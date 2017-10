Clean Bandit – I Miss You feat. Julia Michaels è il nuovo singolo: guarda il video (con traduzione del testo)

In data 27 ottobre 2017 i Clean Bandit hanno rilasciato il nuovo singolo I Miss You, che dallo giorno prima viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

La band inglese di musica elettronica formata da Grace Chatto e dai fratelli Jack e Luke Patterson, è tornata con questo bel pezzo, interpretato dalla cantautrice americana Julia Michaels, autrice anche del testo insieme a Chatto e Jack Patterson, con produzione del gruppo e Mark Ralph.





E’ la prima collaborazione in assoluto quella tra i Clean Bandit e Julia Michaels, che la scorsa estate si incontrarono in quel di Los Angeles e subito dopo decisero di incidere questa traccia, ispirata ad una storia d’amore di Julia Michales giunta all’epilogo.

Con questa canzone, gli hit-maker inglesi tornano al loro suono sperimentale degli inizi della carriera, quel sound che li ha resi famosi in tutto il mondo.

I Miss You è anche uno tra i più ispirati, sentimentali e commoventi brani mai composto dal trio formatosi a Cambridge nel 2008, tanto che ascoltandola, monti di voi si ritroveranno nelle bellissime parole del testo e farle proprie.

Sarà l’ennesimo grande successo? La nuova canzone è accompagnata dal video ufficiale a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

I Miss You traduzione – Clean Bandit feat. Julia Michaels (Download)

[Strofa 1]

So che sei lì a Cabo

In giro con tuo fratello

Vorrei essere tua bottiglia

Per poter stare nuovamente vicino alle tue labbra

So che non hai chiamato i tuoi genitori per dirgli che ci siamo lasciati

Perché sai che ci rimarrebbero male

Non volevi dirgli che è la fine?

[Pre-Ritornello]

E so che non dovremmo parlarne

Ma sto andando troppo oltre

Mi preoccupo quando non siamo insieme

Perché temo che tu sia con qualcun altro

Quindi, credo che sia finita

E continuo a mentire a me stesso

Oh, non posso crederci, io …

[Ritornello]

Mi manchi, sì, mi manchi

Mi manchi, sì, mi manchi, oh, davvero

Mi manchi, sì, mi manchi

Anche se sto cercando di non pensarci adesso

[Strofa 2]

Non ti piacevano le foto

Quindi difficilmente le prendo

Le ho messe da parte nella mia mente dalla camera da letto

In modo da non poter dimenticare la tua pelle

Così ho conservato tutti i messaggi

Solo per ricordarmi quanto siano belli o meglio lo erano

[Pre-Ritornello]

E so che non dovremmo parlarne

Ma sto andando troppo oltre

Mi preoccupo quando non siamo insieme

Perché temo che tu sia con qualcun altro

Quindi, credo che sia finita

E continuo a mentire a me stesso

Oh, non posso crederci, io …

[Ritornello]

Mi manchi, sì, mi manchi

Mi manchi, sì, mi manchi, oh, davvero

Mi manchi, sì, mi manchi

Anche se sto cercando di non pensarci adesso

[Ponte]

Così ho conservato tutti i messaggi

Tutto il meglio degli ultimi anni

Solo per ricordarmi quanto fossero belli

Sì, ho conservato tutti i messaggi del mio ex

Al contrario delle lacrime

Solo per ricordare a me stessa quanto siano belli o meglio lo erano

Perché…

[Ritornello]

Mi manchi, sì, mi manchi

Mi manchi, sì, mi manchi, oh, davvero

Mi manchi, sì, mi manchi

Anche se sto cercando di non pensarci adesso

Non posso farci nulla, io …

Anche se sto cercando di non pensarci adesso

Non posso farci nulla, io …

I Miss You testo

[Verse 1]

I know you’re out in Cabo

Hanging with your brother

Wishin’ that I was your bottle

So I could be close to your lips again

I know you didn’t call your parents and tell ‘em that we ended

‘Cause you know that they’d be offended

Did you not want to tell ‘em it’s the end?

[Pre-Chorus]

And I know we’re not supposed to talk

But I’m getting ahead of myself

I get scared when we’re not

‘Cause I’m scared you’re with somebody else

So, I guess that it’s gone

And I just keep lying to myself

Oh, I can’t believe it, I…

[Chorus]

I miss you, yeah, I miss you

I miss you, yeah, I miss you, oh, I do

I miss you, yeah, I miss you

Though I’m tryin’ not to right now

[Verse 2]

You weren’t a fan of pictures

So I hardly ever took ‘em

Got them saved in my mind from the bedroom

So that way I can’t forget your skin

So I saved all the texts

All of the best over the years

Just to remind myself of how good it is, or was

[Pre-Chorus]

And I know we’re not supposed to talk

But I’m getting ahead of myself

I get scared when we’re not

‘Cause I’m scared you’re with somebody else

So, I guess that it’s gone

And I just keep lying to myself

Oh, I can’t believe it, I…

[Chorus]

I miss you, yeah, I miss you

I miss you, yeah, I miss you, oh, I do

I miss you, yeah, I miss you

Though I’m tryin’ not to right now

[Bridge]

So I saved all the texts

All of the best over the years

Just to remind myself of how good it is

Yeah, I saved all the texts off of my ex

Minus the tears

Just to remind myself of how good it is, or was

‘Cause I…

[Chorus]

I miss you, yeah, I miss you

I miss you, yeah, I miss you, oh, I do

I miss you, yeah, I miss you

Though I’m tryin’ not to right now

I can’t help it, I just…

Though I’m tryin’ not to right now

I can’t help it, I just…

















