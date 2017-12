Giorgia & Marco Mengoni in duetto nel nuovo singolo Come Neve: audio e testo

Giorgia e Marco Mengoni per la prima volta insieme in “Come Neve”, il nuovo singolo in radio e in tutti i digital store dal 1° dicembre 2017.

Il brano anticipa il rilascio di Oronero Live, nuovo album della cantautrice romana, che vedrà la luce il 19 gennaio 2018.





Questa bellissima canzone è stata firmata dagli interpreti con la collaborazione di Tony Maiello & Davide Simonetta, con produzione di Michele Canova.

Come Neve è uno dei brani inediti inclusi nel nuovo disco della Todrani, che uscirà a poco più di un anno di distanza da “ORONERO” e segna l’incontro artistico di due voci incredibili, di due degli artisti italiani più amati in assoluto. Come si evince dal titolo, oltre ai brani inediti, il progetto conterrà il meglio di “Oronero Tour”.

Si tratta di una canzone caratterizzata da un testo delicato e poetico, che è una sorta di richiesta d’aiuto per riuscire ad affrontare le cadute della vita senza farsi troppo male, con la stessa leggerezza della neve, e allo stesso tempo mascherare il proprio dolore agli altri, nascondendolo dietro a un’apparenza distorta.

In attesa del video ufficiale è possibile ascoltarla su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete alle parole che la compongono.

Giorgia & Marco Mengoni – Come Neve testo (Download)

[Giorgia]

Neve…

insegnami tu… come cadere

nelle notti che bruciano

a nascondere ogni mio passo sbagliato

e… come… sparire

senza rumore

scivolare nel corso degli anni

e non pesare sul cuore degli altri

ma..

[Marco Mengoni]

Non è… semplice

non sentire il silenzio che c’è

qui non è… facile

guardare il cielo stanotte.

[Insieme]

Perché quello che sono

l’ho imparato da te

tu che sei la risposta

senza chiedere niente

per le luci che hai acceso

a incendiare l’inverno

per avermi insegnato a cadere

come neve

come neve.

[Insieme – Giorgia]

Neve…

imparo da te

che sai come fare

a coprire le nostre distanze

a cancellarne anche solo un momento le tracce

non è… semplice

non sentire il silenzio che c’è

qui non è… facile

guardare il cielo stanotte.

[Insieme]

Perché quello che sono

l’ho imparato da te

tu che sei la risposta

senza chiedere niente

per le luci che hai acceso

a incendiare l’inverno

per avermi insegnato a cadere

come neve

come neve.

[Insieme]

Come neve

come neve

neve…

insegnami tu…

come cadere.

















