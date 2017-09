Colapesce e il nuovo singolo Totale: video ufficiale e testo

Si intitola Totale il nuovo singolo del cantautore siciliano Colapesce, pubblicato il 22 settembre 2017.

Dopo “Ti attraverso”, è arrivato il secondo tassello della futura terza era discografica, che dovrebbe uscire questo autunno. Il disco dovrebbe intitolarsi “Infedele” e dovrebbe essere rilasciato il prossimo 27 ottobre via 42 Records/Believe.

Lorenzo Urciullo, aka Colapesce, ha pubblicato questa canzone ottimista e piena di vita, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla copertina in basso.

Con queste parole l’artista ha spiegato il significato del brano, che originariamente non doveva neanche far parte del nuovo progetto, ma:

me ne sono innamorato al punto di non riuscire più a staccarmene. Totale è nato esattamente un anno fa, in modo del tutto spontaneo, insieme a Luca Serpenti e Dimartino. Con Mario Conte, Iosonouncane e Giacomo Fiorenza ci abbiamo poi lavorato per un casino di tempo fino a trovare la giusta quadra. Quelli presenti in “Totale” sono una serie di quadri in movimento che mettono in scena l’intero ciclo dell’esistenza: dalla nascita alla morte, passando per tutto quello che c’è in mezzo. Una sorta di viaggio surreale nella natura umana raccontata attraverso immagini dal forte contenuto iconografico e dal grande impatto visivo che enfatizzano e per certi versi contrastano le parole contenute nel testo della canzone.