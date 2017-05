Cristina D’avena e il nuovo singolo pop-dance “L’Estate migliore che c’è'” (sigla Padova Pride Village 2017): video e testo

Lunedì 29 maggio 2017, la cantante bolognese Cristina D’Avena ha pubblicato il nuovo singolo L’Estate migliore che c’è, un solare brano che dallo stesso giorno viene anche trasmesso dalle radio italiane.

Questa volta non c’entrano nulla i cartoni animati, nelle cui sigle la D’Avena è indubbiamente la regina incontrastata. Per l’occasione Cristina ha inciso una canzone pop dance, dal sound moderno e accattivante, che farà da colonna sonora ad un’estate 2017 ricca di gioia e spensieratezza ormai alle porte. Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla su Spotify.





L’Estate migliore che c’è – sigla del Padova Pride Village 2017

Quest’anno il Padova Pride Village, che prenderà il via il prossimo 16 giugno, spegne la decima candelina ed ha deciso di festeggiare questo decimo anniversario sulle note di questa speciale sigla, cantata dall’icona dei più piccini ed ora della comunità Glbt. Per la cronaca, anche la cantante presenzierà all’inaugurazione dell’evento come ospite d’eccezione, insieme a Simona Ventura.

L’inedito è stato scritto e musicato dall’interprete, con la collaborazione di Arianna Mereu e Andrea Papazzoni.

Su Il Messaggero è possibile vedere il video che accompagna questo pezzo. Non ho ben capito se sia quello ufficiale realizzato da Daniele Sartori, autore e regista di numerosi corti e docufilm pluripremiati nei maggiori film festival italiani e internazionali, ad ogni modo per gustarvelo cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che compongono la canzone.

Cristina D’avena – L’Estate migliore che c’è testo (Download)

Stasera ho voglia di ballare ancora un po’

non ho bisogno di pensare, adesso no

e tu sarai la mia risposta forse

già lo so

questo cuore ci sorprende ancora

riprendiamo ciò che è nostro se lo vuoi

cambia tutto, cambia adesso, anche noi

ohohohohoh

ma se vorrai ci sarò

accorceremo le distanze.

Siamo l’estate migliore da vivere

siamo chi siamo, un colore da scegliere

e tutto ciò che ameremo sarà perché

abbiamo scelto l’estate migliore che c’è

ohohoh ohohoh ohohoh

l’estate migliore che c’è

ohohoh ohohoh ohohoh

l’estate migliore che c’è.

Lascio fuori tutto il mondo tranne te

e in un attimo un secondo ridere

tra le mani e le parole vivere

ohohohohoh

ma se vorrai ci sarò

nei giorni senza più distanze.

Siamo l’estate migliore da vivere

siamo chi siamo, un colore da scegliere

e tutto ciò che ameremo sarà perché

abbiamo scelto l’estate migliore che c’è

ohohoh ohohoh ohohoh

l’estate migliore che c’è

ohohoh ohohoh ohohoh

l’estate migliore che c’è

l’estate migliore da scrivere

il tempo migliore per noi

la notte migliore da vivere

l’estate migliore che c’è

ohohoh ohohoh ohohoh

l’estate migliore che c’è.

Siamo l’estate migliore da vivere

siamo chi siamo, un colore da scegliere

e tutto ciò che ameremo sarà perché

abbiamo scelto l’estate migliore che c’è!





È un brano veramente solare, molto positivo, che ti dà felicità, sorriso, forza e coraggio. Mi sono divertita moltissimo sia a cantarlo, perché è molto bello, sia quando l’ho ascoltato nella sua versione definitiva dopo il mixaggio. È una canzone allegra che fa venire in mente immediatamente l’estate e tutti i colori dell’arcobaleno. Firmato Cristina D’Avena.













