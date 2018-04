CNCO – Sólo Yo: guarda il video del brano (testo e traduzione)

Il 5 aprile ovvero lo stesso giorno del rilascio del secondo album CNCO, la boy band statunitense ha rilasciato il video della traccia d’apertura Sólo Yo.

Si tratta di una canzone in pieno stile CNCO, nella quale questi cinque giovanotti dicono che solo loro prestano attenzioni alla ragazza di cui si sono innamorati.

I supporters del gruppo di musica latino-americana non resteranno delusi da questo pezzo e nemmeno dal filmato, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine.

A seguire le parole in spagnolo e quelle tradotte in italiano.

Sólo Yo traduzione

[Introduzione: Zabdiel]

CNCO, piccola

Per quanto tia scercando di dimenticarti di (eh)

Si vede che soffro ancora per te

Non ti tolgo dalla testa (eh)

Vorrei che tu fossi qui

[Ritornello: Erick, Richard]

E chi ti protegge? Soltanto io

Chi ti guarda ?, solo io

Chi ti abbraccia?, Solo io (oh-oh)

Chi ti accarezza? Solo io

Chi ti bacia ?, solo io

Nessuno, solo io (oh-oh)

E chi ti protegge? Soltanto io

Chi ti guarda ?, solo io

Chi ti abbraccia?, Solo io (oh-oh)

Chi ti accarezza? Solo io

Chi ti bacia ?, solo io

Nessuno, solo io (oh-oh)

[Strofa 1: Christopher, Zabdiel]

Io non mi dimenticherò mai di te

E spero che tu stia bene

Anche se mi manca ancora il tocco della tua pelle

Comprendo che ciò che provo non si concretizzerà mai

Per quanto ampio possa essere il fiume, arriva sempre a mare

Non impongo condizioni

Ti riempio di illusioni

Eppure conosco tutti i tuoi interessi

Bambolina, sei la mia preferita

Per quanto tu lo neghi, si capisce che

Il tuo corpo ha bisogno di me

[Pre-Ritornello: Joel]

E stai impazzendo

Mamma, si vede

La tua bocca lo dice (-a-a-a)

Stai impazzendo-impazzendo-impazzendo

Tesoro, si vede (a-a-a)

[Ritornello: Erick, Richard]

E chi ti protegge? Soltanto io

Chi ti guarda ?, solo io

Chi ti abbraccia?, Solo io (oh-oh)

Chi ti accarezza? Solo io

Chi ti bacia ?, solo io

Nessuno, solo io (oh-oh)

E chi ti protegge? Soltanto io

Chi ti guarda ?, solo io

Chi ti abbraccia?, Solo io (oh-oh)

Chi ti accarezza? Solo io

Chi ti bacia ?, solo io

Nessuno, solo io (oh-oh)

[Strofa 2: Richard]

E quando vuoi chiamami, che ti rispondo

Fuggiamo e mi nascondo con te

E sai che con me ti diverti

CNCO, proprio come piace a te?

[Pre-Ritornello: Joel]

E stai impazzendo

Mamma, si vede

La tua bocca lo dice (-a-a-a)

Stai impazzendo-impazzendo-impazzendo

Tesoro, si vede (a-a-a)

[Ritornello: Erick, Richard]

E chi ti protegge? Soltanto io

Chi ti guarda ?, solo io

Chi ti abbraccia?, Solo io (oh-oh)

Chi ti accarezza? Solo io

Chi ti bacia ?, solo io

Nessuno, solo io (oh-oh)

E chi ti protegge? Soltanto io

Chi ti guarda ?, solo io

Chi ti abbraccia?, Solo io (oh-oh)

Chi ti accarezza? Solo io

Chi ti bacia ?, solo io

Nessuno, solo io (oh-oh)

[Ponte: Erick]

Per quanto tia scercando di dimenticarti di (eh)

Si vede che soffro ancora per te

Non ti tolgo dalla testa (eh)

Vorrei che tu fossi qui

[Conclusione: Joel]

Solo, solo, solo io (-oh-ohhh)

Solo, solo, solo io (sì)

Eh-eh-eh

Solo, solo, solo io (sì)