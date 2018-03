CNCO – Bonita: guarda il video del nuovo brano (con testo e traduzione)

Si intitola Bonita il nuovo singolo dei CNCO, che anticipa il rilascio del secondo album in studio “CNCO”, che dovrebbe essere rilasciato il 6 aprole 2018, a oltre un anno e mezzo di distanza dal debut album Primera Cita.

Dopo “Hey DJ”, “Mamita” e “Mi Medicina”, la boyband composta da Christopher Veléz, Richard Camacho, Zabdiel De Jesús, Joel Pimentel e Erick Brian Colón torna a promuovere il progetto con questa canzone, prodotta da Mosty, Rolo & Jowan.

Bonista è in tutti i sensi un pezzo in pieno stile CNCO, che anche in quest’occasione corteggiano una ragazza molto bella.

Nel video li vediamo dirigersi verso la costa a bordo in una automobile, per poi recarsi in spiaggia ed incontrare diverse belle ragazze, con le quali ballano intorno ad un falò.

Bonita traduzione (Download – Audio)

[Introduzione: CNCO, Icon Music]

Oah, oahh

I-I-Icon, Icon, Icon

Mhmm

[Pre-Ritornello]

Bella oggi ti vedo alle tre

Non puoi nemmeno immaginare ciò che provo

Ti avrò più vicina

Resta, piccola, voglio vederti

Perché non resti fino a domani?

Se quando te ne vai la fiamma rimane accesa

Resta, piccola, voglio vederti

[Ritornello]

Tesoro, che sei bella

Quando mi guardi, piccola

Perché non ci vediamo ancora?

Per darti un bacio come ieri

Tesoro, che sei bella

Quando mi guardi, piccola

Perché non ci vediamo ancora?

Per darti un bacio come ieri







[Strofa 1]

Adoro il tuo aspetto

Senza problemi sotto il tuo stress

Chiudi gli occhi, conta uno, due, tre

Da quanto tempo che ti aspetto

Dicono che

La vita porta sempre i suoi problemi (yeh)

Non ascoltare quello che la gente dice, già lo sai (lo sai già)

Goditela a noi succedono solo cose belle

[Pre-Ritornello]

Ti stai avvicinando

Hai voglia di me, lo so

Dimmi dove, che ci sarò

Per te, piccola, ti aspetto

[Ritornello]

Te-te-tesoro, che sei bella

Quando mi guardi, piccola

Perché non ci vediamo ancora?

Per darti un bacio come ieri

Tesoro, che sei bella

Quando mi guardi, piccola

Perché non ci vediamo ancora?

Per darti un bacio come ieri





[Ponte]

Bella oggi ti vedo alle tre (alle tre)

Non puoi immaginare quello che provo (ahh)

Ti avrò più vicina

Resta, piccola, voglio vederti

Perché non resti fino a domani?

Se quando te ne vai la fiamma rimane accesa

Resta, piccola, voglio vederti

[Pre-Ritornello]

Ti stai avvicinando

Hai voglia di me, lo so

Dimmi dove, che ci sarò

Per te, piccola, ti aspetto

Ti stai avvicinando

Hai voglia di me, lo so

Dimmi dove, che ci sarò

Per te, piccola, ti aspetto

[Ritornello]

Tesoro, che sei bella

Quando mi guardi, piccola

Perché non ci vediamo ancora?

Per darti un bacio come ieri

Tesoro, che sei bella

Quando mi guardi, piccola

Perché non ci vediamo ancora?

Per darti un bacio come ieri

[Outro]

(Come ieri, come ieri)

Bella, sei bellissima

Te lo dicono i CNCO

E’ Icon Music

Na-na, na-na

Ah-ah-ahh

Na-na, na-na

Mmm, mmm