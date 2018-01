Daddy Yankee: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo Dura

Il cantante e rapper portoricano Daddy Yankee, vi presenta il nuovo singolo battezzato Dura, pubblicato il 19 gennaio 2018 come singolo estratto dal nuovo nonché settimo album in studio El Disco Duro, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date.

Il brano è stato scritto dal cantante con la collaborazione di Juan Rivera, Luis Romero & Urbani Mota, con produzione dei Los Evo Jedis, duo composto da Rome e Dj Urba.









Secondo Daddy, si tratta di un uptempo reggaeton, divertente e gradevole, caratterizzato anche da sonorità in vecchio stile, che si fondono con le attuali influenze musicali

Il video musicale è stato diretto dal regista portoricano Carlos Pérez e le riprese si sono svolte a Los Angeles.

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine in basso, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in spagnolo che compongono la nuova canzone.

Dura – Daddy Yankee – Traduzione (Download – Audio)

[Introduzione]

(Mi piace il mio reggae)

Tiritiritiririti-Daddy

(The Evo Jedi)

[Pre-Ritornello]

Quando l’ho vista

Ho detto: “Se quella donna fosse per me”.

Perdonami, te l’avrei detto

[Ritornello]

E’ tosta, tosta, tosta, tosta, tosta

Che è tosta, mani verso l’alto perché stai bene

Sei tosta, tesoro, sei di classe

Tosta, guarda come brilla la tua pelle

Sei tosta, dimmi, dimmi, come fai ad essere così?

Sei tosta, ti do 20 su 10

Sei tosta, tosta, tosta, tosta,

[Strofa 1]

Tu sei la macchina, la macchina da ballo

Se non stai con nessuno vieni tra le mie braccia, per favore

Quel profumo è nell’aria

Qualcosa come l’Argentina, tu mi porti a Buenos Aires

E’ poderosa, mezza scandalosa

Ci saranno molte donne ma tu sei un’altra cosa

Se la tua bellezza fosse un crimine

Ti arresto nel mio letto e ti metto in manette

[Pre-Ritornello 1]

Hai il tocco, tocco, tocco

Guarda il materiale, edizione speciale

Hai il tocco, tocco, tocco

Perdonami, te lo dovevo dire

[Ritornello]

E’ tosta, tosta, tosta, tosta, tosta

Che è tosta, mani verso l’alto perché stai bene

Sei tosta, tesoro, sei di classe

Tosta, guarda come brilla la tua pelle

Sei tosta, dimmi, dimmi, come fai ad essere così?

Sei tosta, ti do 20 su 10

Sei tosta, tosta, tosta, tosta,

[Ponte]

Mi piace come muovi quel rampampam

La mia mente sta tramando un piano, un piano, un piano

Se dovesse lasciarmi, in quelle curve le darò pam-pam

Non so quale sia la tua ricetta, è fatta per mangiarti bene

Mi piace come muovi quel rampampam

La mia mente sta tramando un piano, un piano, un piano

Se dovesse lasciarmi, in quelle curve le darò pam-pam

La tua bellezza rimbomba, anche nella tomba

[Strofa 2]

Uno, due e tre facciamolo

L’invidia di stare zitti

Saluto tutte le ragazze che paralizzano la strada

Come ti chiami? Di dove sei?

Dammi il numero per approfondire

Hai il tocco, tocco, tocco

Sembri una stella che crea questo trambusto

Hai il tocco, tocco, tocco

Internet va ko quando carichi una foto

[Pre-Ritornello 2]

Quando l’ho vista (dimmi, piccola)

Ho detto: “Se quella donna fosse per me”. (per me quella baby)

Perdonami, dovevo dirtelo

[Ritornello]

E’ tosta, tosta, tosta, tosta, tosta

Che è tosta, mani verso l’alto perché stai bene

Sei tosta, tesoro, sei di classe

Tosta, guarda come brilla la tua pelle

Sei tosta, dimmi, dimmi, come fai ad essere così?

