Emiliana Cantone: guarda il video di “Comme me manche” (con testo)

Comme me manche è una canzone estratta da Mille Lune, ultima fatica discografica della cantante partenopea Emiliana Cantone, pubblicata lo scorso marzo per Zeus Record. Le nove belle tracks incluse nel disco, sono ascoltabili gratuitamente su Spotify.

Molto carino questo brano firmato da Gennaro Scuotto e Francesco D’Alessio, che ha anche curato gli arrangiamenti.

Comme me manche è accompagnata dal video ufficiale uscito il 23 dicembre 2016. Il filmato è stato diretto da Marco Cantone e per vederlo cliccate sull’immagine sottostante.

A seguire potete leggere le parole che compongono questo bel brano.

Comme me manche – Emiliana Cantone – Testo (Download)

Se perde st’ammore perdo ogni cosa

restine e spine addò stevene e rose

pure se mò nun me sent sicure

vence u curaggiu nun vence a paure

era giurato nun teva cercà

ma senza e te nun ca faccie

te voglio

si chiu forte e st’orgoglio.

Comme me manche

giuro a me stessa che è firnute

ma chiu te pense

nun voglio niente ca nun parli e te stasere

picchè nun serve a restà soli

quand stai mali.

Comme te voglio

non me ne porta e chi me rice

che è nu sbaglio

chi è n’ammurate non fa vencere l’orgoglio

ti volusse ancora ca

pè te ri caggiu sbagliate a te lassà.

Volesse sapè senza e me mò che fai

a chi me vasa se no ti ne vai

se tene a nata e se me scurdate

oggi me mise in te ccose passate

ma sto chiagnenne ma nun me ne importe

se a verità è sulamente rispiette

tanto u ssai ca t’aspette.

Comme me manche

giuro a me stessa che è firnute

ma chiu te pense

nun voglio niente ca nun parli e te stasere

picchè nun serve a restà soli

quand stai mali

Comme te voglio

non me ne porta e chi me rice

che è nu sbaglio

chi è n’ammurati non fa vencere l’orgoglio

ti volusse ancora ca

pè te ri caggiu sbagliate a te lassà.

Ti volusse ancora ca

pè te ri caggiu sbagliate a te lassà

A te lassà..

















