stato scritto da A. G. Cook, Noonie Bao, French Montana, Charli XCX, Afrojack & David Guetta.

Nella canzone, interpretata quasi del tutto dalla cantante, con terza strofa affidata a Montana, Charli cerca di sedurre un uomo, presumibilmente molto facoltoso, al fine di arrivare al suo patrimonio, dandogli in cambio il sesso.

E’ sinteticamente questo il significato di questo brano, accompagnato dal lyric video a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese.

Dirty Sexy Money traduzione – David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana (Download)

[Strofa 1: Charli XCX]

Woah, woooh

Ti voglio tanto, ti voglio tanto, ti desidero tanto

Ti ho visto alla luce della luna

Credo che tu abbia un bell’aspetto, ti desidero tanto

Mi hai colpita proprio bene, non tornare indietro (oooh)

Ti renderò mio, ti conquisterò, sarai mio

Sto venendo a conquistarti, prometto che porterai la corona

Numero uno, girati

[Pre-Ritornello: Charli XCX]

Woooh, dimmi cosa vuoi e la farò per te

Io sono un milione di dollari, realizza i tuoi desideri

Grida, grida, grida che

Non hai mai visto una ragazza del genere prima d’ora

[Ritornello: Charli XCX]

Se la vuoi

Non te la servirò su un piatto d’argento

Vieni a spendere quello sporco sexy denaro con me, con me, con me

Devi tirarti su, tirati su, tirati su, tirati su

Se vuoi farlo strano

24 ore su 24 e 7 giorni su 7, senza dormire

Vieni a spendere quello sporco sexy denaro con me, con me, con me

Devi tirarti su, tirati su, tirati su, tirati su

[Strofa 2: Charli XCX]

Metti la tua pelle sulla mia, sulla mia, sulla mia

Adoro mentre ci tocchiamo, adoro quando facciamo l’amore, amore mio

Ti farò sballare in un attimo, sì

[Pre-Ritornello: Charli XCX]

Woooh, dimmi cosa vuoi e la farò per te

Io sono un milione di dollari, realizza i tuoi desideri

Grida, grida, grida che

Non hai mai visto una ragazza del genere prima d’ora

[Ritornello: Charli XCX]

Se la vuoi

Non ci riuscirai facilmente

Vieni a spendere quello sporco sexy denaro con me, con me, con me

Devi tirarti su, tirati su, tirati su, tirati su

Se vuoi farlo strano

24 ore su 24 e 7 giorni su 7, senza dormire

Vieni a spendere quello sporco sexy denaro con me, con me, con me

Devi tirarti su, tirati su, tirati su, tirati su

[Strofa 3: Montana francese]

Clap, clap, applausi, applausi

Continua a muovere il tuo corpo

Clap, clap, applausi, applausi

Baby muovi il tuo corpo

Clap, clap, applausi, applausi

Non devi ribellarti

Clap, clap, applausi, applausi

Quello che ti serve, l’ho capito

Scarpe Louis Vuitton, stivali da poliziotto, auto con la cappotta abbassata, te

Succo di diamante, vedo solo te, adesso, te

Tutto quello che voglio è tu, tu

Visione a tunnel, tu, tu

Ho bisogno solo di voglio darti una ripassata

[Ritornello: Charli XCX]

Se la vuoi

Non ci riuscirai facilmente

Vieni a spendere quello sporco sexy denaro con me, con me, con me

Devi tirarti su, tirati su, tirati su, tirati su

Se vuoi farlo strano

24 ore su 24 e 7 giorni su 7, senza dormire

Vieni a spendere quello sporco sexy denaro con me, con me, con me

Devi tirarti su, tirati su, tirati su, tirati su

Dirty Sexy Money testo

[Verse 1: Charli XCX]

Woah, woooh

I want you bad, want you bad, want you bad

Saw you in the moonlight

Think you lookin’ fine, want you bad

Got me good, never turn back (oooh)

I make you mine, make you mine, make you mine

Coming for the taking, promise you are wearing the crown

Number one, spin your head around

[Pre-Chorus: Charli XCX]

Woooh, tell me what you want and I can do it to you

I’m a million dollars, make your wishes come true

Calling out you’re, calling out, calling out you’re

Never seen a girl like this before

[Chorus: Charli XCX]

If you wanna pu-pu-pu-pu-put it on me

You’re not gonna ge-ge-ge-ge-get it for free

Come on spend that dirty sexy money on me, on me, on me

You got to pull up, pull up, pull up, pull up

If you wanna do-do-do-do-do it freaky

24/7, no-no-no-no-no sleep

Come on put that dirty sexy money on me, on me, on me

You got to pull up, pull up, pull up, pull up

[Verse 2: Charli XCX]

Put your skin on my skin, on my skin, on my skin

Love it when we touchin’, love it when we fuckin’, my love

Make you high in a heartbeat, yeah

[Pre-Chorus: Charli XCX]

Woooh, tell me what you want and I can do it to you

I’m a million dollars, make your wishes come true

Calling out you’re, calling out, calling out you’re

Never seen a girl like this before

[Chorus: Charli XCX]

If you wanna pu-pu-pu-pu-put it on me

You’re not gonna ge-ge-ge-ge-get it for free

Come on spend that dirty sexy money on me, on me, on me

You got to pull up, pull up, pull up, pull up

If you wanna do-do-do-do-do it freaky

24/7, no-no-no-no-no sleep

Come on put that dirty sexy money on me, on me, on me

You got to pull up, pull up, pull up, pull up

[Verse 3: French Montana]

Clap, clap, clap, clap

Go on move your body

Clap, clap, clap, clap

Baby move your body

Clap, clap, clap, clap

You ain’t gotta fight it

Clap, clap, clap, clap

What you need, I got it

Louis shoes, cop boots, top down, you

Diamond juice, all I see is you, right now, you

All I want is you, you

Tunnel vision, you, you

All I need is you, I’ma put it on you (you)

[Chorus: Charli XCX]

If you wanna pu-pu-pu-pu-put it on me

You’re not gonna ge-ge-ge-ge-get it for free

Come on spend that dirty sexy money on me, on me, on me

You got to pull up, pull up, pull up, pull up

If you wanna do-do-do-do-do it freaky

24/7, no-no-no-no-no sleep

Come on put that dirty sexy money on me, on me, on me

You got to pull up, pull up, pull up, pull up

















