Coco: ascolta le canzoni della colonna sonora originale del film d’animazione

Coco è il nuovo film d’animazione di casa Disney Pixar Animation Studios, diretto da Adrian Molina & Lee Unkrich e distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 28 dicembre 2017.

La colonna sonora originale è opera del compositore statunitense con cittadinanza italiana Michael Giacchino, mentre le canzoni inedite sono state scritte da Adrian Molina e Germaine Franco. Interpretata da Michele Bravi e ascoltabile durante i titoli di coda della pellicola, la traccia Ricordami porta invece la firma di Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez.





La soundtrack è anche disponibile nella versione in spagnolo (Banda Sonora Original en Español) ed in inglese (Original Motion Picture Soundtrack).

A seguire trovate i titoli delle canzoni della colonna sonora, il cui CD è stato pubblicato il 28 dicembre 2017. Sono inoltre presenti i link per accedere all’audio della versione italiana e inglese.

Tracklist colonna sonora Coco (Audio CD – Download – Download Banda Sonora Original en Español – CD Original Motion Picture Soundtrack – Download Original Motion Picture Soundtrack)

1 Ricordami (Ernesto De La Cruz) – interpretata da Fabrizio Russotto 1:48

2 Così intenso – interpretata da Fabrizio Russotto 1:45

3 Juanita – interpretata da Emiliano Coltorti 1:14

4 Che loco che mi sento! – interpretata da Simone Iuè & Fabrizio Russotto 1:52

5 Jálale (Instrumental) – interpretata da Mexican Institute Of Sound 2:54

6 Il mondo es mi familia – interpretata da Fabrizio Russotto & Simone Iuè 0:50

7 Ricordami (Lullaby) – interpretata da Emiliano Coltorti & Charlotte Infussi D’Amico 1:09

8 La Llorona – interpretata da Alanna Ubach & Antonio Sol 2:45

9 Ricordami (Reunion) – interpretata da Simone Iuè & Gio’ Gio’ Rapattoni 1:13

10 In ogni parte del mio corazon – interpretata da Simone Iuè 2:03

11 Ricordami – Solo – interpretata da Michele Bravi 2:44

12 Remember Me (Dúo) – interpretata da Miguel feat. Natalia Lafourcade 2:44

Strumentale by Michael Giacchino

13 Farà il calzolaio?

14 Santuario e corsa

15 Miguel’s deve trovare una chitarra

16 La strimpellata del destino

17 Tutto è relativo

18 Attraversando il ponte Marigold

19 Dip.To delle riunioni familiari

20 Il passepartout per scappare

21 Il pivello cammina come uno scheletro

22 Adiós Chicharrón

23 Plaza de la Cruz

24 Dubitare della famiglia

25 Prendere le parti

26 Fiesta Espectacular

27 Fiesta con de la Cruz

28 Ho un pro-pronipote

29 Una benedizione e una confessione

30 Somos Familia

31 Reunión Familiar de Rivera

32 Un’anomalia familiare

33 L’occasione di prendere una fotografia

34 Per chi rintocca la campana

35 Un anno dopo

36 Coco Suite del Día de los Muertos

Audio colonna sonora.

Tracklist Soundtrack

1 Remember Me (Ernesto de la Cruz) Benjamin Bratt

2 Much Needed Advice – Benjamin Bratt & Antonio Sol

3 Everyone Knows Juanita – Gael García Bernal

4 Un Poco Loco – Anthony Gonzalez & Gael García Bernal

5 Jálale (Instrumental) – Mexican Institute Of Sound

6 The World Es Mi Familia – Antonio Sol & Anthony Gonzalez

7 Remember Me (Lullaby) – Libertad García Fonzi & Gael García Bernal & Gabriella Flores

8 La Llorona – Antonio Sol & Alanna Ubach

9 Remember Me (Reunion) – Ana Ofelia Murguía & Anthony Gonzalez

10 Proud Corazón – Anthony Gonzalez

11 Remember Me (Dúo) – Miguel feat. Natalia Lafourcade

Strumentale by Michael Giacchino

13 Will He Shoemaker? 3:17

14 Shrine and Dash 1:23

15 Miguel’s Got an Axe to Find 1:16

16 The Strum of Destiny 1:10

17 It’s All Relative 2:37

18 Crossing the Marigold Bridge 1:48

19 Dept. of Family Reunions 2:44

20 The Skeleton Key to Escape 3:03

21 The Newbie Skeleton Walk 1:07

22 Adiós Chicharrón 1:45

23 Plaza de la Cruz 0:21

24 Family Doubtings 2:23

25 Taking Sides 0:56

26 Fiesta Espectacular 0:55

27 Fiesta con de la Cruz 2:32

28 I Have a Great-Great-Grandson 1:14

29 A Blessing and a Fessing 4:44

30 Cave Dwelling on the Past 2:21

31 Somos Familia 2:21

32 Reunión Familiar de Rivera 3:03

33 A Family Dysfunction 2:00

34 Grabbing a Photo Opportunity 1:46

35 The Show Must Go On 2:31

36 For Whom the Bell Tolls 2:01

37 A Run for the Ages 1:50

38 One Year Later 1:00

39 Coco – Día de los Muertos Suite 5:47

Audio Original Motion Picture Soundtrack.

Tracklist Banda Sonora Original en Español

Disco 1 – Canzoni

1 Recuérdame (Interpretada por Ernesto De la Cruz) Marco Antonio Solís

2 Dueto a Través del Tiempo – Marco Antonio Solís

3 Juanita – Gael García Bernal

4 Un Poco Loco – Gael García Bernal & Luis Ángel Gómez Jaramillo

5 Jálale (Instrumental) – Mexican Institute Of Sound

6 El Mundo es mi Familia – Luis Ángel Gómez Jaramillo & Marco Antonio Solís

7 Recuérdame (Arrullo) – Lucy Hernández & Gael García Bernal

8 La Llorona – Angélica Vale & Marco Antonio Solís

9 Recuérdame (Reencuentro) – Luis Ángel Gómez Jaramillo & Rocío Garcel

10 El Latido de mi Corazón – Luis Ángel Gómez Jaramillo

11 Recuérdame – Carlos Rivera

12 Remember Me (Dúo) -Miguel feat. Natalia Lafourcade

13 El corrido de Miguel Rivera (Inspirado en “Coco”) Bronco

14 La bikina (Inspirado en “Coco”) Karol Sevilla

15 Bésame mucho (Inspirado en “Coco”) Jorge Blanco

16 Un Mundo Raro (Inspirado en “Coco”) La Santa Cecilia

17 Recuérdame (Solo) (Inspirado en “Coco”) Natalia Lafourcade

Disco 2 – Strumentale by Michael Giacchino













