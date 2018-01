DarkSide (Dark Polo Gang): ascolta Diego Armando Maradona + testo

Sta veramente spopolando nel web questa Diego Armando Maradona, seconda traccia nella scaletta si Sick Side, album di DarkSide della Dark Polo Gang, uscito a sorpresa il 5 gennaio 2018 via Triplosette Entertainment (distribuito da Universal Music).

Il brano è stato prodotto da Sick Luke – come del resto l’intero progetto del rapper – e da quando è uscito il disco, primeggia su Spotify e staziona nei quartieri altissimi della classifica iTunes.





Come prassi della DPG, la canzone è tutt’altro che educativa: in Diego Armando Maradona si parla infatti di soldi, lusso e droga.

Nella traccia, Dark Side si paragona al fuoriclasse argentino, che come ben saprete, spendeva tanti soldi per acquistare sostanze stupefacenti. Ecco, il rapper fa più o meno la stessa cosa, cerca di fare più denaro possibile per comperare cannabis, nella fattispecie.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete all’audio di questa canzone e delle altre dieci incluse nel disco, mentre a seguire potete leggere le parole che la compongono.

Diego Armando Maradona testo – DarkSide della Dark Polo Gang (Download)

Link sponsorizzati









Sick Luke, Sick Luke

La mia ragazza segue la moda

Io seguo i soldi e la droga

DarkSide baby Diego Armando Maradona

In questa mer*a corro tipo maratona

Mi serve una macchina nuova

Mi serve una due posti rossa

La tua ragazza mi segue sui social (su Instagram)

Guarda le mie foto

Vede che ho sempre mer*a nuova e non costa poco

Prendiamo i soldi e gli diamo fuoco

Fan*ulo a questo gioco

Siamo fuori da qua, siamo fuori dal mondo.

La mia ragazza segue la moda

Io seguo i soldi e la droga

Puzzo come un chilo d’erba, mi insegue un cane antidroga

Giro con i miei cani la gang mi segue ovunque mi trovo

Facciamo i soldi in giro, prendo i soldi ovunque li trovo

Io non lavo, stiro, vado al negozio e lo compro nuovo

Lavati la bocca se parli male della Dark Polo

I tuoi non ti hanno educato a modo fan*ulo anche loro

Penso ai soldi non a te, fan*ulo se sei invidioso

Quattro collane, fan*ulo ho male al collo

Quella ferraglia che metti, fa irritazione sei rosso

Dark Gan,g sangue gang, sanguiniamo solo rosso

Ti tagliamo via la testa dal collo come un pollo

Ho i segni sulle mani, c’è della mer*a che non scordo

Voglio i calli alle mani, per i fogli che conto

Ho i crampi alle dita, per le canne che rollo

Dark Gang tutta la vita, fino al giorno in cui muoio.

La mia ragazza segue la moda

Io seguo i soldi e la droga

DarkSide baby Diego Armando Maradona

In questa mer*a corro tipo maratona

Mi serve una macchina nuova

Mi serve una due posti rossa

La tua ragazza mi segue sui social (su Instagram)

Guarda le mie foto

Vede che ho sempre mer*a nuova e non costa poco

Prendiamo i soldi e gli diamo fuoco

Fanc*lo a questo gioco

Siamo fuori da qua, siamo fuori dal mondo.

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi