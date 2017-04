Coez: i titoli delle canzoni del nuovo album Faccio Un Casino + testo della title track

Si intitola Faccio Un Casino il quarto album in studio del rapper e cantautore campano Silvano Albanese, in arte Coez, il cui rilascio è fissato al 5 maggio 2017 da indipendente con distribuzione by Sounday/Self. Il disco sarà disponibile nel classico CD, in vinile, in digital download e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

A oltre un anno e mezzo di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Niente che non va, questo talentuoso e sempre più amato artista è pronto a fare ascoltare ai supporters quest’interessante progetto, realizzato con la collaborazione del leader e autore principale de I Cani, Niccolò Contessa, e Sine.





Nell’album sono presenti dodici canzoni inedite, tra le quali spicca la bella title track ed i promozionali Taciturnal e Occhiali Scuri, due pezzi che vedono la collaborazione rispettivamente di Gemello e Gemitaiz, due dei tre “ospiti” del progetto. Il terzo featuring è invece quello con Lucci sulle note di Un sorriso d’Ipa. Per la cronaca insieme a Coez, Lucci è stato un componente Brokenspeakers, per molti considerato leader della crew hip hop in attività dal 2007 al 2013, nata dalla fusione dei gruppi Circolo Vizioso (Coez, Nicco e Franz) e Unabombers (Lucci, Hube e Ford78) e del DJ Sine.

Quella che vedete sotto è la copertina del CD:

e questa è invece la cover del vinile:

A seguire trovate i titoli delle canzoni incluse in questa nuova uscita discografica e le parole che compongono la title track.

Tracklist Faccio Un Casino – Coez album

Still fenomeno Ciao Faccio un casino [Video Ufficiale] E Yo Mama Parquet La musica non c’è Delusa da me Taciturnal (feat. Gemello) Occhiali scuri (feat. Gemitaiz) Le luci della città Un sorriso d’Ipa (feat. Lucci) Mille fogli

Coez – Faccio Un Casino testo (Audio)

[Verso 1]

Ho scritto “Ti amo” sulla sabbia

Nah, posso fare di meglio

Strappo lo scalpo di quest’alba

E te lo porto al risveglio

E ho rotto tutto quello che potevo

Per te, che sei tutto quello che volevo

Da ragazzino ero bravo coi Lego

E cazzo è chiaro che adesso mi lego.

[Ritornello]

Dici di sì, mentre te ne vai

Un po’ di te

Rimane qui anche se non vuoi

Amami o faccio un casino

Amami o faccio un casino

Amami o faccio un casino

Amami o faccio un casino

Amami o faccio un casino.

[Verso 2]

Sono partito senza salutare

E senza fare il biglietto

In fondo cosa avrei dovuto fare?

Boh, forse lasciare un biglietto

E fare la figura dello scemo

Era meglio se non ti conoscevo

E tu a giocare sei brava davvero

Ma non con me

Dici di sì, mentre te ne vai

Un po’ di te

Rimane qui anche se non vuoi

Amami o faccio un casino

Amami o faccio un casino

Amami o faccio un casino

Amami o faccio un casino

Amami o faccio un casino

Dimmi cos’è che vuoi da me

Dimmi cos’è che vuoi da me

Dimmi cos’è che vuoi da me

Lo sai che c’è?

Amami o faccio un casino

Amami o faccio un casino

Amami o faccio un casino.

[Verso 3]

Pronto, cos’è che c’hai? Sei presa a male

Hai rotto un altro cellulare

Cosa mi chiami se lo sai stai male?

Ho casa nuova e devo sistemare

Non sarò l’ultimo né il primo

Però hai lasciato un bel casino

E a parte tutto eri brava davvero

Ma non con me.

[Ritornello]

Dici di sì, mentre te ne vai

Un po’ di te

Rimane qui anche se non vuoi

Amami o faccio un casino

Dimmi cos’è che vuoi da me

Lo sai che c’è?

Amami o faccio un casino.

















