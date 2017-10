CNCO: ascolta il nuovo singolo Mamita (+ testo e traduzione)

I CNCO, quintetto statunitense di musica latino-americana composto da Christopher Vélez, Richard Camacho, Joel Pimentel, Erick Brian e Colón Zabdiel De Jesús, in data 20 ottobre 2017 ha rilasciato il nuovo singolo battezzato Mamita.

Si tratta un’orecchiabile canzone in pieno stile CNCO, che il prossimo 13 dicembre compierà due anni di vita, nella quale come di consueto, si corteggia una donzella.





Il nuovissimo brano, sarà incluso nel futuro secondo album in studio prodotto da Feid, Mosty & Sammy “El Rolo” González, in uscita nel 2018.

Il progetto farà seguito all’ottimo disco d’esordio Primera Cita, vendutissimo in Sud America e negli States.

In attesa del video ufficiale, è possibile ascoltare il brano direttamente nel canale Youtube della boyband cliccando sulla cover in basso.

Qui di seguito trovate la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono questo pezzo.

CNCO – Mamita traduzione (Download)

Christopher:

Quando mi guardi così

Non sai cosa ti farei

Un po’ di qua

Un tocco laggiù

Ti dimenticheresti del mondo

Joel:

Non tenerti tutto dentro tesoro

Che ci guadagni a non fidarti?

Se stasera

Me la dai

Fai bingo

Zabdiel:

Vieni, tesoro capisci che

Voglio averti

Cambiami il destino

E’ piuttosto urgente

Richard:

Lo vedi che non resisto

Oh tesoro, capisci che

Mi piaci tanto

E non è una menzogna

Erick:

Devi puntare sempre sul destino

C’è un fattore cruciale

Che ti fa mettere il tuo più bel rossetto

Tesoro è sicuro, che se vieni qui

Lo griderò ai quattro venti

Vieni tesoro!

Joel:

Non tenerti tutto dentro tesoro

Che ci guadagni a non fidarti?

Se stasera

Me la dai

Fai bingo

Zabdiel:

Vieni, tesoro capisci che

Voglio averti

Cambiami il destino

E’ piuttosto urgente

Richard:

Lo vedi che non resisto

Oh tesoro, capisci che

Mi piaci tanto

E non è una menzogna

Erick:

Vedi che la notte è giovane

È giunto il momento che un uomo come me ti valorizzi

Sentirai il fuoco principessa

Resterai con me fino all’alba bambolina

Christopher:

Quando mi guardi così

Non sai cosa ti farei

Un po’ di qua

Un tocco laggiù

Ti dimenticheresti del mondo

Joel:

Non tenerti tutto dentro tesoro

Che ci guadagni a non fidarti?

Se stasera

Me la dai

Fai bingo

Zabdiel:

Vieni, tesoro capisci che

Voglio averti

Cambiami il destino

E’ piuttosto urgente

Richard:

Lo vedi che non resisto

Oh tesoro, capisci che

Mi piaci tanto

E non è una menzogna

Erick:

E oh tesoro

Chi siamo?

I CNCO



Mamita – CNCO – Testo

Christopher:

Cuando me miras así

No sabes lo que te haría

Un poco por acá

Un toque por allí

Del mundo te olvidarías

Joel:

No te lo guardes mami

Que ganas si desconfías

En esta noche si

Me la das a mí

Te sacas la lotería

Zabdiel:

Ven mamita ven que

Yo quiero tenerte

Cámbiame la suerte

Esto es algo urgente

Richard:

Ven que ya no aguanto

Ay mamita ven que

Tú me gustas tanto

Y éste nunca miente

Erick:

Juégate la suerte siempre

Hay un factor crucial

Que hace que te pongas tu mejor labial

Seguro mami, que tu vienes aquí

Gritaré a los cuatro vientos

¡Hay mamita vente!

Joel:

No te lo guardes mami

Que ganas si desconfías

En esta noche si

Me la das a mí

Te sacas la lotería

Zabdiel:

Ven mamita ven que

Yo quiero tenerte

Cámbiame la suerte

Esto es algo urgente

Richard:

Ven que ya no aguanto

Ay mamita ven que

Tú me gustas tanto

Y éste nunca miente

Erick:

Ven que la noche es joven

Ya te llegó la hora de que un hombre como yo te valore

Tu sentirás fuego princesa

Te quedarás conmigo hasta que el día venga muñeca

Christopher:

Cuando me miras así

No sabes lo que te haría

Un poco por acá

Un toque por allí

Del mundo te olvidarías

Joel:

No te lo guardes mami

Que ganas si desconfías

En esta noche si

Me la das a mí

Te sacas la lotería

Zabdiel:

Ven mamita ven que

Yo quiero tenerte

Cámbiame la suerte

Esto es algo urgente

Richard:

Ven que ya no aguanto

Ay mamita ven que

Tú me gustas tanto

Y éste nunca miente

Erick:

Y Ay mamita

Que quienes somos

CNCO

















