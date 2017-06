CNCO e il brano “Hey DJ” con e senza Yandel (pop version): video, testo e traduzione

Hey DJ è un singolo della boy band statunitense di musica latino-americana CNCO, disponibile in due versioni: la Pop e quella remix incisa con il cantante e produttore discografico portoricano Llandel Veguilla Malavé, meglio conosciuto come Yandel.

Per ascoltare l’audio del remix cliccate sulla cover in basso. Nel canale Youtube dei CNCO è anche possibile vedere il lyric video della pop version (senza Yandel).





Il gruppo americano composto dai giovani Christopher Vélez, Richard Camacho, Joel Pimentel, Erick Brian Colón e Zabdiel De Jesús continua a stupire ed aver successo come pochi gruppi al mondo riescono a fare.

La band Pop, Latin pop e Reggaeton rivelazione dello scorso anno, che rappresenta un po’ la nuova frontiera di questo genere, ha sfornato questa Hey Dj che è l’ulteriore riprova delle loro capacità.

Si tratta di un’orecchiabile e ballabile canzone, abbastanza convincente in entrambe le versioni, il cui testo (a mio parere poco originale) è praticamente identico, ad eccezione della parte interpretata da Yandel.

Il video ufficiale è stato rilasciato a fine aprile e ad oggi ha abbondantemente superato le 75 milioni di views.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine in basso, dopo la quale trovate le traduzioni e le parole che compongono le delle due versioni.

CNCO – Hey DJ traduzione

Sono io, quello che non smette di chiamarti

Perché non sono riuscito a dimenticarti

Da quel giorno in cui ti ho vista

Sono io quello che vive solo di sogni (o “che vive solo sognando”)

