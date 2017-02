JAMIROQUAI: ascolta il nuovo singolo “Cloud 9” (testo e traduzione)

Come molti di voi sapranno, il prossimo 31 marzo vedrà la luce l’ottavo album in studio dei Jamiroquai battezzato Automation (tracklist, testo e traduzione del brano omonimo), attesissimo disco anticipato dalla title track e adesso da Cloud 9, nuovo singolo disponibile negli store digitali da venerdì 10 febbraio 2017.

Dallo stesso giorno, la nuova canzone della funk e acid jazz band britannica capitanata da Jay Kay, viene inoltre trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Dopo il successo del brano che dà il titolo al progetto (scritto e prodotto da Jay Kay e dal tastierista Matt Johnson), pezzo ai primi posti della Global Viral chart, nelle prime posizioni in America, Gran Bretagna e nei principali mercati del mondo, l’amato gruppo torna con questa canzone, che è possibile ascoltare su Spotify e nelle altre piattaforme streaming.

Per accedere all’audio integrale cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono l’inedito.

Ricordo ancora ai fans della band, che su TicketOne è possibile ordinare i biglietti d’ingresso per assistere al concerto che avrà luogo il prossimo 11 luglio all’Ippodromo del Visarno, in occasione del Firenze Summer Festival.

Jamiroquai – Cloud 9 traduzione (Digital Download)

Mi prendi e poi mi metti giù

Non riesco a trovare la retta via con te

So a cosa pensi quando non pensi

Hai perso il mio amore, ma qualcuno l’ha trovato

Ora, quando la pioggia mi cade in testa

Non ti penso affatto

Solo una cosa sembrava interessarti

Chi guiderà per portarti a casa?

Solo uno stupido potrebbe voltarmi le spalle adesso

Alzo gli occhi al cielo, ogni stella che vedo è mia

Solo uno stupido potrebbe voltarmi le spalle adesso

Sono al settimo cielo ed ogni nuvola è Nuvola 9.

Link sponsorizzati









Ti diverti giocando con i tuoi stupidi trucchi

Ma ho trovato un’altra cotta

Tu hai me adesso

Gioco, set e partita, non sembri essere presa

Non credo che mi metterai al muro

Ooh usciamo la sera e il mondo inizia a sentirsi giusto

E non le interessa Hollywood

So che non ci credi ma questa volta dico sul serio

Spero che sia ben chiaro.

Solo uno stupido potrebbe voltarmi le spalle adesso

Alzo gli occhi al cielo, ogni stella che vedo è mia

Solo uno stupido potrebbe voltarmi le spalle adesso

Sono al settimo cielo ed ogni nuvola è Nuvola 9.

Io non sono quello, quello giusto per te

Non può cambiarlo, dolcezza

Io non sono quello, quello giusto per te

Ne sono certo, dolcezza

Io non sono quello, quello giusto per te

Non può cambiarlo, dolcezza

Io non sono quello, quello giusto per te

Solo uno stupido potrebbe voltarmi le spalle adesso, sì

Io non sono quello, quello giusto per te

Alzo gli occhi al cielo, ogni stella che vedo è mia

Io non sono quello, quello giusto per te

Solo uno stupido, solo uno stupido, potrebbe andar via

Sono al settimo cielo ed ogni nuvola è Nuvola 9.

Cloud 9 – Jamiroquai – Testo

You pick me up then you put me down

Can’t seem to find my way around ya

See what you think when you don’t think it now

You lost my love but someone found it

Now when the rain falls upon my head

I don’t think of you that much at all

Just one thing seemed to make you care

Who’s going to drive and take you home?

Only a fool could walk away from me this time

I look up to heaven, every star I see is mine

Only a fool could walk away from me this time

I’m walking on air and every cloud is cloud 9.

You get your kicks playin’ stupid tricks

But I’ve found another crush

You’ve got me now

Game, set and match, don’t seem to be no catch

I don’t think she’ll drive me to the wall

Ooh we go out at night and the world starts feelin’ right

And she don’t care about Hollywood

I know you don’t believe it but this time I really mean it

I hope it’s clearly understood.

Only a fool could walk away from me this time

I look up to heaven, every star I see is mine

Only a fool could walk away from me this time

I’m walking on air and every cloud is cloud 9.

I’m not the one, the one for you

Can’t change it, baby

I’m not the one, the one for you

I know it, baby

I’m not the one, the one for you

Can’t change it, baby

I’m not the one, the one for you

Only a fool could walk away from me this time, yeah

I’m not the one, the one for you

I look up to heaven, every star I see is mine

I’m not the one, the one for you

Only a fool, only a fool, could walk away

I’m walking on air, and every cloud is cloud 9.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi