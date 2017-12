Cosmo: i titoli delle canzoni nel nuovo album Cosmotronic

Il 12 gennaio 2018 vedrà la luce via 42 Records/Believe, il terzo album in studio di Cosmo che si intitola Cosmotronic.

A oltre un anno e mezzo dall’ultima fortunata fatica discografica “L’ultima festa”, il cantautore di Ivrea torna con quest’interessante progetto, che sarà composto da 15 inediti.





Tra le tracce, spiccano i singoli “Sei la mia città” e “Turbo” (quest’ultimo accompagnato da un video che unisce il brano alla traccia Attraverso lo specchio), pubblicati rispettivamente il 19 maggio e il 24 novembre 2017.

A promuovere la terza era discografica c’è poi il doppio singolo Tu Non Sei Tu (quindicesima e ultima canzone caratterizzata da sonorità tribali molto simili a quelle di Attraverso lo specchio) e Quando Ho Incontrato Te (ottava track), pubblicato martedì 26 dicembre 2017.

Tutti i pezzi menzionati, sono stati scritti e prodotti dal cantante piemontese, la cui carriera sembra ormai essere in discesa.

Il disco sarà seguito dal Cosmotronic Tour che prenderà il via il prossimo marzo. Sarà una tournée decisamente originale, in quanto come affermato dall’artista, non saranno normalissimi concerti bensì delle specie di feste, nelle quali oltre ad ascoltare il nuovo live di Cosmo, si avrà modo di godersi dj special guest che si esibiranno nelle varie date. Il tutto inizierà alle 21:00 e proseguirà fino a notte fonda. I tagliandi d’ingresso sono già in pre-order su TicketOne.

A seguire i titoli delle canzoni incluse in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Cosmotronic – Cosmo album (Download – Audio CD – Vinile)

Bentornato 5:17 Turbo 4:01 [Video] Sei la mia città 3:44 [Video] Tutto bene 4:32 Tristan Zarra 5:39 L’amore 5:04 Animali 4:26 Quando ho incontrato te 4:02 Ho vinto 4:47 Ivrea Bangkok 6:18 Attraverso lo specchio 4:37 [Video] Barbara 4:45 La notte farà il resto 4:32 5 antimeridiane 4:57 Tu non sei tu 6:53













