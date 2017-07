I Coldplay e il nuovo EP “Kaleidoscope”: audio, testi e traduzioni delle canzoni

Kaleidoscope è il titolo del tredicesimo Extended play dei Coldplay, disponibile in download digitale ed in streaming gratuito dal 13 luglio 2017 via Parlophone Records.

L’EP sarà anche commercializzato nel classico CD ed in vinile, a partire dal prossimo 4 agosto.

Il mini-progetto è stato prodotto da Rik Simpson, Bill Rahko, Markus Dravs, Brian Eno e Daniel Green ed è composto da cinque nuove belle canzoni.

Testi e musiche sono principalmente di Guy Berryman, Jonny Buckland, Will Champion e Chris Martin. Tra gli altri autori anche Sean Anderson, Brian Eno e Andrew Taggart dei Chainsmokers, illustri “ospiti” nel primo singolo estratto Something Just Like This (ospiti tra virgolette in quanto il brano è anche incluso nel loro disco d’esordio “Memories…Do Not Open“). L’altra guest star è invece il rapper Big Sean sulle note di Miracles (Someone Special).

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni ed i link per ascoltarle gratuitamente.

Tracklist Kaleidoscope – Coldplay EP (Lo trovi su Amazon nei formati: Audio CD – Vinile – Download – Audio Canzoni su Spotify – Kaleidoscope official playlist)

