Clean Bandit – Solo feat. Demi Lovato: audio, testo e traduzione del nuovo bollente singolo

I Clean Bandit, gruppo britannico di musica elettronica composto da Grace Chatto ed i fratelli Jack & Luke Patterson, sono tornati con il nuovo orecchiabile singolo intitolato Solo, disponibile nei digital store e nelle principali piattaforme streaming da venerdì 18 maggio 2018.

La nuova canzone è stata firmata da Jack Patterson, Grace Chatto, Camille Purcell, Fred Gibson e Demi Lovato, si proprio la cantautrice americana che vanta milioni e milioni di fan in tutto il mondo.

In Solo, i Clean Bandit hanno quindi assoldato la popstar statunitense Demi Lovato, che canta le conseguenze della fine di una relazione, che comporta ovviamente anche la mancanza di sesso.

Demi è triste e vorrebbe piangere ma allo stesso tempo far festa e divertirsi. In questo brano, Solo indica probabilmente la masturbazione.

Al di la del significato, la canzone è piacevole ed ha tutte le carte in regola per regalare al trio britannico l’ennesima soddisfazione di questa decennale gloriosa carriera iniziata circa 10 anni fa.

Per ascoltarla cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere i testi.

[Post-Ritornello] In solitaria, sola, tutti In solitaria, tutti In solitaria, sola, tutti Lo faccio da sola (In solitaria, sola, tutti) In solitaria, sola, tutti In solitaria, tutti In solitaria, sola, tutti Lo faccio da sola

[Strofa 1] Non avevo intenzione di lasciarti soffrire Non ho mai avuto intenzione di fare la cosa peggiore Non a te (in solitaria, sola, tutti) Perché ogni volta leggo il tuo messaggio Vorrei non essere una delle tue ex Ora sono il la pazza (In solitaria, sola, tutti)

Testo

[Intro]

It solo, solo, everybody

It solo, everybody

It solo, solo, everybody

Woop woop woop woop woop woop woop

[Verse 1]

I never meant to leave you hurting

I never meant to do the worst thing

Not to you (it solo, solo, everybody)

‘Cause every time I read your message

I wish I wasn’t one of your exes

Now I’m the fool (it solo, solo, everybody)

[Pre-Chorus]

Since you’ve been gone

Been dancing on my own

There’s boys up in my zone

But they can’t turn me on

‘Cause baby you’re the only one I’m coming for

I can’t take no more, no more, no more





[Chorus]

I wanna woop woop woop, but I’m broken hearted

Cry-cry-cry but I like to party

T-t-touch but I got nobody

Here on my own

I wanna woop woop woop, but I’m broken hearted

Cry-cry-cry since the day we parted

T-t-touch but I got nobody

So I do it solo

[Post-Chorus]

It solo, solo, everybody

It solo, everybody

It solo, solo, everybody

I do it solo

It solo, solo, everybody

It solo, everybody

It solo, solo, everybody

I do it solo

[Verse 2]

Every single night I lose it

I can’t even hear the music without you (it solo, solo, everybody)

Ah, yeah, yeah

Try to stop myself from calling

But I really wanna know if you’re with someone new (it solo, solo, everybody)

[Pre-Chorus]

Since you’ve been gone

I’ve been dancing on my own

There’s boys up in my zone

But they can’t turn me on

‘Cause baby you’re the only one I’m coming for

I can’t take no more, no more, no more

[Chorus]

I wanna woop woop woop, but I’m broken hearted

Cry-cry-cry but I like to party

T-t-touch but I got nobody

Here on my own

I wanna woop woop woop, but I’m broken hearted

Cry-cry-cry since the day we parted

T-t-touch but I got nobody

So I do it solo

[Post-Chorus]

It solo, solo, everybody

It solo, everybody

It solo, solo, everybody

I do it solo

It solo, solo, everybody

It solo, everybody

It solo, solo, everybody

I do it solo

[Bridge]

Can’t do it solo

[Chorus]

I wanna woop woop woop, but I’m broken hearted

Cry-cry-cry but I like to party

T-t-touch but I got nobody

Here on my own (here on my own)

I wanna woop woop woop, but I’m broken hearted

Cry-cry-cry since the day we parted

T-t-touch but I got nobody

So I do it solo

[Post-Chorus]

It solo, solo, everybody

It solo, everybody

It solo, solo, everybody

I do it solo (it solo, solo, everybody)

It solo, solo, everybody

It solo, everybody

It solo, solo, everybody

I do it solo

[Outro]

So I do it solo