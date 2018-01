Claydee Lupa è tornato con il singolo bomba Licky feat. Jenn Morel: Audio e Twerk Video

Klejdi Llupa, artisticamente conosciuto come Claydee Lupa, è un cantante, autore e ballerino albanese naturalizzato greco classe 1995.

In carriera, questo artista ha sfornato hit come Alena, Dame Dame ed Hey Ma. E’ ora il momento del nuovo scoppiettante e piccante singolo battezzato Licky, inciso con la collaborazione della cantautrice e ballerina dominicana Jenn Morel, per intenderci quella del tormentone Pónteme, colonna sonora della scorsa estate.





Cliccate sulla cover in basso per ascoltare la traccia.

Si tratta di un brano bomba decisamente allegro e ballabile, che nelle ultime settimane si sta diffondendo nella penisola, divenendo sempre più virale.

Sarà una delle hit dei prossimi mesi? A mio parere si.

Licky, che potremmo tradurre come “leccoso”, è al momento accompagnato dal solo Twerk Video, che i maschietti che ci seguono, sono certo apprezzeranno.

Nel filmato vediamo infatti varie ragazze twerkare, ovvero scuotere i fianchi su e giù velocemente sul proprio asse verticale, creando così un tremolio sulle natiche. Una vera gioia per gli occhi degli uomini.

Per accedere al filmato, decisamente più breve della canzone, cliccate sull’immagine sottostante.

Testo (Download)

Traduzione













