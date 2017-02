Daniele De Martino feat. Carmen Zarra nella nuova canzone “Nun è a primma vota”: guarda il video (testo)

Il 2 febbraio 2017, il cantautore neomelodico palermitano Daniele De Martino, ha rilasciato il video che accompagna una nuova canzone battezzata Nun è a primma vota, un bel pezzo in duetto con la napoletana Carmen Zarra.

In questo brano, che gli amanti del genere non possono non apprezzare in quanto molto orecchiabile, da canticchiare e con un ritornello che entra subito nella testa dell’ascoltatore di turno, Daniele e Carmen sono una coppia come tante, si trovano in macchina in un atmosfera serena, ma d’un tratto lui viene attirato dallo smartphone e scrive ad una persona “sei bellissima”. Carmen vede tutto e ovviamente non la prende bene, decidendo di mollarlo. Con poca fortuna lui cerca di rimediare, ammettendo che l’ha tradita tantissime volte e che questa volta ha imparato la lezione e non lo farà più.

Come finirà la loro storia?

Preferisco non anticiparvi altro lasciandovi al video ufficiale della canzone, firmata da De Martino e arrangiata da Piero Sala.

Il filmato è stato realizzato da La Sorsa Fotografia ed è possibile vederlo nel canale Youtube di SeaMusica cliccando sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo pezzo, come sempre un misto tra italiano e principalmente dialetto partenopeo.

Update: qui il backstage video.

Daniele De Martino feat. Carmen Zarra – Nun è a primma vota testo

[Carmen – Parlato nel video]

Che stai facenn

Con chi stai messaggiann

[Daniele De Martino – Parlato nel video]

Con nessun, stavo guardando

[Carmen – Parlato nel video]

L’ho visto

[Daniele De Martino – Parlato nel video]

Ma che hai visto

[Carmen – Parlato]

“sei bellissima”

[Daniele De Martino – Parlato nel video]

Ma annam ca for vah!

[Carmen Zarra]

Basta, questa sera

non cercarmi ancora

non voglio parlare con te.

Me distrutte o core

cerc n’occasione

ma non cè speranza per teee.

[Daniele De Martino]

Non mentirmi ancora

ca pure stasera

nun te import niente chiu e me

è na fissazione

ca port rint o’ core

nata nun ce sta dopp e te.

[Carmen Zarra]

Se sei un uomo lo ammetti ca tu le fatto

[Daniele De Martino]

Lo confesso ma giura ca nun me lasse

Link sponsorizzati









[Carmen Zarra]

Che paura mpiett po tene’

si quand te spugliav nun pensav a meee.

[Daniele De Martino]

Nun è a primma vota ca t’agg tradit

l’agg fatt forse nu milione e vote

ma stasera giuro ca me so pentutu

a fianco a me nun vogl a nata nnamurata.

[Carmen Zarra]

Nun è a primma vota ca ij chiagn a sera

annascus sol ncopp a na cuscinu

ma sta vota basta te dico è fernuta

nun so chell ri n’ora ca se spart o core.

[Daniele De Martino]

Si vuoi tu ce turnamm a vere’

e turnamm a fa pace ij e te

[Carmen Zarra]

Sono stanca delle tue promesse

sta vota mo basta tu hai chiuso con me.

[Daniele De Martino]

Nun è a primm vot ca c’appiccicamm

[Carmen Zarra]

Ma stasera è l’ultima pecche’ ci lassammu.

[Carmen Zarra]

So stat na scema

t’agg rat o core

non meriti niente da meee

[Daniele De Martino]

Quanto ci sto male

tard agg capit

ca si tutt cose pe me

[Carmen Zarra]

Se sei un uomo lo ammetti che sei uno stron*o

[Daniele De Martino]

Lo ammetto ma giuro ca e te so pazz

[Carmen Zarra]

Non mi fido, è più forte di me

è tutto sbagliato se torno con te.

[Daniele De Martino]

Nun è a primma vota ca t’agg tradit

l’agg fatt forse nu milione e vote

ma stasera giuro ca me so pentutu

a fianco a me nun vogl a nata nnamurata.

[Carmen Zarra]

Nun è a primma vota ca ij chiagn a sera

annascus sol ncopp a na cuscinu

ma sta vota basta te dico è fernuta

nun so chell ri n’ora ca se spart o core.

[Daniele De Martino]

Si vuoi tu ce turnamm a vere’

e turnamm a fa pace ij e te

[Carmen Zarra]

Sono stanca delle tue promesse

sta vota mo basta tu hai chiuso con me.

[Daniele De Martino]

Nun è a primm vot ca c’appiccicamm

[Carmen Zarra]

Ma stasera è l’ultima pecche’ ci lassammu.

[Daniele De Martino]

Si vuoi tu ce turnamm a vere’

e turnamm a fa pace ij e te

[Carmen Zarra]

Sono stanca delle tue promesse

sta vota mo basta tu hai chiuso con me.

[Daniele De Martino]

Nun è a primm vot ca c’appiccicamm

[Carmen Zarra]

Ma stasera è l’ultima pecche’ ci lassammu.

[Daniele De Martino – Parlato]

Lo so che ti manco

e so sicur ca a nott nun duorm

pecche’ rint o core tropp me piens.

[Carmen Zarra – Parlato]

Quant nott agg passat scetat

mentre il mio ragazzo stev abbacciat ca nat

ma tu ce piens o mal c’agg sopportat

cu quale coraggio vo turna’ a fa pace.

[Daniele De Martino – Parlato]

Si legge nei tuoi occhi ca si pazz e me

turnammuce a vere’.

[Carmen Zarra – Parlato]

Scuordate pe sempre e me.

Stammi bene Daniele

[Daniele De Martino – Parlato]

Si na strunz’ Carmen.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi