Daniele De Martino feat. Roberta Bella nel nuovo brano “Sule na sera”: guarda il video e leggi il testo

In data 4 luglio 2017, il cantautore neomelodico palermitano Daniele De Martino ha rilasciato una nuova canzone che si intitola Sule na sera.

Come già avvenuto in altri lavori, anche questo pezzo è stato scritto dall’interprete e arrangiato da Pietro Sala.

Nell’orecchiabile canzone in pieno stile De Martino, il cantante siciliano duetta con la talentuosa Roberta Bella, che dopo l’avventura di una sera dice di essersi innamorata, al contrario di Daniele che non è proprio entusiasta della cosa…

E’ ancora il fidato Carlo Macaluso il regista che ha diretto il video ufficiale che accompagna “Sule na sera”, un cortometraggio di 6 minuti che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

Daniele De Martino – Sule na sera testo

[Roberta Bella]

Scusami se ti cerco ancora

sono qui ferma già da un’ora

penso a te e alla voglia che c’è dentro me

[Daniele De Martino]

Cosa c’è, ti manco stasera?

Senza me non sai proprio stare

già lo sai che tu a me non mi devi cercare.

[Roberta Bella]

Dove sei? Vogliò sta’ cu te

[Daniele De Martino]

Nun o’ ricere manc’ ppe schèrz’

nun’ te fà vedé

[Daniele De Martino]

Tu nun’ mi ha chiù chiammà

e me tu ti’ a’ scurdà

cu’ mme già ce’ sta’ nat’ e nient’ pozz’ fà

tu nun’ mi ha chiu’ cerca’

e me tu ti’ a’ scurda’

è stat’ na ser’ ca’ fernesc’ cca

[Roberta Bella]

Tu nun’ me puo’ lassà

chest’ nun’ mo pò fà

e te so’ n’nammurat

dimm’ caggià fà

nun’ te sacc’ lassà

nun’ pozz’ chiu campà

stanott’ nun’ rest’ senza te vasà.

[Daniele De Martino]

Nun’ me ne m’port staser’

chiù nent’ succer’

nun’ te fà vedé

[Roberta Bella]

Nient’ me ferm’ to giur’

ce’ miett’ mezz’or’ e già sto addu’ te

[Daniele De Martino]

Tu nun’ mi ha chiù chiamma’

trovat’ a nat’ e va

sia a ser’ nun’ te vogl’ manc’ chiù spuglià

[Roberta Bella]

Chest’ nun’ se pò fà

agg decis’ già

tu ci era pensà primm’ e me f’annammurà.

[Roberta Bella]

Cosa c’è te miett’ paur’

si me guard’ e poi t’annammur

dillo che il piacere lo provi con me

[Daniele De Martino]

Ma perché

vuò fà a guerra a me?

nun’ o dicer’ manc’ pe scherz’

io nun’ vogl’ a tte

[Daniele De Martino]

Tu nun’ mi ha chiù chiammà

e me tu ti’ a’ scurdà

cu’ mme già ce’ sta’ nat’ e nient’ pozz’ fà

tu nun’ mi ha chiu’ cerca’

e me tu ti’ a’ scurda’

è stat’ na ser’ ca’ fernesc’ cca

[Roberta Bella]

Tu nun’ me puo’ lassà

chest’ nun’ mo pò fà

e te so’ n’nammurat

dimm’ caggià fà

nun’ te sacc’ lassà

nun’ pozz’ chiu campà

stanott’ nun’ rest’ senza te vasà.

[Daniele De Martino]

Nun’ me ne m’port staser’

chiù nent’ succer’

nun’ te fà vedé

[Roberta Bella]

Nient’ me ferm’ to giur’

ce’ miett’ mezz’or’ e già sto addu’ te

[Daniele De Martino]

Tu nun’ mi ha chiù chiamma’

trovat’ a nat’ e va

sia a ser’ nun’ te vogl’ manc’ chiù spuglià

[Roberta Bella]

Chest’ nun’ se pò fà

agg decis’ già

tu ci era pensà primm’ e me f’annammurà.

[Daniele De Martino]

Nun’ me ne m’port staser’

chiù nent’ succer’

nun’ te fà vedé

[Roberta Bella]

Nient’ me ferm’ to giur’

ce’ miett’ mezz’or’ e già sto addu’ te

[Daniele De Martino]

Tu nun’ mi ha chiù chiamma’

trovat’ a nat’ e va

sia a ser’ nun’ te vogl’ manc’ chiù spuglià

[Roberta Bella]

Chest’ nun’ se pò fà

agg decis’ già

tu ci era pensà primm’ e me f’annammurà.

