Danny Ocean – Vuelve: audio, testo e traduzione del nuovo brano

Qualche settimana fa, il cantante, autore e produttore venezuelano Danny Ocean, ha reso disponibile la nuova canzone battezzata Vuelve.

La traccia in oggetto e un altro inedito che si intitola Dembow, sono state rilasciate lo stesso giorno.





Sulle ali del successo (ancora attuale) di Me Rehúso, suo scoppiettante singolo d’esordio che solo nella penisola ha conquistato ben due dischi di Platino, Ocean ha sfornato questi due nuovi interessanti brani, ma ovviamente in questo articolo ci soffermeremo su Vuelve.

Nella canzone, Danny si rivolge all’ormai ex fiamma, parlando di tutto il dolore che prova senza questa persona: senza di lei, il protagonista si sente infatti smarrito, si sente impazzire…

E’ sinteticamente questo il significato del brano, che è possibile ascoltare direttamente su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in spagnolo che lo compongono.

Danny Ocean – Vuelve traduzione (Download)

[Strofa 1]

Non sai quante volte ho pensato di dirti tutto questo

Ma non ho mai trovato il momento ideale

Continui a mancarmi come prima e continuo a pensarti come sempre, sì

Ho bisogno di te adesso

Ritorna, torna, torna indietro, piccola

Torna qui, dentro di me ho bisogno di te

Ritorna, torna, torna indietro, oh, ragazza

Quando non sei qui, ogni secondo è un mondo che mi passa per la testa, piccola

La voglia di amarti, di toccarti di nuovo, prendono il sopravvento su di me, tesoro

E sono smarrito, sono impazzito, dimmi che non è così

[Ritornello]

Così non dovrò baciarti, si, si

Per poterti spiegare, sì, sì

Che questo è ciò che sento, woah, woah

Perché non ho una sola parola, oh, ragazza

Per darti un bacio

Per poterti spiegare, sì, sì

Che questo è ciò che sento, no, no

Perché non ho una sola parola

Non ne ho, ragazza, non ne ho, ragazza

[Strofa 2]

Guardami e dimmi

Il mio sguardo parla da solo

Tra te e me c’è una sola strada ed è quella di amarci di nuovo alla follia

Donna, capisco che non è più così

Quel che è successo, non accadrà più

Non negarmi, piccola, che nessuno ti ha mai amata quanto me

Come me, quanto me

Ritorna, torna, torna indietro, piccola

Ho bisogno di te, ho bisogno di te

[Ritornello]

In modo che non debba baciarti (baciarti, ragazza), sì, sì

Per poterti spiegare (per poterti, per poterti), sì, sì

Che tutto questo è ciò che sento (tutto questo, ragazza), woah, woah

Perché non ho una sola parola (no, no), oh, ragazza

Per darti un bacio

Per essere in grado di spiegare (per poterti, sì, sì), sì, sì

Che tutto questo è ciò che sento (tutto questo, sì, sì), no, no

Perché non ho una sola parola (no, no)

Non ne ho, ragazza, non ne ho, ragazza

[Conclusione]

Non ho, ragazza, non ho parole

Provo solo tutto questo

Io ragazza, ritorna, torna, torna indietro.

Vuelve testo – Danny Ocean

[Verso 1]

No sabes cuántas veces pensé en decirte todo esto

Pero nunca encontré el momento perfecto

Aún te extraño como antes y aún te pienso como siempre, yeah

Necesito ya de ti

Sólo vuelve, vuelve, vuelve, baby

Me urges aquí dentro en mí

Sólo vuelve, vuelve, vuelve, oh, girl

Cada segundo es un mundo que pasa por mi mente cuando no estás aquí, baby

Mis ganas de amarte, tocarte de nuevo se apoderan de mí, lady

Y me perdí, enloquecí, dime ya si no es así

[Coro]

Para así no tener que darte un beso, yeah, yeah

Para poder explicarte, yeah, yeah

Todo esto es lo que siento, woah, woah

Porque palabra no tengo, oh, girl

Para así darte un beso

Para poder explicarte, yeah, yeah

Todo esto es lo que siento, no, no

Porque palabra no tengo

No tengo, girl, no tengo, girl

[Verso 2]

Mírame y dímelo

Mi mirada te dice todo

Entre tú y yo hay un modo y amarnos otra vez como locos

Mujer entiendo que ya no

Que lo que pasó, ya pasó

No me niegues baby que yo sé que nadie te ha amado como yo

Como yo, como yo

Sólo vuelve, vuelve, vuelve, baby

Necesito de ti, necesito de ti

[Coro]

Para así no tener que darte un beso (un beso, girl), yeah, yeah

Para poder explicarte (para poder, para poder), yeah, yeah

Todo esto es lo que siento (todo esto, girl), woah, woah

Porque palabra no tengo (no, no), oh, girl

Para así darte un beso

Para poder explicarte (para poder, yeah, yeah), yeah, yeah

Todo esto es lo que siento (todo esto, yeah, yeah), no, no

Porque palabra no tengo (no, no)

No tengo, girl, no tengo, girl

[Outro]

No tengo, girl, no tengo palabras

Sólo siento todo esto

Yo girl, sólo vuelve, vuelve, vuelve

















