Dark Polo Gang – British: audio e testo del nuovo brano

Si intitola British il nuovo singolo della Dark Polo Gang, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming da venerdì 11 maggio 2018, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Il collettivo trap romano, per l’occasione composto da Dark Side, Wayne Santana e Pyrex, non poteva che affidare allo storico producer italo-americano Sick Luke, la produzione di questa canzone che omaggia chiaramente la Gran Bretagna, le cui rime si alternano ai suoni tipici della trap, creando un flow unico nel suo genere.

In questo pezzo, che avrete notato è stato inciso senza Tony Effe, si parla di soldi, donne, amore, moda, droga e ricchezza, tutte tematiche care a questo seguitissimo gruppo, che unisce rap e trap con uno stile totalmente provocatorio, che spesse volte divide l’opinione pubblica.

Siete curiosi di ascoltare il brano? Potete farlo direttamente su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che lo compongono e la spiegazione di alcune parti.

Testo

Sick Luke, Sick Luke

[Tony Effe]

Ehi-ehi, uo-uoo (bitch)

Stai invidiando il mio polso (Rolex)

Ehi-ehi, uo-uoo

Ho troppe bitch intorno (via, via)

Ehi-ehi, uo-uoo

Non so più quale scegliere (boh)

Ehi-ehi, uo-uoo

Troppo in alto, non so come scendere (ehi, ehi)





[Pyrex]

Porto la gang tu porta le tue amiche (ehi, ehi)

Burberry trench quanto cazzo sono British (British)

Ci stiamo sul terreno come se fosse Anfield

Triplosette, spendo sterline, non euro

Ehy ehy, yo yo

Lei ci vede e fa “Woah”

Facciamo crollare i muri come i Pink Floyd*

Flexo con tutta la gang dentro il casinò

Indovina cosa esce quando gioco alla slot

Ice, ice, cool, cool (cool, cool)

Troppo inglese, dovrei stare a Liverpool (Liverpool)

Rolls Royce, no, non prendo autobus

Diamanti acquatici, fanno: “Glu-glu”

Non vedi che ho una corona in testa

Sembro la fot*uta principessa d’Inghilterra

Ogni cosa che dico lei dice sempre “Sì”

Ci vedi e dici quanto ca*zo sono British bitch

Prynce

[Tony Effe]

Ehi-ehi, uo-uoo

DPG for president (votaci)

Ehi-ehi, uo-uoo (ehi, ehi)

Triplo sette everywhere (everywhere)

Ehi-ehi, uo-uoo

Posso risolvere la crisi (soldi)

Ehi-ehi, uo-uoo (ehi, ehi)

Quanto ca*zo sono British

[Tony Effe]

(Ehy bitch)

Ehy ehy quanto ca*zo sono British (ehy ehy)

Ho una mazza ma non sto giocando a cricket** (bitch)

Mi dice: “Tony sei pazzesco”

Le mie collane sono un patrimonio UNESCO (bling)

Sì sono la regina Elisabetta

Pieno di gioielli, sembra che ho perso la testa

Le dico: “Baby quanto ca*zzo sei figa”

Mi dice: “Prima me, dopo la mia amica”

La vita è facile

Oro giallo al polso sembra senape

Se lei ti lascia per me, dopo non chiedere

Ehy, sexy Tony, sexy daddy

Taglio all’inglese, a lei piacciono i miei capelli

Giacca Burberry

Quanto ca*zo sono British (ehy, ehy)

DPG, triplo sette, siamo i Beatles

Ehy, ho tutto dentro il mio trench

Sto su una Bentley, fan*ulo il tuo Benz

Don Tony

[Tony Effe]

Ehi-ehi, uo-uoo

DPG for president (votaci)

Ehi-ehi, uo-uoo (ehi, ehi)

Triplo sette everywhere (everywhere)

Ehi-ehi, uo-uoo

Posso risolvere la crisi (soldi)

Ehi-ehi, uo-uoo (ehi, ehi)

Quanto ca*zo sono British

[Wayne Santana]

Oh my God giro sempre co’ ‘na figa

Sono così British, penso di essere Dua Lipa, bitch

Sono Antonio Conte al Chelsea

Sterline nel mio tweed*** ma non ho studiato a Cambridge

Sangue blu come il principino Harry

Quanto sono British, quanto sono trendy

Il collo ghiacciato come un campo da curling****

Baronetti come i Beatles

Star come Ringo

Con lei sono dolce come un cucciolo di beagle

Non fo*tiamo con nessuno proprio come il Regno Unito*****

Wayne

[Wayne Santana & Tony Effe]

Ehy ehy, wo-woah

Non ci servono amici

Ehy ehy, wo-woah

Quanto ca*zo sono British





Significato di alcune righe

* Pyrex si riferisce all’album The Wall (1979) dei Pink Floyd.

** Tony confronta le canne che fuma, che sono molto grandi, a delle mazze da baseball.

*** Il tweed è un tipo di tessuto scozzese utilizzato per fare abiti eleganti

**** Santana paragona il suo collo pieno di collane in diamanti ad un campo da curling, sport sul ghiaccio.

***** l’indipendenza dell’Inghilterra dalle altre potenze europee.