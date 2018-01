Dark Polo Gang: ascolta il nuovo album Sick Side prodotto da Sick Luke

Anche se viene attribuito alla Dark Polo Gang, Sick Side è in realtà un album di DarkSide, membro del collettivo trap romano, pubblicato a sorpresa in download digitale e nelle principali piattaforme streaming il 5 gennaio 2018.

Lo scorso ottobre, la DPG è stata molto vicina a firmare un contratto con la Newtopia, la label di J-AX e Fedex, ma alla fine l’accordo è saltato ed in compenso, il gruppo ha firmato un altro importante accordo con la Universal, che distribuisce i lavori del collettivo capitolino, la cui etichetta resta la loro Triplosette Entertainment.





Il primo frutto è questo disco prodotto da Sick Luke (beatmaker di fiducia della gang), interessante progetto che racchiude undici nuove canzoni, tre delle quali incise con gli altri componenti Prynce, Dark Wayne e Tony Effe, mentre l’unico vero ospite è il rapper Hermit G.

Così come precedentemente avevano fatto Wayne e Pyrex, rispettivamente con “Succo di zenzero” e “The dark album”, anche Dark Side rilascia un progetto solista in pieno stile Dark Polo Gang, un disco che propone 11 tracce inedite, gran parte delle quali molto brevi oltre che esplicite, caratterizzate da testi più quadrati e puntuali, densi di rime e più variegati a livello di argomenti e tematiche (come droghe, prostitute e soldi).

Mentre il collettivo si gusta il Disco di Platino conseguito con Cono Gelato circa un mese fa, è arrivato quest’album accolto positivamente dai sempre più numerosi supporters.

Ora non vi resta che ascoltarlo. Appena dopo la cover, trovate i titoli delle canzoni e un paio di link per ascoltarle gratuitamente.

Tracklist album Sick Side – Darkside della Dark Polo Gang

Intro 1:32 Diego Armando Maradona 2:34 Luxory 2:12 Amorevole [feat. Prynce] 2:17 Fiori D’Erba [feat. Hermit G] 3:03 In Giro Con I Miei Cani 2:19 Cheesecake [feat. Dark Wayne] 2:45 Fantasmi 1:32 Fuck Gosha [feat. Tony Effe] 3:14 Lullaby 1:49 Almighty 2:01













