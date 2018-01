La colonna sonora del film diretto da Luciano Ligabue “Made in Italy”: tracklist e audio delle canzoni (13 inedite)

Made in Italy è il nuovo film scritto e diretto dal rocker Luciano Ligabue, alla terza regia in carriera (dopo “Radiofreccia” del 1998 e “Da zero a dieci” del 2002), che uscirà nelle sale cinematografiche il 25 gennaio 2018. I protagonisti principali della pellicola sono Kasia Smutniak (Sara) e Stefano Accorsi (Riko). Per il terzo film da regista, il cantautore di Correggio ha scelto come titolo, lo stesso utilizzato nell’ultima fatica discografica pubblicata nel 2016.

La soundtrack









Da due giorni prima, è invece disponibile la versione digitale della colonna sonora originale del film, mentre almeno per il momento, il CD è reperibile esclusivamente nei seguenti modi: in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni & Donna Moderna, nei cinema dei circuiti UCI Cinemas, Unici, Giometti e sullo store di Ligabue, con un booklet che propone diverse immagini inedite dal set.

Nella soundtrack sono presenti un totale di 23 pezzi: 13 inediti e 7 estratti dall’ultimo progetto omonimo, per un totale di 20 brani (cantati e strumentali). Le restanti tre tracce, fanno invece parte del repertorio di altrettante rock band: Simple Minds, The Psychedelic Furs e The Waterboys.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle canzoni in scaletta ed il link per ascoltarle gratuitamente via internet.

Link sponsorizzati









Tracklist colonna sonora Made In Italy (Audio CD – Download – Audio)

Le tracce sono tutte di Luciano Ligabue, eccetto ove specificato.

Tema di Riko e Sara 4:00 Mi chiamano tutti Riko 3:59 Waterfront – Simple Minds 4:47 È venerdì, non mi rompete i c******i 3:58 Giubbotto calamita [“Meno Male” film version] 1:48 La mia parte 1:03 Heaven – The Psychedelic Furs 3:25 Dottoressa 3:15 Atelier 0:43 Il mondo è bellissimo, c******e! 0:37 Ho fatto in tempo ad avere un futuro (Che non fosse soltanto per me) 4:33 Nel cuore di Roma 0:53 Piccolo riavvicinamento [“Quasi uscito” film version] 1:37 È nel gioco delle parti 1:28 Non volevo pensare più a niente 1:40 The Whole Of The Moon – The Waterboys 4:59 Ci si rialza? 0:38 Un’altra realtà 2:57 Made in Italy 4:23 G come giungla 3:57 Non ho che te (Acoustic Version) 1:19 Sei diventato radioattivo? [“Apperò” film version] 1:28 Francoforte 4:22









LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi