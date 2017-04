Colonna sonora Maggie & Bianca Fashion Friends: è uscito il CD “Come Le Star” con le canzoni delle prime due stagioni

Il 31 marzo 2017 è uscito l’album della serie televisiva live action italiana Maggie & Bianca Fashion Friends, con le canzoni della colonna sonora delle serie. Il disco è disponibile nel classico CD, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Giunta ormai alla terza stagione che deve ancora essere trasmessa, come sempre su Rai Gulp, per la cronaca, da quest’anno Maggie & Bianca è disponibile in tutto il mondo, distribuita in esclusiva da Netflix, e trasmessa anche da altri canali in Russia, Francia e Brasile.





Il successo della serie ha permesso di produrre una grande vastità di merchandising ufficiale come giocattoli, libri di moda, romanzi, il magazine mensile, calze della befana e trucchi per bambine.

Nella categoria merchandising è incluso il primo album ufficiale composto da sedici canzoni, quasi tutte quelle che i seguaci della serie tv hanno avuto modo di ascoltare nel corso delle prime due stagioni.

A seguire trovate la tracklist, le versioni in commercio, i brani non inclusi ed un link per ascoltare l’intero disco relativo alla soundtrack.

Maggie & Bianca – Titoli canzoni album 1a e 2a Stagione (Su Amazon è disponibile il CD Audio – Download)

Fashion Friends 1:40 In My Shoes 3:09 Infinite Sky 2:40 Come le star 3:52 Never Give Up 2:54 A tutto volume 2:32 Here We Are 2:37 Me Myself And I 3:33 The Soundtrack of Our Lives 2:34 Music Is Everywhere 2:42 Beautiful Swans 3:11 Out There 3:43 Here We Go 3:04 Relationship Game 3:05 I Dance and Sing 3:03 Part of Me 2:38

Altre canzoni delle prime due stagioni non incluse nell’album:

When You Are Afraid

Life Is Beautiful

Streaming audio: per ascoltare le sedici tracks racchiuse nel disco cliccate sul lato b della cover ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.









