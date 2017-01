Dalise: ascolta il nuovo singolo “Ho!” + testo

Dalise, ex concorrente della prima storica edizione di X-Factor, quella che per la cronaca lanciò la cantautrice palermitana Giusy Ferreri, e che ha vinto CASTROCARO 2015 con la sua Nuvole nella testa, torna in radio con il nuovo simpatico singolo battezzato “Ho!”, pubblicato il 28 ottobre 2016 via Universal Music Italia.

La canzone di Maria Teresa D’Alise (questo il suo vero nome), viene infatti trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 27 gennaio 2017.

In questo pezzo, che a detta di D’alise “alla sua prima stesura era un brano tristissimo” (personalmente stento a crederci), la cantante seduce una persona, dicendole di avere tante cose belle: gli occhi azzurri, un bel corpo, intelligenza ecc, ma d’un tratto “si mette male” e con un gioco di parole e doppi sensi dice che “non gliela da”, ma non quello che pensate, anzi, forse anche, ma è meglio non essere troppo espliciti…

Questo brano contiene tutte le mie fantasie. Mi diverte molto cantare HO! perché saltello “virtualmente” dalla testa di una ragazzina capricciosa a quella di una donna che sa ciò che vuole e come ottenerlo. E poi mi fa ridere tanto il ritornello, e pensare che potrebbe essere cantato da migliaia di persone è il mio sogno “sorridente” nascosto nel cassetto.

In attesa del videoclip, su Deezer è possibile ascoltare l’audio integrale della canzone. Per accedere alla pagina dedicata cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate le parole che la compongono da me trascritte.

Dalise – Ho! testo (Digital Download)

Link sponsorizzati









Lo so ti piaccio perché ho

il rossetto a tinte ho

gli occhi azzurri e verdi ho

un sorriso in cui rivedi un arcobaleno ho

due gambe lunghe ho

la caviglia stretta ho

tacchi alti e rossi da restare senza fiato.

Un cane e un gatto nero

mio principe destriero ho

una casa con la sauna e l’idromassaggio

il letto a baldacchino

profuma biancospino ho

musica e candele accese qui si mette male.

Non te la do! l’indicazione

la direzione che ti porta da me

non te la do! la mia equazione

la soluzione cercala da te

non te la do! la descrizione

la posizione fatta apposta per te

non te la do! la mia attenzione

maledizione portami un caffè!

Vedo che insisti perché ho

un solo spazzolino ho

l’anulare silver ho

tante belle storie sulla mia adolescenza ho

una laurea e mezzo ho

la risposta pronta

ampie vedute su governi e un quadro di Andy Warhol

lo stile da modella

la barbie principessa ho

seguito fedelmente le ricette di Antonella

un vino frizzantino

la luce del camino ho

il sentore che di nuovo qui si mette male.

Non te la do! l’indicazione

la direzione che ti porta da me

non te la do! la mia equazione

la soluzione cercala da te

non te la do! la descrizione

la posizione fatta apposta per te

non te la do! la mia attenzione

maledizione portami un caffè!

Se vuoi di più

ci penso su

capita che non fai per me.

Non te la do! l’indicazione

la direzione che ti porta da me

non te la do! la mia equazione

la soluzione cercala da te

non te la do! la descrizione

la posizione fatta apposta per te

non te la do! la mia attenzione

maledizione portami un caffè!

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi