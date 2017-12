Danny Ocean: ascolta la nuova canzone Dembow (con testo e traduzione)

In data 7 dicembre 2017, il cantautore e producer venezuelano Danny Ocean, ha pubblicato due nuove canzoni: Vuelve (ascolta) di cui contiamo di parlare prossimamente ed il brano in oggetto.

Presumo che entrambe le tracks, saranno incluse nel futuro debut album ancora senza titolo e data d’uscita.





Dopo il successo del singolo d’esordio “Me Rehúso” / “Baby I Won’t”, Daniel Morales, aka Danny Ocean, ha rilasciato questi due bei pezzi, che i sempre più numerosi supporters, di certo apprezzeranno.

Dembow è stato scritto e prodotto dall’interprete ed è possibile ascoltarlo su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in spagnolo che lo compongono.

Danny Ocean – Dembow traduzione (Download)

[Introduzione]

Uh uoh uoh uoh uoh

Uoh uoh uoh uoh uoh

Yeah Yeah Yeah Yeah

Yeah Yeah Yeah Yeah

Oooooh

[Strofa 1]

Avvicinati che voglio dirti una cosa piccola

Ho tutta la notte per guardare e ammirare il tuo flow, sì

Stammi a sentire, balla con me il dembow

Perché tutto quello che voglio dirti è nella canzone, piccola

[Pre-Ritornello]

Tu hai qualcosa-osa che mi ha colpito-ito

Stanotte è da baldoria

È questo corpo-rpo ad attrarmi-rmi

E ovviamente i tuoi occhi

E voglio confessarti che

Voglio avvicinarmi baby

E scusarmi per l’abuso ragazza

[Ritornello]

Ma ho intenzione di rubarti un bacio

Che ti faccia ricordare questo momento

Ballando il dembow (Yeah, yeah, yeah)

E poi un salto e un sorriso

Com’è divino il tuo flow (Ooooh)

E un bacio che ti ricordi questo momento

Ballando il dembow (Il dembow)

E poi un giretto baby

Fammi vedere quel sorrisetto baby

[Strofa 2]

Oh tu ragazza di Babilonia

Ora passiamo al divertimento divertimento

Adesso vai a correre ragazza (Ooooh)

Voglio che tu vada vanti a casa tua (tua)

Vieni a prendere un bacio (Aayy)

Siamo fatti entrambi per questo

Oh piccola

Balla, balla con me un lento baby (Vieni)

Così fatto per bene baby (Vieni baby)

Balla con me un lento baby (Bailame lentico)

Così lentamente, uoh uoh

Uoh baby no, uoh baby no oh

Hai qualcosa che mi ha colpito baby (Baby, baby uoh)

Quel corpo che mi attrae baby

Mmm, scusami per l’abuso

[Ritornello]

Ma ho intenzione di rubarti un bacio

Che ti faccia ricordare questo momento

Ballando il dembow (dembow)

E poi un salto e un sorriso

Com’è divino il tuo flow (che divino divino)

E un bacio che ti ricordi questo momento

Ballando il dembow (ballando oooh)

E poi un giretto baby (un giretto)

Fammi vedere quel sorrisetto baby

[Post-Ritornello]

Uh baby, uh baby

Balla con me un lento (Balla con me balla con me)

Così fatto per bene baby

Uoh baby uoh baby

Balla con me un lento baby (Balla con me)

Così fatto per bene, fatto per bene baby

[Ponte]

Hai qualcosa che mi ha catturato

Ed è quel corpo ad attrarmi

E voglio confessarti che

Voglio avvicinarmi baby

E scusarmi per l’abuso ragazza

Ooh, hai qualcosa, si

Hai qualcosa tesoro, si si

Questo mi attrae baby no uoh

[Ritornello]

Un bacio

Che mi ricordi questo momento

Ballando il dembow

E poi un salto e un sorriso

Com’è divino il tuo flow

Un bacio

Che ti ricordi questo momento

Ballando il dembow

Sì, sì, oh

Dembow testo – Danny Ocean

[Intro]

Uh uoh uoh uoh uoh

Uoh uoh uoh uoh uoh

Yeah Yeah Yeah Yeah

Yeah Yeah Yeah Yeah

Oooooh

[Verso 1]

Acércarte que quiero decirte algo baby

Tengo toda la noche viendo admirando tu flow, yeah

Sólo presta atención, baila conmigo el dembow

Que todo lo que quiero decirte está en la canción, baby

[Pre-Coro]

Tú tienes algo-go que me atrapó-pó

Esta noche es de farra

Es ese cuerpo-po que me atrajo-jo

Y obviamente tu mirada

Y quiero confesarte-te que por mi mente-te

Quiero acercarme baby

Y discúlpame el abuso girl

[Coro]

Pero voy a robarte un beso

Que te recuerde este momento

Bailando el dembow (Yeah, yeah, yeah)

Y luego una vueltica y una sonrisita

Que divino tu flow (Ooooh)

Y un beso que te recuerde este momento

Bailando el dembow (El dembow)

Y luego una vueltica girl

Enséñame esa sonrisita baby

[Verso 2]

Oh you Babylon girl

Now to the fun fun

Now to the run run girl (Ooooh)

I want you to move on your place (Ace)

Come for the kiss (Aayy)

We’re both for this

Oh baby

Baila, báilame lentico baby (Come over)

Así todo rico baby (Come on baby)

Bailame lentico baby (Bailame lentico)

Así despacito, uoh uoh

Uoh baby no, uoh baby no oh

Tu tienes algo que me atrapó baby (Baby, baby uoh)

Ese cuerpo que me atrajo baby

Mmm, discúlpame el abuso

[Coro]

Pero voy a robarte un beso

Que te recuerde este momento

Bailando el dembow (Dembow)

Y Luego una vueltica y una sonrisita

Que divino tu flow (Que divino divino)

Y un beso que te recuerde este momento

Bailando el dembow (Bailando oooh)

Y luego una vueltica girl (Una vueltica)

Enseñame esa sonrisita baby

[Post-Coro]

Uoh baby, uoh baby

Báilame lentico baby (Báilame báilame)

Así todo rico baby

Uoh baby uoh baby

Báilame lentico baby (Báilame)

Así todo rico, así todo rico baby

[Puente]

Tu tienes algo que me atrapó

Y es ese cuerpo que me atrajo

Y quiero confesarte que por mi mente

Quiero acercarme baby

Y discúlpame el abuso girl

Ooh tu tienes algo, yeah

Tu tienes algo mujer, yeah yeah

Que me atrajo baby no uoh

[Coro]

Un beso

Que me recuerde este momento

Bailando el dembow

Y luego una vueltica y una sonrisita

Que divino tu flow

Un beso

Que te recuerde este momento

Bailando el dembow

Yeah yeah, oh

















