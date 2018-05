Daniele De Martino – Se ti chiede scusa: video e testo

E’ un Daniele De Martino prodigo di consigli quello del nuovo brano “Se ti chiede scusa”, disponibile dal 29 maggio 2018.

La canzone è stata scritta dall’interprete e arrangiata da Pietro Sala, mentre il video ufficiale è stato diretto da Ferdinando Esposito e vede protagonisti Tonia Angelino e Christian.

Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere il testo completo.

Se ti chiede scusa testo – Daniele De Martino





Si stasera nun te vo

è inutile che chiang e stai a suffrì

si stasera nun te vo

è inutile che u cerchi per chiarìì

chiesta a te non te vo bene

dentro non è nu guaglione n’ammurate.

Se ti cerc stasera tu nun ti spogli a nur

nun turna a fà a scema

così quando u vir bast na parol e tu scord sti cos

se tu mi ascolterai, male non ti troverai.

Se ti chiede “scusa amore mio”

tu non lo perdonare e digli addio

se ti dice “dimmi dove sei”

tu spegni il cellulare e te ne vai

si tu sient u cor sbatt forte

tu stringi il tuo cuscino e chiang a nott

e sulu brav per t’aspogliador e poi quand firnisc nun si bon

se farai cosìì, allor fors poi murìì

se farai cosìì, non turnà a suffrì

lui ti cercheràà, domani forse chiamerà

e capirà ca n’ziem a te non ci po chiu pazziàà.

Si dmani turnà ancor, digli na bugia ca tu non prov ammor

pure si sta voglia è fort e tu u vasass ancorr

e chiest è n’atra sera ca tu accuntent u cor

sulu pe ce sta n’ziem

e chiest è n’atra sera ca ti spogl annud ma tu ca stai mal

nun ti convinger, ca se non ci sta tu poi murìì.

Se ti chiede “scusa amore mio”

tu non lo perdonare e digli addio

se ti dice “dimmi dove sei”

tu stacca il cellulare e te ne vai

si tu sient u cor sbatt forte

tu stringi il tuo cuscino e chiang a nott

e sulu brav per t’aspogliador e poi quand firnisc nun si bon

se farai cosìì, allor fors nun murì

se farai cosìì, non turnà a suffrì

lui ti cercheràà, domani forse chiamerà

e capirà ca n’ziem a te non ci po chiu pazziàà.

si tu sient u cor sbatt forte

tu stringi il tuo cuscino e chiang a nott

e sulu brav per t’aspogliador e poi quand firnisc nun si bon

se farai cosìì, allor Rocc po capìì

se farai cosìì, non turnà a suffrì

lui ti cercheràà, domani forse chiamerà

e capirà ca n’ziem a te non ci po chiu pazziàà.