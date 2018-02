La colonna sonora del film Chiamami col tuo Nome (Call Me by Your Name)

Chiamami col tuo nome è il nuovo film di Luca Guadagnino, distribuito nella penisola dal 25 gennaio 2018 da Warner Bros. Entertainment Italia. Si tratta di una pellicola basata sul famoso romanzo di André Aciman, che racconta la storia del primo amore tra due ragazzi.

Come abbiamo avuto modo di segnalare in un paio di occasioni, l’interessante colonna sonora è disponibile dallo scorso 3 novembre nel formato digitale e dal successivo 26 gennaio nel classico CD e in doppio vinile.









La soundtrack di Call Me by Your Name propone un totale di diciassette canzoni di artisti vari, ma tra esse, solo due sono inedite e sono state scritte, prodotte, interpretate e incise appositamente da Sufjan Stevens, cantautore americano alla sua primissima esperienza in colonne sonore. Le due tracks sono “Visions of Gideon” (utilizzata alla fine del film) e “Mystery of Love” (utilizzata nel primo trailer del film)

La colonna sonora del film Chiamami col tuo Nome potremmo defnirla quindi una sorta di compilation contenente pezzi un po’ datati ma abbasstanza azzeccati per la pellicola, complessivamente candidata a ben 4 Oscar: come miglior film, come miglior attore a Timothée Chalamet, come migliore sceneggiatura non originale a James Ivory e come miglior canzone (“Mystery of Love” di Sufjan Stevens).

Tutte queste candidature non sono un caso, tanto che il regista, certo del successo che avrebbe riscosso il film (che in pochi giorni ha già incassato quasi 20 milioni di dollari, a fronte del budget iniziale di produzione di “appena” 3.500.000 dollari), ancor prima del rilascio della pellicola, avallava l’idea di un sequel, magari nel 2020.

La colonna sonora è più che degna della pellicola e non è un caso che stia andando molto forte nella penisola, primeggiando incontrastatamente su iTunes.

Qui di seguito i titoli delle canzoni in scaletta ed il link per accedere all’audio.

Tracklist (Audio CD – Vinile – Download – su iTunes)

Hallelujah Junction – 1st movement – John Adams 7:09 M.A.Y. in the Backyard – Ryuichi Sakamoto 4:25 J’adore Venise – Loredana Bertè 4:15 Paris Latino – Bandolero 4:01 Sonatine bureaucratique – Frank Glazer 3:44 Zion hört die Wächter singen (Da “Cantata Wachet auf, ruft uns die Stimme”, BWV 140) Alessio Bax 5:10 Lady Lady Lady – Giorgio Moroder & Joe Esposito 4:15 Une barque sur l’océan from Miroirs – Andre Laplante 7:10 Futile Devices (Doveman Remix) – Sufjan Stevens 2:15 Germination – Ryuichi Sakamoto 2:09 Words – F.R. David 3:27 È la vita – Marco Armani 4:11 Mystery of Love – Sufjan Stevens 4:08 Radio Varsavia – Franco Battiato 4:07 Love My Way – The Psychedelic Furs 3:33 Le jardin féerique from Ma mère l’Oye – Valeria Szervánszky & Ronald Cavaye 3:02 Visions of Gideon – Sufjan Stevens 4:07

Audio

Per ascoltare le diciassette tracce cliccate sulla copertina ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.