Anche tu ti stai innamorando

di me

E c’è qualcosa in te che mi prende

Baby tu mi fai impazzire, impazzire

Tu mi piaci e si capisce

E se io e te adesso siamo qui

Hey DJ, metti la musica che le piace

Uno per di muoversi e guardare

E ballare con me, solo a me, hey

Hey DJ, metti la musica che le piace

Uno per di muoversi e guardare

E ballare con me, solo a me, hey

E così ci stiamo innamorando

E il tuo corpo mi sta seducendo

DJ mettila ancora una volta

Così posso ballare con te un’altra volta

E così ci stiamo innamorando

E il tuo corpo mi sta seducendo

DJ mettila ancora una volta

Così posso ballare con te un’altra volta

Dj mettimi reggaeton, però metti qualcosa di fico

C’è molta gente in discoteca, però mi piaci solo tu

solo tu

Mi immagino con te sulla spiaggia sotto un cielo blu

Sulla sabbia, la tua pelle color cannella

Ci accaloriamo

Vale la pena, con te piccola

Si sta meglio

E c’è qualcosa in te che mi prende

Baby tu mi fai impazzire, impazzire

Tu mi piaci e si capisce

E se io e te adesso siamo qui

Hey DJ, metti la musica che le piace

Uno per di muoversi e guardare

E ballare con me, solo a me, hey

Hey DJ, metti la musica che le piace

Uno per di muoversi e guardare

E ballare con me, solo a me, hey

E così ci stiamo innamorando

E il tuo corpo mi sta seducendo

DJ mettila ancora una volta

Così posso ballare con te un’altra volta

E così ci stiamo innamorando

E il tuo corpo mi sta seducendo

DJ mettila ancora una volta

Così posso ballare con te un’altra volta

Hey DJ, metti la musica che le piace

Uno per di muoversi e guardare

E ballare con me, solo a me, hey

Hey DJ, metti la musica che le piace

Uno per di muoversi e guardare

E ballare con me, solo a me, hey

Hey DJ – CNCO – Testo

Soy yo, el que no para de llamarte

Porque no he podido olvidarte

Desde aquel día en que te vi

Soy yo el que solo vive soñando

Tu tambien te estas enamorando

De mí

Y hay algo en ti que me arrebata, bata

Baby tú me tienes loco, loco

Tú me encantas y se nota

Y si tú y yo ya estamos aquí

Hey DJ, póngale la música que le gusta

Una para que se mueva y se luzca

Y baile conmigo, solo conmigo, hey

Hey DJ, póngale la música que le gusta

Una para que se mueva y se luzca

Y baile conmigo, solo conmigo, hey

Y así nos vamos enamorando

Y tu cuerpo me va seduciendo

Que el DJ la repita otra vez

Pa’ bailar contigo otra vez

Y así nos vamos enamorando

Y tu cuerpo me va seduciendo

Que el DJ la repita otra vez

Pa’ bailar contigo otra vez

Dj ponme reggaeton, pero full pa’ pasarla cool

Hay muchas en la discoteca pero solo me gustas tú

Solamente tú

Yo me me imagino en la playa contigo bajo un cielo azul

Sobre la arena, tu piel canela

Entramos en calor

Vale la pena, contigo nena

Se pasa mejor

Y hay algo en ti que me arrebata, bata

Baby tú me tienes loco, loco

Tú me encantas y se nota

Y si tú y yo ya estamos aquí

Hey DJ, póngale la música que le gusta

Una para que se mueva y se luzca

Y baile conmigo, solo conmigo, hey

Hey DJ, póngale la música que le gusta

Una para que se mueva y se luzca

Y baile conmigo, solo conmigo, hey

Y así nos vamos enamorando

Y tu cuerpo me va seduciendo

Que el DJ la repita otra vez

Pa’ bailar contigo otra vez

Y así nos vamos enamorando

Y tu cuerpo me va seduciendo

Que el DJ la repita otra vez

Pa’ bailar contigo otra vez

Hey DJ, póngale la música que le gusta

Una para que se mueva y se luzca

Y baile conmigo, solo conmigo, hey

Hey DJ, póngale la música que le gusta

Una para que se mueva y se luzca

Y baile conmigo, solo conmigo, hey

Hey DJ – CNCO e Yandel – Traduzione

Ehhh ehh

Signore e Signori,

Il capitano Yandel

CNCO

(Yandel)

Sono io, quello che non smette di chiamarti

Perché non sono riuscito a dimenticarti

Da quel giorno in cui ti ho vista

(Zabdiel)

Sono io quello che vive solo sognando

Anche tu ti stai innamorando

di me

(Joel)

E c’è qualcosa in te che mi prende

Baby tu mi fai impazzire, impazzire

Tu mi piaci e si capisce

E se io e te adesso siamo qui

(Coro)

Hey DJ, metti la musica che le piace

Uno per di muoversi e guardare

E ballare con me, solo a me, (Ehhh)

(X2)

(Christopher)

E così ci stiamo innamorando

E il tuo corpo mi sta seducendo

DJ mettila ancora una volta

Così posso ballare con te un’altra volta (eh)

(X2)

(Yandel)

Lei si fa sentire dentro la discoteca …

Hey DJ rimetti la canzone …

Tutti la vogliono ma è con te

Che resta a ballare

Fino all’alba

Da quando l’ho vista è entrata nella mia testa

Vole che la ami e che

Mi lasci trasportare dalla marea

Le sta piacendo

E non vuole che io lo sappia

Ma i tuoi occhi non mi ingannano

E il tuo girovita mi fa completamente impazzire

DJ rimettila ancora una volta

Perché con questa canzone l’ho incontrata

(Coro)

Hey DJ, metti la musica che le piace

Uno per di muoversi e guardare

E ballare con me, solo a me (Ehhh)

(X2)

(Christopher)

E così ci stiamo innamorando

E il tuo corpo mi sta seducendo

DJ mettila ancora una volta

Così posso ballare con te un’altra volta (eh)

(Yandel)

E così ci stiamo innamorando

E il tuo corpo mi sta seducendo

DJ mettila ancora una volta

Così posso ballare con te un’altra volta

(Coro)

Hey DJ, metti la musica che le piace

Uno per di muoversi e guardare

E ballare con me, solo a me (Ehhh)

(X2)

Ajá

Unendo le forze

Jajajaja

Potenza musicale

CNCO

Il capitano Yandel

Nuova generazione

Sony Music

Tainy

Earcandy.

CNCO e Yandel – Hey DJ testo

Ehhh ehh

Señoras y señores

El Capitán Yandel

CNCO

(Yandel)

Soy yo

El que no para de llamarte

Porque no he podido olvidarte

Desde aquel día en que te vi

(Zabdiel)

Soy yo

El que solo vive soñando

Que también te estás enamorando

De mí…

(Joel)

Y hay algo en ti que me arrebata, bata

Baby, tú me tienes loco, loco

Tú me encantas y se nota ah ah

Y si tú y yo ya estamos aquí…

(Coro)

Hey DJ

Póngale la música que le gusta

Una para que se mueve y se luzca

Y baile conmigo, sólo conmigo (Ehhh)

(x2)

(Christopher)

Y así nos vamo’ enamorando

Y tu cuerpo me va seduciendo

Que el DJ la repita otra vez (eh)

Pa’ bailar contigo otra vez (eh)

(x2)

(Yandel)

Ella se deja sentir dentro del club…

Hey DJ repítame la canción…

Todos la quieren pero es contigo…

Que se queda bailando

Hasta que salga el sol

Desde que la vi se metió en mi cabeza

Está buscando que

La quiere y que

Me deje llevar por la marea

Le está gustando

Y no quiere que lo sepa

Pero tu mirada no me engaña

Y tu cintura me tiene al borde de la locura

DJ repítalo otra vez

Que con esta canción la encontré

(Coro)

Hey DJ

Póngale la música que le gusta

Una para que se mueve y se luzca

Y baile conmigo, sólo conmigo (Ehhh)

(x2)

(Christopher)

Y así nos vamo’ enamorando

Y tu cuerpo me va seduciendo

Que el DJ la repita otra vez (eh)

Pa’ bailar contigo otra vez (eh)

(Yandel)

Y así nos vamo’ enamorando

Y tu cuerpo me va seduciendo

Que el DJ la repita otra vez (eh)

Pa’ bailar contigo otra vez…

(Coro)

Hey DJ

Póngale la música que le gusta

Una para que se mueve y se luzca

Y baile conmigo, sólo conmigo (Ehhh)

(x2)

Ajá

Uniendo fuerzas

Jajajaja

Potencia musicales

CNCO

“El Capitán” Yandel

Nueva generación

Sony Music

Tainy

Earcandy.

















