Cristiano Malgioglio feat. Fernando Proce nel nuovo singolo Danzando Danzando: video ufficiale, testo e traduzione

Il cantautore siciliano Cristiano Malgioglio e il conduttore radiofonico e cantante pugliese Fernando Proce hanno unito le forze nel nuovo allegro singolo Danzando Danzando, pubblicato il 23 maggio 2018.

In vista dell’estate ormai alle porte, anche Malgioglio ha deciso di provare a mettere su un potenziale tormentone, così ha realizzato questo semplice ma ballabile pezzo, che sta diventando virale.

Dopo il grande successo di “O Maior Golpe Do Mundo – Mi sono innamorato di tuo marito” Cristiano con la nuova potenziale hit estiva, che vede la partecipazione di Fernando Proce, una delle voci più importanti di RTL 102.5.

«Amo talmente la musica latina che non potevo fare a meno di non dedicarvi questo pezzo così caliente per le vostre pazze serate estive. Sensualità, passione, erotismo ma soprattutto allegria» ha dichiarato Malgioglio ai microfoni dell’emittente radiofonica.

Per vedere il festoso video ufficiale cliccate sull’immagine in basso, mentre a seguire potete leggere il testo (principalmente in portoghese) e quello tradotto in italiano.

Danzando Danzando testo e traduzione – Cristiano Malgioglio feat. Fernando Proce (Download)

“Pueblo del mundo,

Esta noche llega el ritmo, la sensualidad…

Vamos a gozar la vida…”

“Popolo del mondo,

Stasera arriva il ritmo, la sensualità …

Godiamoci la vita…”

Mamãe vai fazer, papai vai fazer

Mamãe vai fazer, só falta você

Mamãe vai fazer, papai vai fazer

Mamãe vai fazer, só falta você

Mamma lo farà, papà lo farà

Mamma lo farà, manchi solo tu

Mamma lo farà, papà lo farà

Mamma lo farà, manchi solo tu

Dançando, dançando, dançando

Mi sono preso Fernando, dançando, dançando

Dan dan dan dançando, dançando, dançando

Mi sono preso Fernando, dançando, dançando

Dance comigo

Danzando, danzando, danzando

Mi sono preso Fernando, danzando, danzando

Dan dan dan danzando, danzando, danzando

Mi sono preso Fernando, danzando, danzando

Balla con me

A mão na cabeça (cabecinha)

A mão na cintura (cinturinha)

A mão na cabeça (cabecinha)

A mão na cintura (cinturinha)

A mão na cabeça (cabecinha)

A mão na cintura (cinturinha)

A mão na cabeça (cabecinha)

A mão na cintura

La mano sulla testa (testolina)

La mano sui fianchi (fianchi)

La mano sulla testa (testolina)

La mano sui fianchi (fianchi)

La mano sulla testa (testolina)

La mano sui fianchi (fianchi)

La mano sulla testa (testolina)

La mano sui fianchi

Dançando, dançando, dançando

Mi sono preso Fernando, dançando, dançando

Dan dan dan dançando, dançando, dançando

Mi sono preso Fernando, dançando, dançando

Dance comigo

Danzando, danzando, danzando

Mi sono preso Fernando, danzando, danzando

Dan dan dan danzando, danzando, danzando

Mi sono preso Fernando, danzando, danzando

Balla con me





Como se fosse o mar eu deixo me levar

O ritmo me consome vive em meu abdômen

La musica mi dà la vita e libertà

La voglia di ballare, amore e sensualità

Come se fossi il mare, mi lascio trasportare

Il ritmo mi prende, vive nel mio addome

La musica mi dà, la vita e libertà

La voglia di ballare, amore e sensualità

Dançando, dançando, dançando

Mi sono preso Fernando, dançando, dançando

Dan dan dan dançando, dançando, dançando

Mi sono preso Fernando, dançando, dançando

Dance comigo

Danzando, danzando, danzando

Mi sono preso Fernando, danzando, danzando

Dan dan dan danzando, danzando, danzando

Mi sono preso Fernando, danzando, danzando

Balla con me

Fernando, Fernando, Fernando

Dan dan dan dan dan dançando, Fernando, Fernando

(pueblo del mundo…)

Dançando, dançando, dançando

Dan dan dan dan dan dançando, dançando, dançando

Dance comigo

Fernando, Fernando, Fernando

Dan dan dan dan dan danzando, Fernando, Fernando

(Popolo del mondo)

Danzando, danzando, danzando

Dan dan dan dan dan danzando, danzando, danzando

Balla con me

Dançando, dançando, dançando

Mi sono preso Fernando, dançando, dançando

Dan dan dan dançando, dançando, dançando

Mi sono preso Fernando, dançando, dançando

Dançando, dançando, dançando

Mi sono preso Fernando, dançando, dançando

Dan dan dan dançando, dançando, dançando

Mi sono preso Fernando, dançando, dançando

Dance comigo

Danzando, danzando, danzando

Mi sono preso Fernando, danzando, danzando

Dan dan dan danzando, danzando, danzando

Mi sono preso Fernando, danzando, danzando

Danzando, danzando, danzando

Mi sono preso Fernando, danzando, danzando

Dan dan dan danzando, danzando, danzando

Mi sono preso Fernando, danzando, danzando