I CNCO ed il brano Reggaetón Lento (Bailemos): video, testo e traduzione

I CNCO sono una pop band latinoamericana nata nel 2015, vincitori della prima stagione di “La Banda”, competizione canora creata da Simon Cowell.

Questo emergente gruppo tutto al maschile, è composto dai giovanissimi Christopher Vélez, Richard Camacho, Joel Pimentel, Erick Brian Colón e Zabdiel De Jesús, che dopo la partecipazione al talent show, hanno pubblicato l’album Primera cita (audio su Spotify), dal quale è estratta la canzone in oggetto Reggaetón Lento (Bailemos), sembra ombra di dubbio il loro più grande successo, basti pensare che il videoclip che accompagna il brano, è stato visto ad oggi, oltre 231 milioni di volte e su Spotify ascoltato oltre 125 milioni di volte.

I CNCO sono quindi un vero fenomeno, forse ancora poco conosciuto dalle nostre parti, ma non per questo non degno di essere considerato, almeno qui su NuoveCanzoni.

Questo pezzo è ovviamente molto carino, come del resto il filmato, che mostra anche l’abilità nel ballo di questi cinque ragazzi, che nella canzone corteggiano una bella donzella, invitandola a ballare.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in spagnolo ed in minima parte inglese che compongono il brano.

Reggaetón Lento – CNCO – Traduzione (Digital Download)

Quant’è carina

Il suo corpo mi fa impazzire

Quel vestitino le si addice

Abbinato al suo rossetto marrone

Quant’è carina

I suoi fianchi mi ipnotizzano

Quando balla persino gli dei la vogliono vedere,

Non perderò altro tempo, mi avvicinerò

Mi è bastato guardarla e mi è piaciuta

Mi ha colpito e le ho chiesto: “Balliamo?”

La notte è fatta per un reggaeton lento

Quel tipo che non ballo da tempo

Mi è bastato guardarla e mi è piaciuta

Mi ha colpito e le ho chiesto: “Balliamo?”

La notte è per un reggaeton lento

Di quelli che non si ballano da tempo

Lasciami ballare con te questo pezzo

Tra tutte le donne mette in risalto la tua bellezza

Adoro la tua determinazione, ti muivi con destrezza

Muoviti, muoviti, muoviti

Molto ricca, latina, sei piena di vita

Alza entrambe le mani, portale in alto

Dove sono le donne single e non?

Muovetevi senza paura, muovetevi, muovetevi

Mi è bastato guardarla e mi è piaciuta

Mi ha colpito e le ho chiesto: “Balliamo?”

La notte è fatta per un reggaeton lento

Quel tipo che non ballo da tempo

Mi è bastato guardarla e mi è piaciuta

Mi ha colpito e le ho chiesto: “Balliamo?”

La notte è per un reggaeton lento

Di quelli che non si ballano da tempo

Balla con me

La notte è per un reggaeton lento

Di quelli che non ballo da tempo

So che ti piace quando ti porto al club

So che ti piace questo reggaeton lento

Questo succede tesoro fino a quando lo dico io

Vieni a vieni ad averne dell’altro

E’ impossibile far passare lentamente le ore

Ogni minuto con te è un sogno

Vorrei essere l’uomo di cui ti fidi

Perché non osi e lo facciamo adesso?

Non essere timida

Siamo io e te da soli

Mi è bastato guardarla e mi è piaciuta

Mi ha colpito e le ho chiesto: “Balliamo?”

La notte è fatta per un reggaeton lento

Quel tipo che non ballo da tempo

Mi è bastato guardarla e mi è piaciuta

Mi ha colpito e le ho chiesto: “Balliamo?”

La notte è fatta per un reggaeton lento

Quel tipo che non ballo da tempo

Mi è bastato guardarla e mi è piaciuta

Mi ha colpito e le ho chiesto: “Balliamo?”

La notte è per un reggaeton lento

Di quelli che non si ballano da tempo

Mi è bastato guardarla e mi è piaciuta

Mi ha colpito e le ho chiesto: “Balliamo?”

La notte è fatta per un reggaeton lento

Quel tipo che non ballo da tempo

Muoviti, muoviti

Ballalo, Ballalo

La notte è fatta per un reggaeton lento

Di quelli che non si ballano da tempo

Muoviti, muoviti

Ballalo, Ballalo

La notte è fatta per un reggaeton lento

Di quelli che non si ballano da tempo

Chi siamo?

CNCO!

Quant’è carina

Il suo corpo mi fa impazzire

Quel vestitino le si addice

Abbinato al suo rossetto marrone

Quant’è carina

CNCO – Reggaetón Lento testo

Qué bien se ve

Me trae loco su figura

Ese trajecito corto le queda bien

Combinado con su lipstick color café

Qué bien se ve

Me hipnotiza su cintura

Cuando baila hasta los dioses la quieren ver

Ya no perderé más tiempo, me acercaré

Yo sólo la miré y me gustó

Me pegué y la invité: “Bailemos, eh?”

La noche está para un reggaetón lento

De esos que no se bailan hace tiempo

Yo sólo la miré y me gustó

Me pegué y la invité: “Bailemos, eh?”

La noche está para un reggaetón lento

De esos que no se bailan hace tiempo

Permíteme bailar contigo esta pieza

Entre todas las mujeres se resalta tu belleza

Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza

Muévete, muévete, muévete

Muy rica, latina, estás llena de vida

Sube las dos manos, dale pa´ arriba

¿Dónde están las solteras y las que no, también?

Sin miedo muévete, muévete, muévete

Yo sólo la miré y me gustó

Me pegué y la invité: “Bailemos, eh?”

La noche está para un reggaetón lento

De esos que no se bailan hace tiempo

Yo sólo la miré y me gustó

Me pegué y la invité: “Bailemos, eh?”

La noche está para un reggaetón lento

De esos que no se bailan hace tiempo

Baila conmigo

La noche está para un reggaetón lento

De esos que no se bailan hace tiempo

I know you like it when I take you to the club

I know you like this reggaetón lento

This is happend baby till I say so

Come get come get some more

Es imposible atrasar las horas

Cada minuto contigo es un sueño

Quisiera ser su confidente

¿Por qué no te atreves y lo hacemos ahora?

No te pongas tímida

Estamos tú y yo a solas

Yo sólo la miré y me gustó

Me pegué y la invité: “Bailemos, eh?”

La noche está para un reggaetón lento

De esos que no se bailan hace tiempo

Yo sólo la miré y me gustó

Me pegué y la invité: “Bailemos, eh?”

La noche está para un reggaetón lento

De esos que no se bailan hace tiempo

Yo sólo la miré y me gustó

Me pegué y la invité: “Bailemos, eh?”

La noche está para un reggaetón lento

De esos que no se bailan hace tiempo

Yo sólo la miré y me gustó

Me pegué y la invité: “Bailemos, eh?”

La noche está para un reggaetón lento

De esos que no se bailan hace tiempo

Muévete, muévete

Báilalo, báilalo

La noche está para un reggaetón lento

De esos que no se bailan hace tiempo

Muévete, muévete

Báilalo, báilalo

La noche está para un reggaetón lento

De esos que no se bailan hace tiempo

¿Que quiénes somos?

¡CNCO!

Qué bien se ve

Me trae loco su figura

Ese trajecito corto le queda bien

Combinado con su lipstick color café

Qué bien se ve

