Sei tosta, ti do 20 su 10

Sei tosta, tosta, tosta, tosta,

[Post-Ritornello]

Hai la taglia giusta, un’altra come te non c’è tesoro

Incollati, dai boom bye bye

Che tu hai le dimensioni, un’altra come te non c’è tesoro

Stammi vicino, dai boom bye bye

Che tu hai le dimensioni, un’altra come te non c’è tesoro

Stammi vicino, dai boom bye bye

Che tu hai le dimensioni, un’altra come te non c’è tesoro

Stammi vicino, dai boom bye bye, sì, sì

[Conclusione]

Di sicuro ti rimbombano gli altoparlanti

Da-da-da-Daddy Yankee y el Disco Dura

Urba y Rome

Que pa’ esta liga no se asomen

Dura, dura, dura

DY

Blaze

(Los Evo Jedis)

Daddy Yankee – Dura testo

[Introducción]

(Me gusta mi reggae)

Tiritiritiririti-Daddy

(Los Evo Jedi)

[Pre-Estribillo]

Cuando yo la vi

Dije: “Si esa mujer fuera para mí.”

Perdóname, te lo tenía que decir

[Estribillo]

Estás dura, dura, dura, dura, dura

Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien

Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel

Dura, mira como brilla tu piel

Estás dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es?

Estás dura, yo te doy un 20 de 10

Estás dura, dura, dura

[Estrofa 1]

Tú eres la máquina, la máquina de baile

Si no tienes a nadie vente pa’ mi’ brazos, caíle

Ese perfume se siente en el aire

Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires

Está poderosa, media escandalosa

Habrán muchas mujeres pero tú eres otra cosa

Si fuera un delito eso de que estás hermosa

Te arresto en mi cama y te pongo las esposas

[Pre-Estribillo 1]

Tienes el toque, toque, toque

Miren el material, Edición Especial

Tienes el toque, toque, toque

Perdóname, te lo tenía que decir

[Estribillo]

Estás dura, dura, dura, dura, dura

Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien

Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel

Dura, mira como brilla tu piel

Estás dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es?

Estás dura, yo te doy un 20 de 10

Estás dura, dura, dura

[Puente]

Me gusta como mueve ese rampampam

Mi mente maquineando en un plan, plan, plan

Si me deja, en esas curvas le doy pam-pam

Cuál es tu receta no sé, estás pa’ comerte bien

Me gusta como mueve ese rampampam

Mi mente maquineando en un plan, plan, plan

Si me deja, en esas curvas le doy pam-pam

Tu belleza retumba, las otra pa’ la tumba

[Estrofa 2]

Uno, dos y tres vamos a darle

La envidia que se calle

Saludo a todas las nenas que paralizan la calle

¿Cómo tú te llamas? ¿de dónde tu eres?

Dame el número pa’ entrar contigo en detalle

Tienes el toque, toque, toque

Pareces una estrella formando el alboroto

Tienes el toque, toque, toque

Se cae el internet cuando subes una foto

[Pre-Estribillo 2]

Cuando yo la vi (dímelo, baby girl)

Dije: “Si esa mujer fuera para mí.” (pa’ mí esa baby)

Perdóname, te lo tenía que decir

[Estribillo]

Estás dura, dura, dura, dura, dura

Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien

Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel

Dura, mira como brilla tu piel

Estás dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es?

Estás dura, yo te doy un 20 de 10

Estás dura, dura, dura

[Post-Estribillo]

Tú tienes el size, otra como tú mami no hay

Pégate, dale boom bye bye

Que tú tienes el size, otra como tú mami no hay

Pégate, dale boom bye bye

Que tú tienes el size, otra como tú mami no hay

Pégate, dale boom bye bye

Que tú tienes el size, otra como tú mami no hay

Pégate, dale boom bye bye, yep, yeah

[Conclusión]

Retumbando las bocinas de seguro

Da-da-da-Daddy Yankee y el Disco Dura

Urba y Rome

Que pa’ esta liga no se asomen

Dura, dura, dura

DY

Blaze

(Los Evo Jedis)













