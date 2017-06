Dark Polo Gang, in uscita l’album d’esordio Twins: i titoli delle canzoni in scaletta

Twins è il titolo del debut album dei Dark Polo Gang, la cui uscita è fissata al 23 giugno 2017 via Triplosette Entertainment, label indipendente del gruppo.

Ma chi sono i Dark Polo Gang? Si tratta del nuovo fenomeno della trap italiana, un collettivo romano formato da DarkSide, Pyrex, Tony e Wayne, che ha al momento rilasciato gratuitamente un disco che si intitola Full Metal Dark, primo lavoro ufficiale della Gang, interamente prodotto da Sick Luke. E’ possibile effettuare il download nel loro sito ufficiale, dove potete scaricare anche altri 4 dischi non incisi da tutti i membri, come The Dark Album di Pyrex. Gli altri sono Instrumentals, Succo Di Zucchero e Crack Musica.





Twins è stato prodotto dall’affidabile Sick Luke ed è composto da quindici nuove canzoni, tra le quali le già conosciutissime e fortunatissime Spezzacuori, Magazine e Caramelle, i cui videoclip postati su Youtube hanno numeri a dir poco straordinari. Pensate che solamente Spezzacuori, dal 26 gennaio ad oggi ha abbondantemente superato le 8 milioni di views. Davvero niente male per un emergente gruppo, la cui celebrità è in costante crescita.

Per quel che concerne le collaborazioni, gli ospiti nel progetto sono solamente due: Kaydy Cain e soprattutto Guè Pequeno, uno dei rapper più amati nella penisola, sulle note di El Machico.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli di tutte le canzoni in scaletta nell’album, che sarà disponibile sia nel classico CD che in download e presumo, anche nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Twins – Dark Polo Gang – Tracklist album (Su Amazon trovi il CD Audio – Download su iTunes)

Caramelle [Video] Sexy Gang Marilyn Manson Cono Gelato Tic Tac Magazine [Video] El Machico (feat. Guè Pequeno) Cobain Spezzacuori [Video] Side e Wayne Ti amo Flex Diabolika Sku Sku Hypebeast (feat. Kaydy Cain)

Nel canale Youtube del gruppo, trovate tante altre canzoni non incluse nel disco di debutto.













