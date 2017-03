Danti: guarda il video (con ospiti d’eccezione) del nuovo singolo “Enjoy (un caxxo)” + testo

Si intitola Enjoy (un caxxo) il nuovo singolo di Daniele Lazzarin, in arte Danti, uno dei due tasselli dei Two Fingerz, che in quest’occasione ha sfornato un pezzo tutto suo.

Prodotta dai Marnik (duo di dj e producer), questa nuova canzone è in rotazione radiofonica e su iTunes da venerdì 17 marzo 2017.

Dopo aver collaborato e firmato “Che ne sanno i 2000” di Gabry Ponte, nel singolo di Grido “Abbiamo vinto noi” ed alle due hit di Fabio Rovazzi “Andiamo a Comandare” e “Tutto molto interessante”, il rapper si mette in gioco come solista sfornando questo pezzo, che si ispira proprio ai due citati tormentoni.

Enjoy (un caxxo) è un pezzo ironico scritto dallo stesso Danti, focalizzato sull’uso spasmodico e sempre più invadente dei social network. Ormai un po’ tutti condividiamo sui social qualsiasi momento della nostra vita, triste o felice che sia. Il concetto del “postare per apparire” è ormai dilagante nella nostra società, che vede nel capitalismo e nel consumismo una forma di essere, una società che glorifica tronisti, blogger e intrattenitori improvvisati, anche se non si tratta sempre di reali modelli da seguire.

Per il videoclip diretto da The Astronauts (già all’opera per il video dei Two Fingerz e della hit “Maria Salvador” di J-Ax), con sceneggiatura dello stesso Danti e Flavio Caruso, l’artista ha arruolato celebrità assolute: Fiorello, Fabio Caressa, lo chef e conduttore televisivo Simone Rugiati, i creator Greta Menchi e iPantellas, i creator Greta Menchi, i produttori Marnik ed ovviamente Rovazzi, che non poteva non esserci.

Siete pronti per gustarvi il filmato? Potete farlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate le parole che compongono la canzone.

Danti – Enjoy (un caxxo) testo (Download – Audio)

Qui in Italia abbiamo dei supereoi

pieni di soldi, col fare da pagliaccio

a me sembrano babbi, mica supereroi

ma la gente li ama forse sono io pazzo.

Fa la foto sulla Lambo e scrive… enjoy

ha una casa che è grande come un palazzo… enjoy

fa il balletto con la tipa e sotto scrive… enjoy

domani alle 6 mi alzo quindi… enjoy un ca**o

Enjoy un caz*o.

Enjoy un ca**o.

È un Italia che non da meriti

in Italia nasci coi debiti

vuoi che pago io quei debiti

pago con carta di credici

mettetevi pure comodi

ma manteniamo la distanza

la tele canta “Ciao poveri”

io canto “Fuck riccanza”

mamme che sembrano più giovani delle figlie

all’età della Carrà si fa i selfie, mi dispiace cara ma non sei Cara Delevingne

odio quelli che si vantano di ogni contatto

“Io conosco Tïesto è un pazzo”

E io conoscoo tiè sto ca*zo.

Fa la foto sulla Lambo e scrive… enjoy

ha una casa che è grande come un palazzo… enjoy

fa il balletto con la tipa e sotto scrive… enjoy

domani alle 6 mi alzo quindi… enjoy un ca**o

Enjoy un cazzo.

Enjoy un ca**o.

L’amore quanto dura

l’amore che fattura

l’amore che si basa sul cash

ti amo e dopo 3 secondi ti cancello

uno, due, trash

quando hai milioni in banca è facile dire agli altri “Enjoy”

io ci sono mattine che ti giuro che se non fumo uccido qualcuno, enjoy.

Dammi un posto fisso, come Checco

fare soldi con le foto su Insta

restare seduto a fare un ca**o

voglio fare il poltronista

tutto tatuato, depilato, con la tartaruga e l’occhiolino d’oro

con un fisico così e una faccia da scemo come la tua

“Può accompagnare solo”.

Fa la foto sulla Lambo e scrive… enjoy

ha una casa che è grande come un palazzo… enjoy

fa il balletto con la tipa e sotto scrive… enjoy

domani alle 6 mi alzo quindi… enjoy un ca**o

Enjoy un cazzo.

Enjoy un ca**o.

















