Clean Bandit & Marina and the Diamonds nel nuovo singolo Disconnect: audio, testo e traduzione

Si intitola Disconnect il nuovo singolo dei Clean Bandit, disponibile in streaming e nei digital store dal 23 giugno 2017.

Questo significativo pezzo viene interpretato dalla cantautrice britannica di origine greca e gallese Marina Lambrini Diamandis, meglio conosciuta come Marina and the Diamonds, e come Tears, Rockabye e Simphony, sarà incluso nel futuro secondo studio album, che a quanto sembra vedrà la luce il prossimo 16 ottobre.

Disconnect, la nuova produzione del gruppo britannico di musica elettronica, è stata scritta da Marina & Jack Patterson ed i fans dei due artisti già la conosceranno in quanto è stata interpretata dal vivo al Coachella l’11 aprile 2015, per poi cadere nel dimenticatoio.

Si tratta di una midtempo synth pop forse meno immediata dei precedenti singoli, ma che a mio parere ha le sue potenzialità per fare bene.

Nella canzone si vuole denunciare la dipendenza della nuova generazione dalla tecnologia, nello specifico dagli smartphone, mentre in realtà bisognerebbe lasciarli a casa e vivere realmente-in pieno la propria vita.

La protagonista dice di essere assuefatta dal telefonino, al punto di non riuscire nemmeno a dormire, pur sapendo che lo smartphone le sta letteralmente rovinando la vita.

Per approfondire il significato vi rimando alla traduzione in italiano (con tanto di annotazioni) a cui potete accedere appena dopo la copertina del brano.

Cliccando sulla cover in basso, accedete invece all’audio ufficiale nel canale Youtube della band.

Disconnect – Clean Bandit & Marina – Traduzione (Download)

[Strofa 1]*

Mi sento ansiosa, non mi sento bene

Sono rimasta sveglia, sì, rimasta sveglia tutta la notte

Ho chiamato i miei ex, cercando di staccare

Non riesco a tagliare i cavi che corrono nella mia testa, testa

[Pre-Ritornello]**

Devo badare a me stessa, sì, devo prendere un po’ d’aria

Devo prendermi cura della mia salute, sì, ho bisogno di staccare

[Ritornello]

Sì, devo respirare, ooh-ooh-ooh-ooh

Sì, devo staccare, ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

[Strofa 2]

Esco tutta la notte sì, torno a casa da sola***

Dormo nel mio letto, con la testa accanto al telefono***

Davanti a uno schermo luminoso nel buio****

Voglio solo sognare, ma non riesco a spegnere questa dipendenza****

[Pre-Ritornello]**

Devo badare a me stessa, sì, devo prendere un po’ d’aria

Devo prendermi cura della mia salute, sì, ho bisogno di staccare

[Ritornello]

Sì, devo respirare, ooh-ooh-ooh-ooh

Sì, devo staccare, ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

[Interludio]

Sento il mio corpo cedere

Non voglio sentire un solo rumore (o “suono”)

Sento che la mia batteria è quasi scarica*****

Non voglio stare da sola*****

[Coro – abbreviato]

Sì, devo prendere un po’ d’aria

Si, devo staccare

[Ponte]

Sento che la mia miccia sta per esplodere

Babe, ho bisogno di partire

Non so dove voglio andare

Non voglio stare da sola

Vivendo attraverso un telefono

Come un corpo ricoperto da Chrome

Sento il mio corpo cedere

Non voglio sentire un solo suono

[Ritornello – abbreviato]

Sì, devo prendere un po’ d’aria

Si, devo staccare

[Conclusione]

Ooh, ooh, ooh, ooh, ohh

* I computer e gli smartphone ti mettono ansia su svariate cose e ti rendono iperattivo e incapace di dormire bene di notte.

** Marina dice semplicemente che ha bisogno di staccare la spina, di staccare dai pc, dai telefoni e dai social network perché non la fanno stare bene. Le serve una pausa da questi aggeggi tecnoligici connessi ad internet.

*** Dorme col telefono vicino per sentire un’eventuale notifica. Questo può essere dovuto al fatto che è sola e va a casa da solo senza che nessuno la ami. Le notifiche potrebbeno essere di suoi ex che continuano a chiamarla o da app per incontri.

**** La luce del display dello smartphone non pregiudica il sonno, ma la sua insonnia passa principalmente dalla sua ansia e dalla solitudine. Dormire e sognare è una sorta di via di fuga, ma non riesce fare a meno di stare connessa 24/7. Il suo interruttore mentale è su ON, non riesce a distrarsi da questa sorta d dipendenza.

***** Teme che quando il suo telefono si scaricherà non potrà parlare con nessuno. Di solito si sente sola e cerca di sconfiggere la solitudine tramite il suo telefono per connettersi ad altri. Quando la batteria dello smartphone si sta scaricando si sente morire.

Clean Bandit – Disconnect testo

[Verse 1]

I’ve been feeling anxious, ain’t been feeling right

I’ve been staying up, yeah, staying up all night

I’ve been calling exes, trying to disconnect

I can’t cut the wires running ‘round my head, head

[Pre-Chorus]

Need to look after myself, yeah, I need to take a breath

Need to look after my health, yeah, I need to disconnect

[Chorus]

Yeah, I need to take a breath, ooh-ooh-ooh-ooh

Yeah, I need to disconnect, ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

[Verse 2]

I go all out night yeah, I go home alone

Sleeping in my bed, head beside my phone

Looking at a screen glowing in the dark

I just wanna dream, but I can’t seem to switch off

[Pre-Chorus]

Need to look after myself, yeah, I need to take a breath

Need to look after my health, yeah, I need to disconnect

[Chorus]

Yeah, I need to take a breath, ooh-ooh-ooh-ooh

Yeah, I need to disconnect, ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

[Interlude]

Feel my body shutting down

I don’t wanna hear a sound

Feel my battery running low

I don’t wanna be alone

[Chorus – Shortened]

Yeah, I need to take a breath

Yeah, I need to disconnect

[Bridge]

Feel my fuse about to blow

Babe, I need to hit the road

Don’t know where I wanna go

I don’t wanna be alone

Living through a telephone

Like a body covered in chrome

Feel my body shutting down

I don’t wanna hear a sound

[Chorus – Shortened]

Yeah, I need to take a breath

Yeah, I need to disconnect

[Outro]

Ooh, ooh, ooh, ooh, ohh

















