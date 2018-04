Cromo – Ci siamo: audio e testo del nuovo singolo

Il ventenne Matteo Cerisola, meglio conosciuto come Cromo, è un emergente rapper genovese e Ci siamo è il nuovo singolo, pubblicato il 20 aprile 2018.

Dopo l’incredibile successo di Italieno, certificato Oro, il talentuoso rapper classe 1998 facente parte della label di Don Joe, “Dogozilla”, torna alla ribalta con questo pezzo prodotto da Yung Snapp.

Scritta dallo stesso cromo, la canzone anticipa l’uscita del debut album “Oro Cromato”, che vedrà la luce il prossimo 11 maggio.

Come ormai consuetudine dei brani rap, anche in questo pezzo si parla di consumo di erba e alcol. Per ascoltarlo su Spotify cliccate sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.

Testo Ci siamo (Download)





Sta vita è una mer*a

Ma con i fra’ vogliam migliorarla

Dacci un po’ d’erba

Che con i fra’ usciamo a rollarla

Sto sempre fresco

Sto senza felpa ma ho il passo felpato

E se ci riesco

Magari dopo forse ci sentiamo

Stasera ci siamo.

Penso che voglio fumare, mi voglio sballare per l’ora di cena

Allora faccio due telefonate che eliminiamo il problema

Sono genovese nell’affare

Lascio la scia per le strade

Maria nelle case

Non andiamo in disco, no

Che i miei ruggiscono

I tuoi li sentiam miagolare

Senza cell non comunichiamo

Sai come mi chiamo

Fai passaparola (passaparola)

Rispondi al richiamo, passi nella zona

Stasera ci siamo e già ho la pelle d’oca, loro

Devono lasciare l’odio, poi

Devono lasciarmi in pace, loro

Devono lasciare l’odio, poi

Devono lasciarmi in pace

Io l’ho già fatto il tocco col palmo

Allontano le caz*o di barre

Sto sempre fatto, io ho sempre fatto

Tipo come caz*o mi pare

Il tuo volto finto che ha poco da dare

A me, ascolto l’istinto fra’ mica le chiacchiere

Faccio condensa, l’esperienza insegna, devi rimboccarti le maniche (ok).

Sta vita è una mer*a

Ma con i fra’ vogliam migliorarla

Dacci un po’ d’erba

Che con i fra’ usciamo a rollarla

Sto sempre fresco

Sto senza felpa ma ho il passo felpato

E se ci riesco

Magari dopo forse ci sentiamo

Stasera ci siamo

Stasera ci siamo

Se ci prende bene

Stasera ci siamo

Stasera ci siamo

Stasera ci siamo

Tu porta da bere

Stasera ci siamo

Stasera ci siamo

Stasera ci siamo

Se ci prende bene

Stasera ci siamo

Stasera ci siamo

Tu porta da bere

Stasera ci siamo.

Stasera ci siamo e abbiamo già fatto il pieno, dai muoviti

La gang è con me, tu puoi stare sereno perché sono i soliti

Fra’ più beviamo più restiamo solidi

Fai spazio al prossimo, noi siamo i prossimi

Stringo due volte le scarpe per correre il rischio

E mentre corro, rischio, le stringo più forte, poi fot*o i pronostici

So che è importante restare in se stessi

Tu lo vorresti

E tutti i miei pregi tu non li comprendi

Sono li sbatti che tu non faresti

E sto ancora senza macchina, ma volo coi testi

Meglio senza patente che un co*lione patentato come questi

E impennavo da bambino

Sognavo un mondo migliore

Fan*ulo al tuo motorino, ti investiamo col trattore

Già dai tempi di “White Widow” gli esperti in questo settore

Perché anche senza accendino son pronto per l’accensione.

Sta vita è una mer*a

Ma con i fra’ vogliam migliorarla

Dacci un po’ d’erba

Che con i fra’ usciamo a rollarla

Sto sempre fresco

Sto senza felpa ma ho il passo felpato

E se ci riesco

Magari dopo forse ci sentiamo

Stasera ci siamo (ci siamo)

Stasera ci siamo

Se ci prende bene

Stasera ci siamo

Stasera ci siamo (ci siamo)

Stasera ci siamo

Tu porta da bere

Stasera ci siamo

Stasera ci siamo

Stasera ci siamo

Se ci prende bene

Stasera ci siamo

Stasera ci siamo

Tu porta da bere

Stasera ci siamo.