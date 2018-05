Daddy Yankee – Hielo: testo, traduzione e video

E’ un Daddy Yankee glaciale quello nel nuovo singolo Hielo, uscito il 18 maggio 2018. La nuova canzone è stata scritta dall’interprete con la collaborazione di Rafael Pina; Yankee ha anche curato la produzione insieme a Gaby Music.

Nel brano, il cantante e rapper portoricano Ramón Luis Ayala Rodríguez, meglio conosciuto come Daddy Yankee, dice che ormai è diventato un uomo di ghiaccio: le esperienze lo hanno infatti fatto cambiare, facendo diventare il suo cuore di pietra. Inoltre le donne preferiscono gli uomini cattivi. L’uomo buono che era un tempo, non esiste più.

E’ questo il concept della canzone, accompagnata dal video ufficiale che non poteva che essere ambientato in un luogo molto freddo. Il filmato è stato realizzato in due giorni all’Ice Hotel, nel Quebec, in Canada, la cui struttura è costruita su ghiaccio, quindi la temperatura è inferiore allo zero. A seguire i testi.

Traduzione (Download) [Pre-Ritornello]

Ti hanno detto mille cose su di me

Non avevano torto, ti hanno parlato chiaramente

Ma se vuoi conquistare il mio cuore

Devi sapere che c’è una cosa negativa, te lo dirò chiaramente [Ritornello]

Sono di ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio

Sono di ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio

Sono di ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio

Sono di ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio

Oh-oh [Strofa 1]

Hanno detto che in caserma

Hanno una foto con il mio nome

Perché è scomparso un brav’oumo

Quel passato l’ho eliminato

I gatti non entrano in piscina (yeh)

Il mio gazebo assomiglia alla NASA (woh)

Affitto l’amore senza dare consigli

Sono cambiato per il potere di una vagina

Non sono l’uomo per te, non sei la donna per me, non ci starai nel mio trono

Nel gioco delle donne quando una mi chiama, la rendo la mia regina

Da tutto ciò che ho già vissuto ho imparato (ho imparato)

Che la realtà è che nel mondo viviamo così [Ponte]

Vogliono il cattivo (io)

Odiano quello buono (perché)

Ho smesso di essere una cura

Ora sono velenoso (velenoso, velenoso) Vogliono il cattivo (cattivo)

Odiano quello buono (buono)

I miei sentimenti sono sotto lo zero (hey) [Pre-Ritornello]

Ti hanno detto mille cose su di me

Non avevano torto, ti hanno parlato chiaramente

Ma se vuoi conquistare il mio cuore

Devi sapere che c’è una cosa negativa, te lo dirò chiaramente [Ritornello]

Sono di ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio

Sono di ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio

Sono di ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio

Sono di ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio

Oh-oh [Strofa 2]

Non credo nei bei faccini

Crudo come New York City

Le tratti da prima classe e gli fai fare un viaggio come spirit

Ciò che non ti uccide, ti rende più freddo e crudele

Prestami il tuo cuore per congelarlo nel motel, huh Mi sono stancato di dare la mia fiducia (sì)

Dopo tante pugnalate sono rimasto senza schiena (sì, sì)

Chi fa qualcosa per me gli lascio il conto (Sì)

Ho messo tutto il peso della vendetta sulla mia bilancia, perché (bu-bu-bu-bu) [Ponte]

Vogliono il cattivo ragazzo (wuh)

Odiano quello buono (ah-ah)

Ho smesso di essere un rimedio

Ora sono velenoso (velenoso, velenoso) Vogliono il cattivo ragazzo (ora sono cattivo)

Odiano quello buono (non sono più buono)

I miei sentimenti sono sotto lo zero (hey)

[Pre-Ritornello]

Ti hanno detto mille cose su di me

Non avevano torto, ti hanno parlato chiaramente

Ma se vuoi conquistare il mio cuore

Devi sapere che c’è una cosa negativa, te lo dirò chiaramente [Ritornello]

Sono di ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio

Sono di ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio

Sono di ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio

Sono di ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio

Oh-oh